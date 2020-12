NEDE: «Noe gikk galt» opplyser YouTube når man besøker videonettstedet. Foto: Skjermdump, Youtube

Google-tjenester hadde store problemer mandag ettermiddag

På et tidspunkt var alle tjenester på statussiden til Google meldt som nede.

Oppdatert nå nettopp

Flere brukere meldte at flere av tjenestene til teknologigiganten Google – blant annet Youtube, Gmail, Meet og Google Drive – hadde problemer mandag ettermiddag.

VG meldte om problemene klokken 12.55.

På statussiden til Google over hvilke tjenester som var nede, var samtlige tjenester merket røde frem til 13.48 – som betyr at de ikke var oppe igjen da.

Like etter, klokken 13.52 melder Google at tjenestene hovedsakelig skal være oppe igjen, og at problemet for de fleste berørte brukerne skal være løst – og tjenestene er nå markert som grønne.

Google kommer ikke til å gi ytterligere oppdateringer om tjenestene på statussiden, melder de.

– Vær sikre på at påliteligheten til systemet er en prioritet på topp hos Google, og vi gjør kontinuerlige forbedringer av systemene våre, heter det i oppdateringen klokken 13.52.

ERROR: Også på lagringstjenesten Drive kommer det opp feilmelding når man prøver å gå inn. Foto: Skjermdump, Drive

Nettstedet downdetector.com, som samler inn feilmeldinger på ulike nettsider, opplyser at de har mottatt flere tusen feilmeldinger fra brukerne sine om google det siste døgnet.

– Vi er klare over at et problem med Google påvirker mesteparten av brukerne, skrev selskapet på statussiden.

De skrev videre at de ville komme med en oppdatering fra klokken 12.55 til 13.12 for de ulike tjenestene.

New York Times har vært i kontakt med selskapet. En talsperson sa da at de ikke hadde noen umiddelbar kommentar til problemene.

E-POST: Det var ikke mulig å komme inn på Gmail mandag ettermiddag. Foto: Skjermdump, Gmail.

Ifølge nettstedet var også tjenestene Google classroom, - home, - play, og -hangouts nede.

Brukere kunne ikke benytte seg av de mange tjenestene Google er kjent for, og som veldig mange er avhengige av – både privat og på arbeid.

«Google» trendet også på Twitter mandag, og ordet hadde blitt tvitret over 1,3 millioner ganger ved 14-tiden.

Den offisielle YouTube-Twitterkontoen «TeamYouTube» skrev en melding der de anerkjente at brukerne hadde problemer:

Rammer andre selskap

Pålogging via Google rammet flere andre nettsider og apper. Blant annet slet brukere med å logge seg inn på Pokemon Go.

Nettsiden Discord var også rammet som følge av hendelsen, melder IGN.

Flere brukere meldte at mange av tjenestene til Google likevel fungerte om man benyttet seg av inkognitomodus i nettleseren.

Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til problemene. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kunne ikke umiddelbart svare på spørsmål fra VG om de kjente til hva som var årsaken til problemene.

Publisert: 14.12.20 kl. 13:10 Oppdatert: 14.12.20 kl. 14:19

