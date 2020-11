Foto: Evan Vucci / AP

Planlegger ikke å erkjenne tap: − Valget er ikke over

I en uttalelse gjør Trumpkampanjen det helt klart at de ikke har tenkt til å gi seg. De mener fortsatt at president Donald Trump vil få fire nye år.

I en uttalelse på den offisielle Trumpkampanjens konto skriver de:

– Dette valget er ikke over.

– De falske prognosene om at Joe Biden vinner er basert på resultater fra fire stater som er langt fra endelige. Georgia er på vei mot omtelling, hvor vi er sikre på at vi vil finne stemmesedler som ble samlet inn feil, og hvor president Trump til slutt vil vinne.

Videre hevder kampanjen i uttalelsen som er signert av rådgiver Matt Morgan at det var mange uregelmessigheter i Pennsylvania.

– Inkludert at valgansvarlige forhindret våre frivillige i å ha meningsfull tilgang til tellelokaler. Vi vant frem i retten, men var nektet verdifull tid og transparens vi har krav på under føderal lov.

De hevder også at tusenvis av stemmer i Nevada ble feilaktig avlagt.

– Til slutt ligger presidenten an til å vinne Arizona rett frem, til tross for den uansvarlige og feilaktige erklæringen av staten for Biden av Fox News og Associated Press.

– Biden lener seg på disse statene for sitt feilaktige krav på Det hvite hus, men når dette valget er ferdig vil president Trump bli gjenvalgt.

Joe Biden har ikke kommet med noen uttalelse etter at det ble kjent at han nå leder i Pennsylvania. Det er ventet at han skal tale til folket fredag.

Tror på fred

Økonomirådgiver ved Det hvite hus, Larry Kudlow, sier på CNBC fredag at han har tro på en fredelig overføring av makt, også etter dette valget.

– Vi er det flotteste landet i verden, og vil forholde oss til loven. Det vil også presidenten, sier Kudlow.

– Presidenten har tenkt å slåss videre, fortsetter han, og legger til at det har vært en ære for han å jobbe for presidenten de siste tre årene.

På meldinger om at president Donald Trump ikke har planer om å erkjenne tap i valget sier Andrew Bates, som er rådgiver for Biden-kampanjen, at de vil kunne eskortere dem ut.

– Det amerikanske folket vil bestemme dette valget. Og amerikanske myndigheter er fullstendig kapable til å eskortere uvedkomne ut av Det hvite hus.

Ingen telefon i kveld

Under tidligere presidentvalg har den som ligger an til å tape tatt en telefon til den kommende presidenten og erkjent tap.

Hillary Clinton ringte til president Donald Trump i 2016 da det var klart at hun ikke hadde flere muligheter for seier.

Dersom Trump taper i Pennsylvania vil han også være tom for sjanser til fire nye år i Det hvite hus. Biden øker ledelsen i Pennsylvania og fremdeles er det i Biden-vennlige distrikter de fleste gjenværende stemmene vil komme fra.

Ifølge kilder til både CNN og Fox News har ikke president Donald Trump planer om å anerkjenne tap, ennå.

Fox News skriver at Trumps rådgivere har gitt ham anbefalinger både om å erkjenne og la være. Noen av de skal tro at det å erkjenne tap er det riktige å gjøre, mens andre mener han må kjempe for at sørge for at valget ble korrekt.

De siterer en av hans rådgivere anonymt på at han til slutt kanskje gir seg, men at han ikke er der enda.

CNN melder at presidenten ikke har planer om å erkjenne tap selv om veien til presidentskapet er stengt. Uten Pennsylvania vil ikke Trump være i stand til å nå 270 valgmenn.

De skriver videre at hans allierte har fokusert mer på å mate opp rundt hans oppfatning om at valget blir stjålet fra ham enn å ta opp hvordan valgresultatene faktisk ser ut.

