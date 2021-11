I SENTRUM: Donald Trump ønsker å nekte Kongressen tilgang til informasjon fra hans tid i Det hvite hus relatert til angrepet på Kongressen 6. januar.

Tror Trump planlegger å stille på nytt: − Folket trenger et stormvarsel

Mens Donald Trump går rettens vei for å hemmeligholde informasjon knyttet til stormingen av Kongressen, advarer en profilert kommentator om at demokratiet i USA er på vei inn i stormens øye.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Donald Trumps kuppforsøk var ikke slutten på denne historien. Han forsøker fremdeles å stjele valgseieren ved å påstå at resultatet bør underkjennes. Han planlegger åpenbart å stille igjen, sier mediekommentator Brian Stelter i CNN.

– Hva forteller dette oss om 2024? Det forteller oss at det kommer en storm. Folket trenger et stormvarsel, konstaterer han.

Stelter mener at mediene i USA ikke gjør en god nok jobb med å opplyse folket om at selve demokratiet er i fare.

At demokratiet i USA er i fare, er for øvrig en oppfatning han deler med flere hundre professorer og andre eksperter i USA, noe VG skrev om i oktober.

ADVARER: Brian Stelter i CNN mener at demokratiet i USA styrer rett mot en storm.

Etterforsker angrepet

Sentralt i beskyttelsen av demokratiet står etterforskningen av angrepet på Kongressen 6. januar.

Kongresskomiteen som gransker hendelsene før, under og etter dette opprøret, har bedt om å få utlevert mer enn 700 dokumenter fra Donald Trumps tid i Det hvite hus.

– Hvor viktig dette er, avhenger jo veldig av hva som står der. Potensialet er stort, hvis det står noe som innebærer en slags «rykende pistol» eller atferd som kan bidra til å gi Trump eller hans allierte skyld i organiseringen av 6. januar eller forklare at de ikke gjorde nok for å hindre det som skjedde, sier USA-ekspert Eirik Løkke hos Civita.

– Vi vet heller ikke om de som stormet Kongressen hadde hjelp innenifra. Potensialet for at dette er alvorlig, er jo der. Men det kan også være lite i disse dokumentene som impliserer Trump, legger Løkke til.

Trumps egen oppførsel den 6. januar gjør det ekstra interessant at han forsøker å hemmeligholde dokumentene fra Nasjonalarkivet. I en tale til sine tilhengere før angrepet, sa han blant annet:

– Dersom dere ikke slåss som faen, vil dere ikke lenger ha et land.

Avgjøres i retten

Nasjonalarkivet er i besittelse av Trump-dokumentene, som kan kaste lys over hvorvidt Trumps uttalelser og oppførsel 6. januar bare var uheldige eller om det faktisk var del av en bevisst strategi.

President Joe Biden har gitt Nasjonalarkivet tillatelse til å gi dokumentene til Kongressen, men Trump har gått rettens vei for å stanse utleveringen.

«I 2021 opplevde vi for første gang siden borgerkrigen at vi ikke fikk en fredelig maktovergang. Komiteen har kommet til den rimelige konklusjonen at den trenger dokumentene til den daværende presidenten, som bidro til at lov og orden ble brutt», skriver komiteen i sin argumentasjon overfor retten.

Nasjonalarkivet har nå offentliggjort hvilke typer dokumenter det strides om. Dette er ifølge CNN noe av det Trump forsøker å hemmeligholde:

Håndskrevne notater fra Trumps stabssjef Mark Meadows om 6. januar

Notater fra pressesekretæren i Det hvite hus om 6. januar

Notater fra en advokat i Det hvite hus om 6. januar

Trumps telefonlogg

Telefonloggen til tidligere visepresident Mike Pence

Besøksloggen til Det hvite hus

Taleutkast

Retten skal nå avgjøre hvorvidt disse dokumentene kan utleveres til Kongressen.

Trump mener at svaret må bli nei fordi dette faller innunder det som kalles «executive privilege», men juseksperter mener ifølge CNN at det er opp til nåværende president Joe Biden å bestemme dette.

«President Biden har besluttet at bruken av «executive privilege» ikke er i USAs beste interesse her, og derfor ikke kan rettferdiggjøres», skriver advokat Dana Remus i Det hvite hus i et brev til Nasjonalarkivet.

Nasjonalarkivet planlegger å utlevere dokumentene 12. november dersom retten ikke sier nei. En domstol i Washington skal avholde en høring i saken torsdag 4. november.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke mener at Trump-dokumentene fra Nasjonalarkivet er viktige for Kongressens gransking av 6. januar.

– En del av problemet

– Det er viktig at Kongressen får tilgang til dette, ellers blir dette en gransking som man knapt kan leve med, fastslår Eirik Løkke.

Det polariserte USA trenger en granskingskonklusjon som kategorisk enten fritar Trump for skyld eller beviser hans skyld. Det gjelder også amerikansk mediene, mener Løkke.

Mens pressen i mange land fungerer som demokratiets vokter, er mediene i USA i full gang med å angripe hverandre internt.

Brian Stelter i liberale CNN sier at «vanlig journalistikk ikke er nok når Republikanerne «opptrer som en antidemokratisk fraksjon» og historien som fortelles i republikanske medier er at «det er demokratene som er antidemokratiske».

– Journalister som behandler dette som om det er normalt, fordi de ønsker å fremstå som fair og balanserte, er en del av problemet, sier Stelter.

Tucker Carlson hos erkekonservative Fox News kritiserer på sin side mediene for å fortsatt fokusere på Donald Trump og kaller det hele et «frik show».

Eirik Løkke delvis enig med Stelter.

– Det avhenger av hva «fair og balansert» innebærer. Man må være tydelig på hvilke utfordringer demokratiet har, på atferden til Trump og opportunistene rundt ham. Der tenker jeg at Stelter har et poeng. Samtidig kan ikke dette være et argument for å dekke Biden mindre kritisk enn Trump. Det er for eksempel påfallende hvor lite kritisk CNN og andre er til temaer som «woke» og slikt, sier Løkke til VG.

Samtidig er Løkke tydelig på at Fox News er en stor del av problemet.

– Fox News har definitivt spilt en viktig rolle. Jeg vil gå så langt som å si at hvis du hadde hatt Fox News under Richard Nixons tid, ville ikke Nixon ha vært nødt til å gå av som president. Det sier mye om økosystemet på høyresiden.