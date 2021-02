I RETTEN: Aleksej Navalnyj måtte møte i retten i en ny sak fredag. Foto: BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRESS SERVICE / HANDOUT / BABUSHKINSKY DISTRICT COURT

Navalnyj i retten igjen: − Dette er funnet på av PR-folk

Samtidig som tre diplomater fra EU-land fredag ble utvist fra Russland for å ha deltatt i demonstrasjoner til støtte for Aleksej Navalnyj (44), måtte opposisjonslederen igjen møte i retten.

Publisert: Nå nettopp

Denne gang er han tiltalt for å ha ærekrenket en krigsveteran som deltok i en reklamefilm der han oppfordret folk til å stemme ja til lovendringen som gjør at Vladimir Putin kan sitte som president på livstid.

– Jeg forstår godt hvordan denne saken oppsto, hvorfor den ble oppdiktet. Dette er funnet på av PR-folk, journalister, Russia Today, Simonjan, sa Navalnyj rasende i retten, ifølge Meduza og andre russiske medier.

Margarita Simonjan er redaktør for det Kreml-styrte Russia Today - og en av de mediefolkene som regimet hyppigst bruker til sine formål.

– Alle vet at etterforskere fabrikkerer, påtalemyndighetene er skamløse og domstolene er korrupte, sa opposisjonspolitikeren, som selv er jus-utdannet.

Det var til tider iltert mellom Navalnyj og dommeren. Sistnevnte sa:

– Hvis du får tre advarsler, blir du kastet ut av rettssalen. Nå får du advarsel nummer to.

Aleksej Navalnyj fortsatte å fyre løs mot regimet:

– Ideen oppsto: La oss finne en veteran, lesse ham opp med medaljer. Det var en skamløs kampanje. Og det var bare ett mål; Putin som president livet ut. Det var mange ekle ting, og en av dem var denne videoen, fortsette Navalnyj, som til dels skrek i retten fredag.

Opposisjonslederen ble stadig avbrutt av dommeren, men fortsatte sin harang mot regimet.

– Dette er en slags PR-rettssak, fordi Kreml trenger overskrifter som «Navalnyj baktalte en veteran».

Veteranene fra andre verdenskrig - eller «den store fedrelandskrigen», som den heter på russisk - har svært høy status blant russerne. Det regnes som upassende å si noe negativt om dem. Straffen i denne saken er bot eller samfunnstjeneste. Saken fortsetter om ei uke.

Aleksej Navalnyj ble pågrepet på flyplassen i Moskva da han kom tilbake til Russland midt i januar. Han hadde da vært fem måneder i Tyskland, der han fikk behandling og kom seg etter å ha blitt forsøkt giftmyrdet i Sibir.

Tirsdag bestemte en domstol i Moskva at en dom som var betinget, skal gjøres om til fengselsdom for Navalnyj. Det handler om en sak fra 2014 der straffen var tre og et halvt år. Navalnyj er klar på at dommen den gang er rent politisk betinget.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa fredag at det vil bli slått ned på nye demonstrasjoner til støtte for Navalnyj.

– Vi fordømmer på det sterkeste alle ulovlige handlinger, sa Peskov ifølge Interfax, men henvisning til at det ikke er gitt tillatelse til demonstrasjonene.

Det var diplomater fra Sverige, Tyskland og Polen, alle EU-land, som fredag ble utvist fra Russland. Russisk statsstyrt TV viste fredag bilder av dem fra demonstrasjonene, men alle gikk rolig rundt og observerte og var på ingen måte aktive som demonstranter. Likevel har russisk UD bestemt at de blir sendt ut. Vestlige ledere signaliserer at det vil bli motreaksjoner mot Russland.

– Jeg fordømmer sterkt Russlands grunnløse beslutning om å utvise flere EU-diplomater, blant dem en svensk, sier den svenske statsminister Stefan Löfven i en uttalelse gjengitt av Aftonbladet.

Utenriksminister Ann Linde sier at Sverige forbeholder seg retten til å gjengjelde utvisningen.