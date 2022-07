SKOGBRANN: Øyen Samos i Hellas er for tiden preget av store skog- og gressbranner.

Torsdag 14. juli: Dette skjedde i natt

Et helikopter innleid for å slukke en brann på en ferieøy i Hellas, styrtet i havet. To personer er bekreftet omkommet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette skjedde mens du sov: