Interessen for det militære marsjmerket fra Norge har eksplodert blant amerikanske soldater. I Norge har antall deltakere falt «drastisk» de siste årene. I USA har over 10.000 prøvd seg siden nyttår.

Et lite stykke Norge

FAIRBANKS (VG) Med elleve kilo på ryggen gikk VG den norske militærmarsjen i Alaska, sammen med 150 amerikanske soldater fra krigen mot IS.

Krampene biter tak i leggen til løytnant Jon Peterson (23) på kilometer nummer 25.

Han smiler.

– Det er bare oppe i hodet, sier han og går på.

Peterson tilhører 2. bataljon og det 8. feltartilleriregiment ved USAs nordligste militærbase: Fort Wainwright i Fairbanks i delstaten Alaska.

I fjor kom bataljonen tilbake fra nordøstlige Syria og Operasjon Inherent Resolve, hvor de kjempet mot IS-celler.

Klokken 05.00 denne morgenen satt rundt 150 av dem ut for å ta det norske militære marsjmerket:

30 kilometer med 11 kilo i sekken, gjennomført i uniform og militærstøvler.

Interessen for å delta i det de kaller «The Norwegian Foot March» har de siste månedene eksplodert i det amerikanske forsvaret.

Hvordan gikk det da VG tok turen sammen med Alaska-soldatene?

Før VGs USA-korrespondent får slippe ut i løypa må sekken kontrollveies. 25 kilometer senere: Marginene til andreløytnant Jon Peterson for å klare kravet på 4,5 timer krymper.

Siden november 2019 har Den norske ambassaden i Washington D.C. registrert 106 gjennomførte marsjer i USA.

Men det var først et godt stykke inn i pandemien, før jul i fjor, at interessen virkelig skjøt fart. Frem til da hadde det norske forsvaret hatt som krav at hvert arrangement trengte en norsk observatør, noe som begrenset antall marsjer.

– Ryktet om at vi godkjente marsjer uten at en norsk representant måtte være tilstede begynte å spre seg og forespørslene haglet inn, forteller Kristoffer Molvig ved forsvarsattachéns kontor på Den norske ambassaden i USA.

Det kom søknader fra amerikanske militæravdelinger i Irak, Jordan, Tyskland og på Hawaii. Ikke minst fra fastlands-USA – fra Texas i sør til Alaska i nord. En infanteriavdeling i delstaten Vermont avholdt marsjen i 20 minusgrader.

Ifølge det amerikanske forsvaret har over 10.000 soldater gått marsjen bare i år.

Da starten går i den småskarpe luften fyker de fleste av gårde i en optimistisk jogg mens sekkene dumper mot korsryggen.

Mange av dem vil bli ydmyket lenge før mål.

Løytnant Jon Peterson og VGs reporter deler felles skjebne, fordi sistnevnte ikke kan bevege seg rundt på militærbasen uten en militær eskorte.

VG har derfor gitt Peterson beskjed om at det er han som styrer marsjfarten. Vi skal bare henge på.

Etter en kort åpningsjogg legger Peterson seg på rundt syv minutter rask gange som veksler inn i et par minutter jogg.

I det amerikanske forsvaret er standardmarsjen som soldatene er vant med på rundt 19 kilometer.

Peterson skal holde ut i ytterligere elleve kilometer i dag.

Det militære marsjmerket ble innstiftet i 1915 i det norske forsvaret.

– Det har historisk sett hatt en spesiell plass i den militære prestasjonskulturen, forteller Bjørn Dullum, oberstløytnant ved Forsvarets høgskole og fagansvarlig for militær idrett.

Men:

– Antallet gjennomførte marsjmerker har gått drastisk ned de siste årene. Ferdighetsmerkene er tatt ut av utdanningen på forsvarets skoler etter utdanningsreformen, forklarer han.

Marsjmerket var tidligere en årlig styrkeprøve ved hærens krigsskole i Oslo, samt del av den grunnleggende soldatutdanningen for vernepliktige. Fra 2018 har det vært frivillig.

I 2014 ønsket Forsvaret til og med å skalere ned til kun to mil, kunne Aftenposten fortelle.

Man mente prøvelsen var lite tilpasset et moderne forsvar og forårsaket unødvendige slitasjeskader på soldatene.

Det ble oppstyr, og Forsvaret beholdt distansen på tre mil, men tillater nå joggesko.

– Engasjementet internasjonalt står i sterk kontrast til den synkende interessen for marsjmerket her hjemme, opplyser Dullum.

Med noen kilometers mellomrom får deltagerne stoppe ved en drikkestasjon. Mange forsyner seg grovt før de gyver løs på neste etappe.

Rundt 13 kilometer inn i marsjen klasker Peterson uforvarende foten sin – omsvøpt av en relativt myk støvel – inn i en stein.

Etter åtte intervaller på rundt to minutter, i en fart på rundt 5,5 minutter per kilometer, kommer vi herfra og inn til å marsjere.

Peterson er opprinnelig fra delstaten Massachussets, tusenvis av mil unna Alaska, på USAs østkyst.

Som yngstemann blant fem brødre vervet han seg til et ingeniørprogram hvor forsvaret finansierte utdannelsen hans, mot at han forpliktet seg til minst fire års tjeneste i etterkant.

Hit til Fort Wainwright kom han for bare noen få uker siden.

Vi når halvveis – 15 kilometer – på under to timer.

Hvordan i alle dager nådde det norske marsjmerket frem til USA?

Den norske ambassaden var litt usikre, men hadde et navn: Dr. Nils Johansen, en professor emeritus i geoteknikk på 79 år ved University of Southern Indiana.

– Det begynte med 25 deltagere i 2001, forteller den tidligere artilleristen fra Majorstua i Oslo da VG når ham på fasttelefonen i Evansville, Indiana.

Ved universitetet hans var det en kadettskole og det var for disse han arrangerte den første norske fotmarsjen med godkjennelse fra det norske forsvaret.

18 år senere, i 2019, hadde den årlige marsjen 700 deltagere. Og nå som pandemien ebber ut i USA håper han å arrangere en ny marsj senere i år igjen.

Mannen som tok det norske militærmerket til USA: Dr. Nils Johansen fra Majorstua i Oslo. Foto: Privat

Har han registrert noen USA-rekord for marsjmerket?

– Jeg tror en av disse spesialstyrkegutta gikk den på to timer og femten minutter. Det er jo Boston maraton med sekk og støvler, en klasse for seg selv! svarer Johansen.

Hva med Norge?

Vi spør Dullum ved Forsvarets høgskole som går flere tiår tilbake i tid for å finne svaret: Roger Gjøvaag (64), tidligere friidrettsutøver, kom inn på 1.56,57 i 1984 på Krigsskolen.

Det er dermed trolig også en uoffisiell verdensrekord.

– Jeg hadde løpt Berlin Maraton tre uker før og ikke trent så mye i etterkant og var uten de store forhåpninger, men så var det en en kadett som skulle løpe så fort i starten, og jeg bestemte meg for at han ikke skulle være en eneste meter foran meg, forteller Gjøvaag.

Første kilometer ble gjort unna på 3:20, og den relativt kuperte ruten gikk på asfalt fra Linderud leir via Tonsenhagen, Kjelsås og Maridalen.

– Jeg har vel egentlig tenkt at rekorden kom til å bli slått om noen satset på det, sier Gjøvaag, som har personlig beste maratontid på 2:16.

Major Christopher R. Campbell er sjefen til soldatene i Alaska-bataljonen på Fort Wainwright.

– På denne tiden i fjor kom vi tilbake fra den andre siden av Atlanteren og vårt fokus har vært å gå tilbake til det helt grunnleggende, sier han før marsjen starter, som han selv skal delta i.

– Hva er attraksjonen her?

– Når alt kommer til alt er det tanken på hva man har oppnådd før den vanlige arbeidsdagen har begynt. Spesielt for unge soldater er det viktig å investere i litt lidelse og bygge selvtillit på det, svarer han.

Vi opplyser han om debatten om marsjmerkets relevans i dag som gikk i Norge for noen år siden.

– Uansett hvor moderne teknologi tar oss, er det slik at stridstankser bryter sammen, biler slutter å fungere, og når du da fortsatt har et oppdrag å fullføre så finnes det beste transportmiddelet rett under deg, sier han og legger til:

– Uansett hvor moderne vårt militære blir, så finnes det grunnleggende prinsipper vi ikke kan glemme.

Selv kommer Major Campbell til å fullføre marsjmerket på 3 timer og 58 minutter denne dagen.

– Smerte!

Soldaten som passerer oss har ikke noe mer på hjertet enn det og går videre.

Ruten som de 150 soldatene på Fort Wainwright i Alaska går består av tre «runder» på en flat grusvei, i den forstand at man går frem og tilbake.

VG og andreløytnant Peterson møter både på de som uanstrengt jogger med målrettet blikk og rapmusikk ut av blåtannhøyttalere festet på sekken, og de som mest sleper beina etter seg.

– Hvordan er kroppen? spør vi en av de i siste kategori.

– På en skala fra en til ti? Rundt elleve, sier han, puster tungt og sier noe om det fine været.

Mannen bak årets store bølge av marsjdeltakelse i det amerikanske forsvaret er kaptein Joshua Lampen ved Fort Meade i delstaten Maryland.

– Det som gjør dette unikt for meg er både hvor enkelt det er og hvor vanskelig det er. Mange merker krever vesentlige ressurser. «The Norwegian Foot March» krever bare det enhver soldat allerede har: En uniform og en sekk. Men farten og lengden er veldig uvant for amerikanske soldater, forklarer kapteinen.

Han gjennomførte marsjen selv for første gang i 2013.

– Jeg elsket hvor utfordrende det var. Jeg ville gi mine soldater muligheten til å oppleve utfordringen selv. I utgangspunktet skulle det bare være mitt kompani, forteller Lampen, som tok kontakt med den norske ambassaden i Washington D.C. for å innhente tillatelse.

Etter noen uker hadde han henvendelser fra flere titalls enheter i området som også ville delta.

– Jeg planla for 200 deltagere, men da marsjen gikk hadde vi 900, forteller Lampen.

Av de rundt 10.000 amerikanske soldatene som har meldt seg opp til marsjen i år, har rundt 61 prosent klart kravet på 4,5 timer for menn og fire timer og femti minutter for kvinner.

For soldater i aktiv tjeneste stiger andelen som klarer kravet til 65–70 prosent, ifølge Lampen.

Til sammenligning forklarer Dullum ved Forsvarets høgskole at 98 prosent av kadettene ved Luftkrigsskolen som regel klarer merkekravet.

Når marsjen på tre mil er over er enkelte soldater så utmattet at de stuper ned i grusen. – Det handler om å investere i lidelse, sier major Christopher R. Campbell. I Norge fryktet man at marsjen hadde blitt for tøff for dagens soldater. I USA har de omfavnet utfordringen.

Dullum ved Forsvarets høgskole mener det er «interessant at amerikanske avdelinger ser en større verdi i dette enn norske avdelinger», men har nå fått troen på at marsjmerket kan bli populært i hjemlandet igjen.

– Vår nye Forsvarssjef har satt fokus på dette nå, med blant annet endring av krav for å få medalje. Forsvarssjefen ønsker en høyere prioritering av fysisk trening, skyting og grunnleggende soldatferdigheter, forteller han.

Dette har allerede fått en effekt denne våren.

– Jeg vil anta at vi vil se en markert økning i antallet arrangement og antallet tildelte marsjmerker i 2021, opplyser Dullum.

Med mållinjen i sikte et par hundre meter foran oss prøver vi å gå over i et jevnt trav, men Peterson har nå både gnagsår og kramper.

– Jeg går inn, sier han.

De siste kilometerne har farten gått ned til drøye ni minutter per kilometer, men marginene mot kravet er likevel på et komfortabelt, men snaut, kvarter.

Tiden vår blir 4:17.

Hva tenker han om å gjøre dette i krig?

– Nødvendig. Det er derfor vi gjør det, svarer han.

Raskeste denne dagen ble infanterispesialist Kwon Miller fra Georgia med 3:21. Det skjedde uten noen spesiell plan.

– Jeg hater marsjer, så jeg ville bare få det overstått, sier han.

Og VG da?

Med joggesko, og ikke militærstøvler, slapp vi gnagsår. Kramper meldte seg aldri, men sekken tok godt for seg på både skuldre og hofte.

Fordelt på to ulike marsjer med til sammen 266 deltakere avholdt ved Fort Wainwright i Alaska, klarte 149 tidskravet.

Ytterligere 79 fullførte uten å klare tidskravet.

