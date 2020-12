ADVOKAT: Joe DiGenova under pressekonferansen om Trump-kampanjens rettslige skritt, ledet av Rudy Guiliani, 19. november. Foto: CQ-Roll Call / Sipa USA

Trump-advokat oppfordrer til drap av sparket sikkerhetssjef

Under et TV-intervju mandag sa Joe diGenova at Chris Krebs burde bli «tatt med utenfor ved daggry og skutt».

Det var under en samtale om det nylig avholdte presidentvalget, som Donald Trump tapte mot Joe Biden, på «The Howie Carr Show» på den svært konservative TV-kanalen Newsmax at ordene falt:

– Enhver som tror dette valget gikk bra, som den idioten Krebs, som pleide være sjef for nettsikkerhet, den fyren er en førsteklasses idiot. Han burde bli «drawn and quartered». Tatt med utenfor ved daggry og skutt.

Programlederens konfrontertet ikke diGenova med de uhyrlige uttalelsene. I stedet lo han, før han gikk videre i intervjuet.

Til opplysning er «drawn and quartered» en del av uttrykket «hanged, drawn and quartered», en straffemetode brukt mot folk som hadde begått høyforræderi i middelalderen i England.

Den gikk kort fortalt ut på at den dømte ble dratt av hester til stedet hvor man så hengte ham, til han var nesten død, før man kappet kjønnsorganene og hodet av ham, fjernet innvoller og kuttet kroppen i fire deler.

Har ikke kommentert

DiGenova er blant de som, i likhet med sin klient presidenten, mener at valget var preget av juks og bedrag og at det var eneste grunnen til at Joe Biden vant.

Så langt er det ikke lagt frem noe dokumentasjon som underbygger slike påstander. Trump og hans advokater har derimot gått på nederlag etter nederlag i domstolen, og en rekke av statene der Trump og co hevder det var juks har allerede erklært Biden for vinner.

PRESIDENT: Donald J. Trump er president i noen uker til. Foto: Patrick Semansky / AP

Hverken DiGenova, Carr, Det hvite hus, eller representanter fra Trump-kampanjen har overfor CNN ønsket å kommentere utsagnet fra diGenova.

Heller ikke Chris Krebs, mannen diGenova mener burde bli skutt, har så langt kommentert intervjuet.

Krebs fikk i november sparken av Trump etter at han, som leder av det amerikanske byrået for datasikkerhet og infrastruktur (CISA), som er ansvarlige for sikkerheten rundt valget, gikk ut og sa at det aldri hadde vært et sikrere valg i USAs historie.

FIKK SPARKEN: Chris Krebs jobber ikke lenger i Trump-administrasjonen. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Mafia-advokat

Andre har derimot uttalt seg om intervjuet. Blant disse er Government Accountability Project, en gruppe som jobber for og med varslere. De er bekymret for at uttalelser som den diGenova kom med kan skremme offentlig ansatte fra å fortelle om ulovligheter som skjer på myndighetsnivå.

– Trusler som dette utløser et skred av slike trusler. De terroiserer andre varslere til taushet. Det er oppførsel som passer best for en mafia-advokat, skriver gruppens leder Louis Clark i en pressemelding.

DiGenova sin uttalelse kommer etter at flere amerikanske politikere og valgmedarbeidere den siste tiden, mange av dem republikanere, har opplevd å få drapstrusler fordi de ikke har støttet Trumps feilaktige påstander om valgjuks.

Blant dem er Georgias administrassjef republikaneren Brad Raffensperger, som formelt har godkjent valgresultatet i delstaten Biden vant. Han har den siste tiden blant annet opplevd at folk har sendt trusler til konas mobiltelefon, melder lokal-TV-kanalen Fox5 i Atlanta.

