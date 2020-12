TRYGG: Tor Wennesland er diplomaten FNs generalsekretær setter sin lit til som ny spesialkoordinator for Midtøsten. – Noen tiår i Midtøsten har ikke gjort meg spesielt naiv når det gjelder rammebetingelsene. Det blir en vanskelig jobb, sier Wennesland. Her hjemme på kjøkkenet på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Harald Berg Sævereid / VG

Tor Wennesland blir FNs toppdiplomat i Midtøsten: − En anerkjennelse av Norges rolle

FNs generalsekretær har utnevnt Tor Wennesland til sin spesialkoordinator for Midtøsten.

Den norske diplomaten har tidligere vært aktuell til toppjobber i FN. Nå har han fått en av de aller gjeveste og vanskeligste.

– Det at António Guterres tilbyr meg denne jobben er aller mest en anerkjennelse av det omfattende fredsarbeidet Norge har gjort og fortsetter å gjøre i Midtøsten, er Tor Wenneslands første reaksjon etter offentliggjøringen fra FNs hovedkvarter i New York.

– Og hva skal en sørlending med presteutdannelse gjøre for å skape fred i Det hellige land? Komme ridende inn i Jerusalem på et esel?

Wennesland, også kjent for sin brutale humor, nøler ikke et øyeblikk:

– Jeg er en søkende realist. Og dessuten er det vel best å skifte ut eselet med en pansret bil, slår han fast.

OVERTAR: Ine Eriksen Søreide må «gi bort» sin Midtøsten-rådgiver Tor Wennesland, som nå er håndplukket av FNs generalsekretær António Guterres (t.h.) til en «Urias post» i Jerusalem. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men uten å dvele for mye ved bakgrunn og sin cand.theol.-utdannelse, benekter han ikke den gjengse oppfatningen i miljøet av at han er en mann som er kreativ og ønsker å få ting gjort. Han har en lang og rastløs karriere i diplomatiet siden han startet i Utenriksdepartementet som aspirant i 1983.

Den søkende realisten innser at han de nærmeste årene vil stå overfor utfordringer større enn noen han tidligere har måttet hanskes med.

– Jeg er nødt til å være mulighetssøkende. Spørre meg selv om hva er det er jeg kan få gjort i en situasjon hvor det er mye som har endret seg de siste fire årene. Både i relasjon til USA og Israel, og de konsekvensene det har fått for USAs forhold til palestinerne. Det skaper en ny dynamikk, sier Wennesland.

SAMTALER: Tor Wennesland har i en årrekke vært i samtaler og forhandlinger med palestinernes president, Mahmoud Abbas. Nå blir Wennesland FNs toppdiplomat i Midtøsten. Foto: Den palestinske presidentens kontor

Han ser på sin rolle som FN-utsending å gjøre det mulig å gjennomføre FNs mandat som er forankret i sikkerhetsrådet.

– Dette mandatet er et helt sett av avtaler og resolusjoner som dannet grunnlaget for FNs arbeid med fredsprosessen. Grunnleggende sett går det ut på en varig fredsløsning på en konflikt som har pågått i tiår etter tiår. Og den må da partene være enige i, sier FNs nye spesialkoordinator for Midtøsten.

Wennesland skal være ønsket av både Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Og i løpet av januar 2021 tar den norske diplomaten fatt på den «umulige jobben» å arbeide for en fredsløsning i Midtøsten.

Tor Wennesland er en velkjent skikkelse i Midtøsten-regionens diplomatiske kretser. Med en uformell stil, et stort kontaktnett og inngående detaljkunnskaper om Midtøsten, har 68-åringen fra Kristiansand gått fra den ene ansvarsfulle jobben til en annen.

– Tor er alltid på leting etter muligheter som kan skape løsninger, og så har han en slik smittende latter, sa PLOs nå avdøde generalsekretær Saeb Erekat til VG i fjor sommer.

Gjenoppbygge tillit

Nå har FNs generalsekretær António Guterres pekt på den norske diplomaten som sin betrodde representant i Jerusalem, med ansvar for å gjenoppbygge tillit, og forsøke å få israelere og palestinere til å sette seg til forhandlingsbordet igjen.

– Og nå skal Norge igjen skape fred i Midtøsten? Du er ikke redd for å bli møtt med et slikt spørsmål, med den ironien mange vil legge i det?

– Det kan nok skje. Men først og fremst er dette en anerkjennelse av Norges rolle i Midtøsten over tid. Og samtidig som at dette er en av de mest spennende jobbene du kan ha som Midtøsten-diplomat, men så er det også en av de vanskeligste.

– Det er ingen grunn til å ha illusjoner om å finne en rask løsning, og det vil ta tid for oss å komme til det punktet hvor du kan finne handlings- og mulighetsrom.

– For å få det til er jeg helt avhengig av å komme godt ut av det med partene, med de sentrale aktørene i regionen og med medlemmene i FNs sikkerhetsråd, sier Wennesland.

Han er veldig glad for å kunne lene seg på støtten han får fra Verdensorganisasjonen og generalsekretær Guterres.

– FNs gjennomprofesjonelle sekretariat i Jerusalem og i New York vil stå bak meg. Jobben min er å få gjennomført FN-mandatet som stillingen beskriver. Å få partene til å prate sammen. Det er første skritt, sier Tor Wennesland.

– Og hva skal til for å komme dit hen?

– Da må du kunne mye, du må kjenne mange og de bør helst ta telefonen når du ringer. Så må du også kjenne folk utenfor region rimelig godt og så må du kunne snu deg rundt raskt, sier diplomaten som er kjent for å gjøre nettopp det.