USA: Vi har drept to høytstående IS-profiler i Afghanistan

Samtidig har uttrekningen av de militære styrkene fra flyplassen i Kabul startet.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser amerikanske forsvarstopper på en pressekonferanse fra Pentagon.

USA slo til mot et «ISIS-K mål» i et droneangrep i Nangarhar-provinsen fredag, sier offiser William Taylor fra den amerikanske hæren. Han sier de nå har fått bekreftet at to «høytstående» IS-krigere ble drept i angrepet, og at én IS-kriger ble skadet. De sier de ikke har fått meldinger om at noen sivile omkom.

På spørsmål om de to IS-krigerne var direkte involvert i torsdagens terrorangrep utenfor flyplassen i Kabul, svares det:

– De var ISIS-K planleggere og tilretteleggere. Det er nok grunn der alene, sier pressesekretær John Kirby på pressekonferansen.

– Det er dem som har evne til å fasilitere eller bidra til å planlegge et angrep, sier offiser William Taylor.

De vil ikke svare på om de to holdt på å planlegge et nært forestående angrep. De vil heller ikke slippe navnet på de to.

Har startet nedtrappingen på flyplassen

Datoen for uttrekningen av de amerikanske styrkene står fortsatt: 31. august. USA fortsetter evakueringen, men Kirby bekrefter at USA har startet nedtrappingen av militært personell på flyplassen.

Kirby sier at amerikanske borgere som vil inn på flyplassen i Kabul, fortsatt kommer inn. De sier også at afghanere med et såkalt SIV (special immigrant visa) fortsatt slipper inn på flyplassen.