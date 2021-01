PRODUSERES I INDIA: Legemiddelgiganten AstraZeneca har deler av sin produksjon i India. Men landet ønsker også å produsere billige kopier, dersom patentretten oppheves. Foto: DINUKA LIYANAWATTE / REUTERS

Kampen mot viruset: Vaksine-diplomati skaper nye allianser

Mens land i Vesten bestiller langt flere vaksinedoser enn de trenger, tilbyr Kina, Russland og India vaksiner mot innflytelse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kampen om de dyrebare dosene med coronavaksiner har ført til en voldsom skjevfordeling mellom fattige og rike land. I forrige uke stemplet Verdens helseorganisasjon vaksinefordelingen som en «moralsk katastrofe», etter at 40 millioner doser var satt i rike land, mot bare 25 enkeltdoser i lavinntektsland.

Bakgrunn: Skulle dele vaksiner, men rike land kjøper opp alt

– Det er svært uheldig at vaksinetilgangen for fattige land blir del av et storpolitisk spill. Vestlige land soper til seg mest mulig, og er preget av vaksinenasjonalisme, sier lege Erlend Grønningen i Leger Uten Grenser til VG.

– Siden leveringen til lavinntektsland har sviktet, ser mange land seg nødt til å lage avtaler med dem som kan tilby hjelp, med fare for politiske bindinger. Men dette kunne ha vært unngått hvis lavinntektsland fikk retten til å produsere egne vaksiner, fortsetter han.

les også Lutfattige og uten vaksine: Graver massegraver

STORMAKT: President Vladimir Putin på et bilde fra juni i fjor, tatt i anledning at Russland erklærte at de hadde lyktes med å lage en vaksine mot coronaviruset. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin

Russland er i front

Det er ikke bare fattige land som sakker akterut i vaksinekampen, de såkalte mellominntektslandene sliter også med å få bestilt nok vaksiner fra vestlige produsenter.

Og her kommer storpolitikken inn i bildet: Det åpner et marked for andre produsenter til å skaffe seg kunder og kjøpe seg godvilje.

Den russiske Sputnik-V vaksinen er allerede rullet ut i land som tradisjonelt står Moskva nær, som Hviterussland og Usbekistan, men også i land som Mexico, Nepal og Bolivia settes nå den russiskproduserte vaksinen.

LETTET: Bolivias president Luis Arce legger lettet hendene på en forsending av den russiske vaksinen Sputnik-V. Foto: Martin Alipaz / EFE

Russlands fremstøt minner om hvordan Sovjetunionen sikret seg diplomatisk innflytelse gjennom å gå i bresjen for vaksinering mot kopper på 1960-tallet, skriver utenriksmagasinet New Statesman.

En artikkel i Foreign Policy påpeker hvordan Russland og Kina er front på «vaksine-diplomati», og skaffer seg allianser med land tidligere alliert med Vesten.

les også Corona-vaksinen: – Rike land støvsuger markedet

TOK KINESISK: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tok for to uker siden den kinesiske vaksinen Sinovac Biotech. Foto: Turkish Presidency

Tyrkia gikk til Kina

Et slikt eksempel er NATO-landet Tyrkia: Der skapte det sinne at vaksinen til Pfizer Biontech, utviklet av et tyrkisk immigrant-ektepar i Tyskland, ikke kunne bli tilgjengelig i stort antall for den tyrkiske befolkningen, grunnet høy bestilling fra EU-land.

les også FHI med ny vaksineoversikt: Så mange får Norge

Dermed gikk Tyrkia til Kina, og fikk igangsatt vaksinering, samtidig som regjeringen til president Recep Tayyip Erdogan styrket sine diplomatiske bånd til Kina, blant annet ved å stilne sin kritikk av Kinas behandling av minoritetsbefolkningen uighurene.

Kinas president Xi Jinping har hevdet at Kina har fem vaksiner, som skal tilbys til verden som et «globalt gode». Magasinet Foreign Affairs har blant annet kåret Kina til «vinner i vaksine-diplomatiet».

VIRUSET: En kinesisk forsker viser frem en modell av viruset, i laboratoriet der vaksinen Sinovac Biotech fremstilles. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Israel ville ikke dele

Et annet eksempel på politisk spill om vaksiner er de palestinske selvstyremyndighetene. Israel, på god vei mot flokkimmunitet med verdens høyeste vaksinetall på over 30 prosent av befolkningen, har ikke villet dele sine doser. Palestinerne har i stedet knyttet bånd til Moskva, ved å inngå en avtale om vaksinering med Sputnik-V.

Men inntrykket av Russland og Kina som vaksinestormakter kan være misvisende, viser en gjennomgang i The Diplomat: I Brasil viser tester av en kinesisk vaksine kun femti prosent effektivitet, mens Russlands vaksine har tatt lengre tid å produsere enn det som først ble lovet.

Og tross fagre løfter har hverken Kina eller Russland kunnet tilby afrikanske land vaksiner i noen stor grad, viser en analyse av The Africa Report.

TESTES: En liten gutt i Gaza testes for coronavirus den 19. januar. De palestinske områdene skal få vaksiner fra Russland. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

India – verdens apotek

Fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika må trolig vente på dosene de skal få gjennom vaksinesamarbeidet COVAX, der Norge har en lederrolle. Det kan i beste fall gi dem mulighet til å vaksinere 20 prosent av befolkningen til sommeren. India, kjent som «verdens apotek» på grunn av den høye produksjonen av medisiner og vaksiner, ønsker nå konkurrere med nabolandet Kina i vaksine-diplomatiet. India har allerede lovet å tilby vaksiner til land som Nepal, Bangladesh, Sri Lanka og Afghanistan, men lover også vaksiner til land i Afrika og Latin-Amerika.

les også Fattige land vil kopiere corona-vaksiner: – Et blindspor

Store produsenter som AstraZeneca har deler av sin produksjon i India, men landet er særlig kjent for produksjonen av såkalt generisk medisin, det vil si billige kopier av medisin der patentretten er opphevet.

India har sammen med Sør-Afrika gått i front for å oppheve patentretten for coronavaksiner – men har så langt ikke lyktes.

forrige







fullskjerm neste MASSEGRAVER: I Malawis hovedstad Lilongwe har dødstallene steget raskt på kort tid i januar.

KILDER:

New Statesman: How Russia’s vaccine diplomacy echoes the Soviet-era smallpox initiative

Foreign Policy: America’s Vaccine Diplomacy Is AWOL in the Middle East

The Atlantic: One Country Has Jumped Ahead on Vaccinations

The Africa Report: Covid vaccines: Russia, China, India ... Who is supplying Africa?

Foreign Policy: India’s Vaccine Diplomacy

The Diplomat: The Jury Is Still Out on Beijing’s ‘Vaccine Diplomacy’

Al Jazeera: Which countries have rolled out COVID vaccine?

Stat: One-quarter of the world may not get a covid-19 vaccine until 2022, experts warn

BBC: Coronavirus vaccines: Will any countries get left out?

Al-Jazeera: To counter China, India pursues vaccine diplomacy in South Asia