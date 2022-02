Forsvarsministeren om Ukraina-krisen: − Bør bekymre oss alle sammen

President Vladimir Putin har sagt han skal sende styrker inn i Ukraina. Den norske forsvarsministeren sier mye tyder på at det skjer i løpt av de neste dagene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forsvarsministeren i Norge Odd Roger Enoksen sier det så langt ikke er bekreftet styrker fra Russland inne i Ukraina.

– Men det er mye som tyder på at det vil komme de neste dagene, sier han.

Putin har varslet at han skal sende det han kaller fredsbevarende styrker inn i Donbass, etter at han anerkjente Luhansk og Donetsk som egne stater.

– I så fall er det en invasjon, for Ukraina er et eget land med egne grenser og et eget styre. Dersom han sender styrker slik som han har sagt, så snakker vi om en invasjon, sier Enoksen.

– Den situasjonen som Putin skaper i Europa nå bør bekymre oss alle sammen. Det er ingen fare for Norge men det er viktig nå å følge med. Putin skaper på mange måter en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa med det han nå gjør, sier forsvarsministeren.

Ifølge Enoksen har Russland mellom 150.000 og 200.000 soldater på grensen til Ukraina.

Enoksen følger nøye med på situasjonen og hvordan den kan påvirke Norges områder i nord. Han understreker at det ikke er snakk en krig nå, men at Norge følger nøye med.

– For det første skal vi passe på hjemme, det er min viktigste oppgave som forsvarsminister. Øke beredskap og passe på det som skjer, sier Enoksen.

Han mener Norge har ganske god oversikt over hva som skjer på grensen mellom Norge og Russland.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen tror en invasjon av Ukraina kan komme i løpet av de neste dagene.

Kan påvirke hele Europa

Norge har soldater i Litauen, og skal øke med 50–60 til i løpet av de nærmeste dagene. På samme måte som andre Nato-land også forsterker styrkene i dette området.

– Det er nok den aller mest alvorlige situasjonen vi har stått i Europa på mange tiår, og mye tyder på at vi går mot en konflikt mellom Russland og Ukraina, sier Enoksen.

Forsvarsministeren sier at en krig kan påvirke hele Europa. Han nevner blant annet tilgangen på gass fra Russland.

– Energisituasjonen er ett av områdene som ganske raskt kan komme til å merkes. Skulle det stoppe opp, vil det ha betydning for priser og tilgang, vi kan vente en flyktningstrøm som kan treffe også oss, sier Enoksen.

Russisk militærøvelse i Barentshavet

I helgen gjennomførte Russland sin årlige øvelse av sitt kjernefysiske system. Men i år ble det gjort på en annen måte enn vanlig.

Øvelsen var tidligere enn den bruker å være, og mye nærmere Norge enn vanlig.

– Det som er uvanlig er at man flyttet den. Det gjorde de en gang før, da de annektere Krim i 2014. Det Putin først og fremst demonstrerer med dette er en stor krigsmakt, sier Enoksen.

Enoksen sier også at øvelsen ikke ble varslet på ordinær måte.

Nye militærkjøretøy og telt

Satellittbilder fra det amerikanske selskapet Maxar skal vise nye utstasjoneringer av over 100 militærkjøretøy og mange nye telt sør i Hviterussland, skriver Reuters.

Bildene er ikke verifisert av andre kilder. Maxar har fulgt den russiske opptrappingen i flere uker.

Et annet bildet viser feltsykehus er også satt opp i en garnison vest i Russland, nær grensen til Ukraina.