GUVERNØR: Andrew Cuomo. Foto: ANDREW KELLY / Reuters

Cuomo om anklagene: − Har blitt feilaktig tolket som uønsket flørting

Andrew Cuomo har blitt anklaget for flere tilfeller av seksuell trakassering. Nå sier New York-guvernøren at han er lei seg for at oppførselen hans har blitt oppfattet på denne måten.

Publisert: Nå nettopp

New Yorks demokratiske guvernør Andrew Cuomo har vært i hardt vær de siste ukene.

På toppen av påstander om at hans administrasjon med vilje har holdt tilbake tall om corona-dødsfall på sykehjem, kommer anklager om seksuell trakassering fra tidligere medarbeidere.

Lindsey Boylan fortalte denne uken om hvordan Cuomo angivelig skal ha skapt et arbeidsmiljø der seksuell trakassering og mobbing var «så gjennomgående at det ikke bare ble tolerert, men forventet».

– Jeg kom kvalm på jobb hver dag, skrev hun i et innlegg.

I helgen fortalte Charlotte Bennett, som har jobbet som assistent i Cuomo-administrasjonen, at guvernøren blant annet skal ha spurt henne om sexlivet hennes og om hun noen gang har hatt sex med en eldre mann.

– Kan ha vært ufølsomme

Andrew Cuomo har nektet for anklagene, men i en uttalelse søndag kveld innrømmer han at han flere ganger har ertet og kommet med vitser om folks personlige liv, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg forstår nå at mine interaksjoner med andre kan ha vært ufølsomme eller for personlige, og at noen av mine kommentarer, gitt min stilling, har gjort at andre har reagert på måter som ikke har vært min intensjon.

– Jeg anerkjenner at noen av tingene jeg har sagt har blitt feilaktig tolket som uønsket flørting. I den grad noen har følt det på den måten, så er jeg svært lei meg for det.

Cuomo hevder i uttalelsen at han aldri har tatt på noen på en upassende måte, og at han aldri har kommet med upassende seksuelle forslag.

Cuomo har tatt til orde for at anklagene mot ham skal etterforskes, og han har bedt om en uavhengig gransking. Dette ble søndag avvist av New Yorks justisminister Letitia James, skriver NTB.

Hun krever i stedet full myndighet til å etterforske anklagene selv.

– Smertefullt å lese

Justisministeren får støtte fra New Yorks to demokratiske senatorer Chuck Schumer – som er flertallsleder i Senatet – og Kirsten Gillibrand, sier AP.

– Disse anklagene er alvorlige og svært urovekkende. Som justisminister James ber om, bør saken etterforskes av hennes kontor slik at hun kan gjennomføre en transparent, uavhengig og grundig gransking, sier Gillibrand.

Også kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez, eller «AOC», støtter en uavhengig gransking.

– Lindsey Boylan og Charlotte Bennetts detaljerte beskrivelser av seksuell trakassering fra guvernør Cuomo er ekstremt alvorlige, og det er smertefullt å lese. Det må skje en uavhengig gransking – ikke ledet av guvernøren, men av kontoret til justisministeren.