TRENGER PENGER: Anatoliy Kozlovskij (42) har skrevet rundt 150 brev til myndighetene der han ber om midler til utstyr for de kampklare veteranene.

Ukrainas krigsveteraner: Vil kjempe med våpen fra 2. verdenskrig

KHARKIV/OSLO (VG) Ukrainas flere hundre tusen krigsveteraner er en uvurderlig del av landets forsvar, men sliter med utstyr fra 2.verdenskrig.

Publisert: Nå nettopp

Ukraina har en styrke på 261.000 menn og kvinner, men står opp mot den militære stormakten Russland som ifølge Reuters er 900.000 soldater sterke.

De rundt 400.000 ukrainske veteranene er dermed helt uvurderlige dersom Ukraina skulle stå overfor en militær invasjon.

Problemet deres er at de ikke inngår som en del av det tradisjonelle forsvaret, og derfor ikke blir prioritert når ressurser skal fordeles.

– Har ikke utstyr og våpen

VG treffer talsmannen for en av Kharkivs største veterangrupper på et slitent og brunmalt kontor midt i sentrum av den østlige storbyen Kharkiv, som ligger rundt 4 mil fra grensen til Russland.

I tiden fremover kan det være behov for Anatoliy Kozlovskij (42) og hans veterankollegaer mer enn noensinne. Men ifølge Kozlovskij har de en stor utfordring: Det finnes knapt utstyr til dem.

– For øyeblikket ser jeg på risikoen for militær aggresjon som høy. Vi er klare til å kjempe og det vil vi være selv om regjeringen bestemmer seg for å kapitulere. Men vi har ikke utstyr og våpen, sier han åpenhjertig til VG.

JOBBSKIFTE: Før han tok rollen som administrativ leder av veterangruppen, jobbet Anataloy Kozlovskij 20 år i det ukrainske kriminalpolitiet.

Utstyr fra 1942

Kozlovskij forteller at han har sendt anslagsvis 150 brev til forsvarsdepartementet hvor han beskriver det presserende behovet for utstyr, medisiner og finansiering til å kunne trene folk.

– Byråkratene i myndighetene vet ikke. Det burde vært folk med erfaring fra krigen i disse rollene. De som sitter der lager bare mer byråkrati, sier han oppgitt, og kikker inn i den brunbeisede bokhyllen ved siden av pulten der han sitter.

Der står tingene han har fått tilskudd til opp gjennom årene: En printer og en enkel datamaskin.

– Vi har ingen droner. Ingen pansrede kjøretøy. Ingen snikskytterrifler. Og de mest moderne maskingeværene vi har er et utvalg fra 1942, forteller han.

VETERAN: Så kom krigen ved frontlinjen i Øst, og i 2015 og 2016 tjenestegjorde han der.

«Mange, mange» blir drept

Veteranen Kozlovskij har ingen tiltro til de ferske meldingene om at Russland trekker tilbake deler av sine styrker fra Ukrainas grenser.

Bare i Kharkiv er det ifølge Kozlovskij rundt 20.000 veteraner som på kortest mulig tid, i tilfelle aggresjon, kan fylle opp rekkene til Ukrainas væpnede styrker.

Behovet for medisiner og klær har veteranene funnet en midlertidig løsning på. Det får de ved hjelp av donasjoner fra organisasjoner og sivile.

Anataloy Kozlovskij sier de har en «forståelse av» at militæret vil gi dem våpen dersom det blir en invasjon, men han etterlyser at noen ser behovet at dette burde vært plass for lenge siden.

– Folk er klare til å kjempe, og det vil bli et forsvar av landet. Men forskjellen er at det kommer til å bli som under 2. verdenskrig: Mange, mange mennesker kommer til å bli drept, sier krigsveteranen til VG.

FELTTELEFON: Kommunikasjonsmidlet som ble brukt da VG besøkte ved frontlinjen i Poposna nylig, var fra 2. verdenskrig.

Ber Nato om krisehjelp

Behovet for ressurser til å stå imot et eventuelt angrep fra Russland er uttalt også fra høyeste hold i det ukrainske forsvaret.

Landet har denne uken bedt Nato om sivil krisehjelp i form av en fire sider lang detaljert liste over utstyr de trenger.

Ukraina ber blant annet om ti kranbiler og ti bulldosere, 20 tankbiler, 70 firehjulstrekkere, 760 gummibåter med motor, 120 dykkerdrakter, 150.000 meter med brannslanger, 54.000 gassmasker og over 20.000 sambandsradioer.

Da VG nylig besøkte soldatene ved frontlinjen i Øst-Ukraina var en del av utstyret de hadde der av svært gammel dato. Felttelefonene, blant annet, stammer fra 2. verdenskrig.

ENKLE KÅR: Soldatene ved frontlinjen i Øst-Ukraina må klare seg med det utstyret de har. Ofte er det gammelt.

«Nødkoffert»

Kozlovskij har selv kjempet mot de russiskstøttede separatistene i øst.

Han er blant dem som kjenner på kroppen hva krig er. Nå gjør han det han kan med små midler.

På Facebook legger han ut oppfordringer til alle kjente om å pakke «nødkofferter» for familien med de viktigste papirene, oppdaterte førstehjelpsskrin, klesskift, hygieneprodukter, lommelykt, powerbank, bærbar radiomottager og to dagers forsyning av mat.

Han frykter det blir behov for det nå.

– Vil du ha fred, må du være klar for krig, sier han.