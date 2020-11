SPARKET: USAs forsvarsminister Mark Esper har fått sparken av president Donald Trump. Her fra en pressekonferanse i Det Hvite Hus i mars. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL / EPA

Trump sparker forsvarsministeren

Etter flere uenigheter dem imellom har USAs president Donald Trump besluttet å sparke sin forsvarsminister Mark Esper.

– Mark Esper har fått sparken, tvitrer USAs president mandag kveld.

– Jeg er glad for å kunne fortelle at Christopher C. Miller, den høyt aktede sjefen for Det nasjonale antiterrorsenteret, blir fungerende forsvarsminister umiddelbart, legger han til, og sier han forventer at Miller vil gjøre «en fantastisk jobb».

Sparkingen er ikke uventet ettersom det lenge har vært kjent at det har vært uenigheter mellom Trump og Esper.

En av de største var da Esper uttalte i juni at han ikke støttet å utstasjonere soldater i gatene i amerikanske storbyer for å håndtere de omfattende protestene mot politivold rundt om i USA etter at George Floyd ble drept.

Skal ha hatt oppsigelsesbrev klart

Spekulasjonene om at Esper kunne komme til å få sparken har versert over lengre tid. Den amerikanske kringkasteren CNN skrev i helgen at Esper allerede hadde begynt å tenke på hvordan han kunne få en verdig avskjed fra Det hvite hus.

Flere ansatte i forsvarsdepartementet bekreftet overfor CNN at Esper lenge har hatt et oppsigelsesbrev klart, og at han forventet at Trump ville rette oppmerksomheten mot ham etter at valget var over.

Esper skal ha hatt et ønske om å bli værende i jobben så lenge som mulig. Åpent har imidlertid talspersoner for departementet uttalt at han ikke hadde planer om å trekke seg.

– Forsvarsminister Esper har ingen planer om å trekke seg, ei heller har han blitt bedt om å trekke seg, skrev Pentagon-talsmann Jonathan Hoffmann på Twitter onsdag forrige uke.

Senere kom også en kontrabeskjed fra Politico om at Trump likevel ikke hadde planer om å sparke Esper.

«Yesper»

CNN skriver at Esper også skal ha stilt seg positiv til å endre navn på militærbaser som bærer navnet til føderale generaler, som Trump har vært klar på at han ikke ønsker.

Også NBC, New York Times og en rekke amerikanske medier har skrevet om det skrantende forholdet mellom Esper og Trump. Det har vært ventet at fremtiden hans hang i en tynn tråd uavhengig av valgresultatet.

Presidenten gikk selv så langt at han ga sin egen forsvarssjef kallenavnet «Yesper» under en pressekonferanse i august.

– Noen folk kaller han Yesper. Nei da. Jeg kommer overens med ham greit. Det går greit med ham. Ingen problem.

På direkte spørsmål om han vurderte å sparke Esper, svarte Trump:

– Jeg vurderer alltid å sparke alle. På et eller annet tidspunkt er det som skjer.

Publisert: 09.11.20 kl. 19:35 Oppdatert: 09.11.20 kl. 19:57

