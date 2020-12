AKTIV: President Donald Trump er kjent for å være svært aktiv på Twitter. Foto: Alex Brandon / AP

Den nederlandske påtalemyndigheten: Trumps Twitter-konto ble hacket

Ifølge den nederlandske påtalemyndigheten klarte hackeren Victor Gevers å gjette Donald Trumps Twitter-passord i oktober.

21. oktober i år meldte den nederlandske avisen Vrij Nederland at de satt på bevis for at Trumps Twitter-konto var blitt hacket fra en PC i landet dager tidligere.

Ifølge avisen brukte hackeren Victor Gevers kun syv forsøk på å gjette det riktige passordet, som på daværende tidspunkt skal ha vært «maga2020!».

Gevers er en såkalt «etisk hacker», så han misbrukte ikke kontoen, men tok skjermbilder av at han hadde fått tilgang, for deretter å varsle Trumps team slik at sikkerheten på kontoen kunne skjerpes. Ifølge Vrij Nederland hadde Trump på dette tidspunktet ikke totrinnsverifisering for å komme inn på kontoen.

Både Det hvite hus og Twitter har ifølge The Guardian nektet for at Trumps konto har blitt hacket.

– Vi mener hackeren har kommet seg inn på Trumps Twitter-konto, sier en talsperson for den nederlandske påtalemyndigheten ifølge avisen.

Påtalemyndigheten understreker at hacking er ulovlig i Nederland, men at spesielle omstendigheter kan hindre at man blir straffeforfulgt – som i dette tilfellet der de mener Gevers er en «etisk hacker».

Ifølge The Guardian er saken etterforsket av en gruppe spesialisert på cyber-kriminalitet i det nederlandske politiet.

– Både hackeren og amerikanske myndigheter er gjort kjent med utfallet av etterforskningen, sier talspersonen.

I et intervju med avisen De Volkskrant’s sier Gevers at han gjentatte ganger forsøkte å få kontakt med noen som kunne skjerpe sikkerheten på kontoen til Trump – men uten å få svar.

– Plutselig oppdaget jeg at totrinnsverifiseringen var på, sier han og legger til at han senere var i kontakt med Secret Service, som takket ham for at de ble gjort oppmerksomme på sikkerhetsglippen.

Det er ikke første gang Gevers har hatt tilgang til Trumps Twitter-konto. Ifølge Vrij Nederland fant han og noen venner passordet «yourefired» i lekkede dokumenter i 2016.