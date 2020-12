STRAMMER INN: Italias statsminister Giuseppe Conte på pressekonferansen i Palazzo Chigi i Roma på torsdag. Der la han frem nye, strenge coronarestriksjoner som italienerne må følge i julen. Foto: STEFANO CAROFEI / IPA Milestone

Italia: Folk får ikke forlate byene i julen

Statsminister Giuseppe Conte strammer inn i Italia: regiongrensene stenges mellom 21. desember og 6. januar, og i romjulen stenges også bygrensene.

For mindre enn 30 minutter siden

De harde innstrammingene innføres ifølge statsministeren for å hindre en smitteoppblomstring i landet.

– Vi må avverge en tredje bølge, sa Giuseppe Conte på en pressekonferanse torsdag, ifølge The New York Times.

Ikke bare stenges regiongrensene over en periode på drøye to uker, men mellom andre juledag og første nyttårsdag får ikke italienerne lov til å forlate byen oppholder seg i.

Unntakene vil være dersom man som må krysse grensene på grunn av jobb, helsemessige årsaker eller nødstilfeller.

REISER: Passasjerer på togstasjonen Termini i Roma 2. desember, dagen før de nye tiltakene ble annonsert. Enn så lenge kan italienerne reise på tvers av by- og regiongrensene. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / X06551

Under pressekonferansen oppfordret Conte italienerne til å unngå å ha middager eller lunsjer med personer som ikke inngår i husstanden.

Blant tiltakene Conte også annonserte torsdag er også et forbud mot nyttårsmiddager på hoteller, med unntak av å bestille room service, ifølge The New York Times.

I tillegg vil skianleggene i den italienske delen av alpene holdes stengt, melder avisen.

The New York Times har utarbeidet en oversikt over smitteutviklingen i hver enkelt av de italienske regionene.

Her kan du se VGs oversikt over smitteutviklingen i Italia under pandemien:

Publisert: 05.12.20 kl. 16:29

Les også