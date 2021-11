OPPSKYTING: Space Force har overtatt kommandoen over oppskytingsbasene i USA. Her NASAs Lucy romfartøy under oppskyting fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida i midten av oktober i år.

Amerikansk general til VG: Derfor er Space Force viktig for Norge

Det er snart to år siden USA lanserte den ny forsvarsgrenen Space Force. Nå forteller en av deres toppgeneraler hvorfor det er en god ting for Norge.

Av Jostein Matre

Da Donald Trump i desember for to år siden lanserte USAs første nye forsvarsgren på over 70 år var det mange som himlet med øynene. United States Space Force ga assosiasjoner til Luke Skywalker, Darth Varder og andre karakterer fra «Star Wars»-filmene.

Men helt slik er det ikke for denne høyst virkelige delen av det amerikanske forsvaret. Det er nemlig dårlig med soldater som skyter med laservåpen fra romskip raskere enn lyset. Det er heller ingen militærbaser på fremmede planeter. Space Force har faktisk ikke noe som helst personell ute i rommet.

Ledelsen sitter på kontorer i Pentagon-bygningen utenfor Washington, D.C. sammen med resten av det amerikanske forsvaret, og de rundt 6500 soldatene er trygt plassert med beina på jorden.

Men det finnes et reelt trusselbilde mot amerikanske – og dermed i mange sammenhenger norske – interesser i verdensrommet.

– Mange av oss deler de samme verdiene for hva verdensrommet skal være og brukes til. Trusler mot rommet er derfor en global bekymring. De gjelder ikke bare én nasjon.

Det sa generalløytnant og «driftsdirektør» for Space Force, B. Chance Saltzman, til VG og flere andre internasjonale medier under en pressekonferanse over telefon onsdag i forrige uke.

– Alvorlige og negative konsekvenser

Da Trump signerte loven som lanserte Space Force – en lov som hadde støtte i begge de to store amerikanske politiske partiene – var bakgrunnen at USA mener verdensrommet er en del av deres nasjonale sikkerhet.

DET OVALE KONTOR: Space Force-flagget på besøk hos daværende president Donald Trump for snart to år siden.

Svært mye i vårt moderne samfunn «styres» fra rommet. Satellitter overvåker værmønstre og klimaendringer, de sender TV- og telefonsignaler, de styrer GPSer og sender internettsignaler og de spiller en viktig rolle både i internasjonal handel og finans. Og mye, mye mer.

USA er klar på at også verdensrommet er en potensiell arena for konflikter. Ikke bare i fremtiden, men allerede nå.

– De konflikter som ender opp i verdensrommet vil ha veldig alvorlige og negative konsekvenser for alle som drar nytte av de kapasitetene vi har der ute. Det gjelder omtrent alle nasjoner i dag. Vi mener at vi må ta dette på alvor og sørger for at fiender ikke vil angripe det som er til nytte for alle. Det er noe også dere i Norge er tjent med, svarer Saltzman på VGs spørsmål om hvilke fordeler en amerikansk romstyrke kan ha for vårt land.

Han legger også til informasjonsutveksling om ulike lands romressurser som en viktig faktor for hvorfor alle USAs allierte bør være glade for den nye forsvarsgrenen.

GENERALØYTNANT: B. Chance Saltzman i United States Space Force.

Ønsker samarbeid i rommet

Generalløytnanten og hans kolleger er først og fremst opptatt av at Space Force’ arbeid skal avskrekke fiender fra å i det hele tatt forsøke seg på angrep.

– Dess mer robuste vi er, sammen med våre allierte, dess mindre sjanse er det for at det skjer.

Saltzman forklarer at de bruker mye tid og energi på å forsøke å finne ut om nasjoner som Russland og Kina kan ha hensikter om å sette vestlige kapasiteter i rommet ut av spill. Men aller helst vil de samarbeide også med disse nasjonene, forklarer han.

SATELLITT: En datagrafikk av satellitt rundt jorden.

– Målet er samarbeid. Vi ønsker fred i rommet. Det gir ingen mening å være aggressiv der. De negative konsekvensene av det er langt større, selv for en fiende, enn hva de har å tjene på det, sier han.

Likevel er han klar over at det ikke nødvendigvis er alle som er interesserte i samarbeid. Andre nasjoner kan finne på å forsøke å skade for eksempel amerikanske satellitter for selv å styrke sin posisjon i forhold til USA. I så fall er amerikanerne beredt til å bruke militærmakt. Enten det måtte være på jorden eller i verdensrommet.

– Spørsmålet blir hvordan vi håndterer de som ikke vil samarbeide. Svaret er at det kommer an på situasjonen, men fra mitt standpunkt ønsker jeg å gi våre leder alternativer, sier han, uten å utdype hva de kan være.

ROMFLY: En X-37B fra Boeing. Disse ubemannede romflyene blir brukt av Space Force. Det har blitt spekulert i om de blir brukt til spionvirksomhet

Styrken gjør dem sårbare

Space Force-generalen mener USA er den nasjonen som er best utstyrt i rommet, men det gjør dem også til et naturlig mål for deres fiender «der oppe», sier han.

– De vet at dersom de kan ta noe av det fra oss så gjør det oss svakere. Dermed er vår styrke også vår største sårbarhet. Nå blir utfordringen vår å matche Kinas tempo i utviklingen.

På pressekonferansen fikk Saltzman også spørsmål om man har satt en «rød linje» overfor land som Kina og Russland, og hva man gjør for å unngå misforståelser om at en slik linje er brutt.

– Dette har vi nylig diskutert; Hvordan unngå misforståelser som kan få katastrofale følger. I andre deler av militæret har vi en «hotline» til Russland, hvor vi kan kommunisere raskt for å unngå misforståelser. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan gjøre det samme i Space Force. Det er en utfordring at et angrep i rommet kan vi ikke se med det blotte øye. Vi må stole på teknologi. Det gjør det enda viktigere å kommunisere sammen.

P.S. I forrige måned lanserte US Space Force prototypen på sine nye, futuristiske uniformer. Mange beskyldte umiddelbart designerne for å ha latt seg inspirere vel mye av science fiction TV-serien «Battlestar Galactica». Se under og døm selv. NB! Space Force-uniformen til venstre. «Battlestar Galactica»-uniformen til høyre.