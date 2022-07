DØMT: Tidligere politimann Derek Chauvin under rettssaken i juni 2021.

George Floyd-drapet: Ny dom for Derek Chauvin

Den tidligere politimannen Derek Chauvin er dømt til 21 år i fengsel i en føderal domstol for å ha krenket George Floyds borgerrettigheter.

En domstol i Minnesota fant i juni i fjor Chauvin skyldig i forsettlig drap og dømte ham til 22 år og seks måneder i fengsel. Han soner dommen i et fengsel i delstaten Minnesota.

Nå er han i tillegg dømt til 21 år i fengsel i en føderal domstol. Det er ventet at han vil bli flyttet til et føderalt fengsel.

Dommen omhandler krenkelse av borgerrettigheter. Chauvin erklærte seg skyldig i de føderale punktene i desember.

Den nye dommen bygger på et forlik som innebærer at Chauvin får sone de to dommene samtidig, skriver NTB.

25. mai 2020 ble George Floyd pågrepet og lagt i bakken av politibetjent Chauvin i Minneapolis. Han presset kneet sitt mot Floyds nakke i flere minutter, mens Floyd som var i håndjern, flere ganger sa han ikke fikk puste. Han døde av skadene som ble påført ham, og rettssystemet har slått fast at det var et drap.

Dommer Paul Magnuson kritiserte Chauvin skarpt for handlingene hans.

– Jeg vet virkelig ikke hvorfor du gjorde det du gjorde. Å sette kneet sitt på en persons hals til vedkommende sluknet er rett og slett galt. Din oppførsel er gal, og den er krenkende, sa Magnuson.

Drapet ble filmet fra flere vinkler, og opptakene vakte voldsomme reaksjoner over hele verden og pustet nytt liv i Black Lives Matter-bevegelsen.