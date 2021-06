MÅLRETTET: Pentagon skriver i en pressemelding at angrepene skjedde etter ordre fra president Joe Biden. Foto: Susan Walsh / AP

Amerikanske luftangrep i Irak og Syria: − USA tok nødvendige og målrettede grep

Natt til mandag norsk tid gjennomførte USA nye luftangrep i Irak og Syria. Ifølge Pentagon angrep de anlegg som blir brukt av iranskstøttede opprørere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Pentagon skriver i en pressemelding at angrepene skjedde etter ordre fra president Joe Biden.

Ifølge Pentagon var målet for angrepene anlegg som blir brukt av iranskstøttede opprørere. Angrepene skjedde i grenseområdene mellom Irak og Syria.

– Målene ble valgt ut fordi disse anleggene blir brukt av iranskstøttede opprørere som utfører angrep mot amerikansk personell og fasiliteter i Irak, skriver Pentagon.

Ifølge Reuters skal opprørerne ha gjennomført minst fem droneangrep mot anlegg som brukes av amerikanerne.

Ingen kommentar

Pressetalsmann John Kirby i Pentagon kaller det forsvarsangrep.

– USA tok nødvendige og målrettede grep for å minimere risikoen for eskalering, men også for å sende et klart og tydelig avskrekkende budskap, sier Kirby.

Biden ønsket ikke å ta spørsmål fra pressen etter at han kom tilbake til Det hvite hus søndag etter en helg på Camp David.

– Jeg snakker med dere i morgen, sa han ifølge CNN.

Nattas angrep skjer samtidig som ministre i den internasjonale koalisjonen, samles i Roma mandag. Her deltar også den norske utenriksministeren, Ine Eriksen Søreide.

Hun sier til NRK at hun ikke er veldig overraska over det som har skjedd. Hun regner med at amerikanerne kommer til å fortelle mer om hvorfor dette skjer akkurat nå og hva som hva målet med angrepet.

– Vær forsiktig

Søndagens angrep er andre gang Biden-administrasjonen utfører angrep i regionen. I februar angrep USA anlegg i Syria, nær grensen til Irak.

Minst 22 iranskstøttede krigere ble drept i angrepet, ifølge eksilgruppen Syrian Obseratory for Human Rights.

Også da hevdet USA at opprørsgruppene som ble angrepet fikk støtte fra Iran.

Biden sa da at Iran burde ta angrepene som en advarsel om at landet kan vente seg konsekvenser hvis det fortsetter å støtte opprørsgrupper som truer amerikanske mål, skriver NTB.

– Du kan ikke oppføre deg som om du har straffrihet. Vær forsiktig, svarte Biden på et spørsmål om hvilket budskap det var han ville sende med angrepene i februar.

Angrepet ble av USA, omtalt som en «proporsjonal militær respons» som ikke vil øke spenningen i området. Iran på sin side fordømte angrepet og sa det vil øke spenningen i det krigsherjede landet og forpurre fredsprosessen.

– Disse ulovlige angrepene er et klart brudd på internasjonal lov og Syrias territoriale integritet, sa en talsmann for Irans utenriksdepartement til nyhetsbyrået Tasnim.

