STUDENTER: Etter et dramatisk år har Melike Balkan og Özgür Gür tatt eksamen ved universitetet METU. Foto: Privat

Arrestert under Pride-feiring: − Risikerer over tre år i fengsel

Studenter i flere tyrkiske byer arrestert under LHBT-markeringer i fjor. 10. desember må Melike Balkan og Özgür Gür møte i retten.

I mai 2019 var studentene Melike Balkan og Özgür Gür med på å arrangere Pride ved Midtøsten tekniske universitet (METU) i Ankara i Tyrkia.

– Vi risikerer tre år for bruddet på offentlige samlinger, og siden politiet sier at vi var arrangør av et ulovlig arrangement, risikerer vi ekstra straffer, sier Melike Balkan til VG.

VG snakker med de to studentene noen dager før rettssaken. Samme dag som den internasjonale menneskerettighetsdagen, må studentene møte opp i retten.

Symbol på skeives rettigheter

Til sammen ble 25 studenter voldelig arrestert ved METU i mai 2019 da studentorganisasjonen LGBTI+ Solidarity arrangerte Pride, ifølge Amnesty International.

Organisasjonene har fordømt politiets voldelige innblanding.

Over hele Tyrkia skjedde det samme. Opprørspoliti har brukt tåregass, gummikuler og vannkanoner for å løse opp Pride-feiringene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Rettssaken mot Melike Balkan og Özgür Gür er blitt et symbol på at lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) rettigheter er under angrep i Tyrkia.

– Det er så mye politisk press på retten at vi ikke kan være sikker på utfallet, sier Balkan.

STOLT: Melike Balkan vil kjempe for skeives rettigheter i Tyrkia. Til VG sier hun at kampen noen ganger krever litt for mye. Foto: Privat

I oktober ble studentorganisasjonen Solidarity, som arrangerte Pride ved METU, kunngjort som vinner av Studentenes fredspris 2020.

Balkan og Gür regnes som organisasjonens frontfigurer.

– Første gang vi har gitt prisen til noe som er så pågående, sier leder av Studentenes fredspris, Thomas Gjedebo til VG.

– Brudd på alle rettigheter

Etter kuppforsøket i 2016 fikk lokale myndigheter lov til å forby offentlige samlinger. Over hele Tyrkia har loven har blitt brukt til å stoppe Pride-feiringer, melder Reuters.

– I 2017 gjorde guvernøren i Ankara det forbudt med Pride-eventer. Noe som var er brudd på grunnloven. Vi tok forbudet til retten og i april 2019 ble det bestemt at forbudet var ugyldig, sier Balkan.

Det var en måneden før hun skulle være med på å arrangere Pride på universitetet. Dager før feiringen advarte ledelsen ved universitetet at de hadde varslet politiet.

VG har kontaktet ledelsen ved METU, men ikke fått svar. Vi har heller ikke lykkes i å komme i kontakt med guvernøren i Ankara.

– Det har vært LHBTI+-markeringer siden 2010 på universitet, de har alltid vært fredelige, sier Gür til VG.

– Rundt 300–400 studenter og ansatte hadde møtt opp for å støtte Pride-feiring, sier Balkan.

Hun forteller at de ble møtt av opprørspoliti flere timer før Pride-feiringen skulle starte.

Dagene etter arrestasjonene startet den akademiske unionen ved universitetet en boikott til støtte for studentene som ble arrestert.

Antiterrorpoliti avbrøt avslutning

De to studentene sier til VG at det politiske presset mot dem er stort.

– Det går ut over familie og venner våre, sier Gür.

En måned etter at politiet brøt opp Pride-markering skulle studentene delta på en avgangsseremoni. Klokken seks må morgenen møtte antiterrorpoliti opp hjemme hos dem, ifølge Balkan.

– De ransaket hjemmet mitt og jeg ble tatt inn til avhør, sier hun.

Dagene etter avgangsseremoni ble hun løslatt. Hun fikk beskjed at det var et anonymt tips som førte til arrestasjonen, men at det ikke ble funnet noe.

– Å vite at vi kan bli linket til terror uten grunn er det verste. Dette er noen av taktikkene myndighetene bruker få å stilte aktivister, sier hun.

– Som aktivister prøver vi å få gjennom at pride er fredelige demonstrasjoner, sier Gür.

HEDRET: Året vinner av Studentenes fredspris, Solidarity METU, er markert med en gatestein i Trondheim. Foto: Frøy Elisabeth Hamstad

Hedret av norske studenter

– Vi ser at skeives rettigheter i flere land angripes, sier Gjedebo som leder Studentenes fredspris.

Han forteller at de har løpende kontakt med Balkan og Gür før rettssaken.

Studentenes fredspris blir delt ut på veiene av alle studenter i Norge, og er et samarbeid mellom Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Norsk studentorganisasjon (NSO) og Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT).

– Noe av det beste som kan skje med denne saken er at vi får internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen for skeives rettigheter, sier Balkan.

Hvert år drar vinneren til en utdeling i Trondheim og på norgesturné, men i år er det usikkert hva som skjer.

– Vi har kontakt med UD og har lagt planer for karantene og slink, men det er usikkert hva som er mulig å løse, sier Gjedebo.

