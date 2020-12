FLYTTES: Rohingya-flyktninger i Bangladesh flyttes fra leire på fastlandet til en øy. Humanitære organisasjoner er bekymret over manglende oversikt over forholdene på øya. Foto: Terje Bringedal

Flytter rohingya-flyktninger til øde øy

Menneskerettighetsorganisasjoner har protestert mens myndighetene i Bangladesh torsdag har sendt hundrevis av flyktninger til kaia i Chittagong. Derfra skal de fredag fraktes videre til en ubebodd øy.

Over en million mennesker har flyktet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh de siste årene, der de fleste har levd i flyktningleirer sørøst i landet. Overbefolkning, kriminalitet og vold i leirene har fått myndighetene til å lete etter andre løsninger for flyktningene.

Løsningen ble Bhashan Char, en lavtliggende øy som stadig herjes av flom og ekstremuvær. Øya på 52 kvadratkilometer ligger flere timer med båt fra fastlandet. Dit skal tusenvis av flyktninger flyttes i løpet av de kommende månedene.

Både flyktninger og hjelpearbeidere har i løpet av torsdagen rapportert at trusler og bestikkelser har blitt brukt for å presse rohingyaer til å flytte, ifølge Reuters.

Humanitære organisasjoner ber nå om at myndighetene skal stanse forflytningen.

– Forflytningen av så mange rohingya-flyktninger til en øde øy, som fortsatt er utilgjengelig for alle, inkludert menneskerettighetsorganisasjoner og journalister uten tillatelse, utgjør en alvorlig utfordring for uavhengig menneskerettighetsovervåkning, sier Saad Hammadi i Amnesty International til Al Jazeera.

FN ikke informert

FN-kontoret i Bangladesh har uttalt at de ikke har blitt involvert i forflytningen, eller blitt tilstrekkelig informert om den. De understreker at flyttingen må skje frivillig, og at flyktningene må få god nok informasjon til å ta informerte valg for seg selv.

Mens organisasjonene ytrer bekymring for forholdene på øya, sier utenriksminister i Bangladesh A.K. Abdul Momen ifølge AFP at øya er langt bedre egnet som oppholdssted enn leirene flyktningene nå flyttes fra. Han sier også at rohingyaene flytter frivillig, noe flere organisasjoner har sådd tvil ved. Myndighetene har tidligere uttalt at ingen skal flyttes mot sin vilje.

Ifølge regjeringen i Bangladesh er det bygd husrom for 100.000 mennesker på Bhashan Char. Det er allerede 300 flyktninger på øya, som ble brakt dit etter et flere måneders langt fluktforsøk over havet, til Malaysia. Ifølge Al Jazeera sendte fem organisasjoner i september en forespørsel til myndighetene om å få tilgang til øya.

De fleste av flyktningene kom til Bangladesh under et militært angrep mot den muslimske rohingya-minoriteten i Myanmar i 2017. FN-granskere mener Myanmars øverste militære ledere har begått folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, mens myndighetene i landet hevder at styrkene deres handlet for å stoppe terrortrussel fra militante rohingyaer.

