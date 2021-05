Gnisten som antente alt

BEIRUT (VG) Mens verdens fokus er på dramatikken i Gaza, lynsjer palestinere og israelere hverandre i gatene i Israel. Alle drømmer om sameksistens er i ferd med å smuldre opp.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg må snart legge på, for vi har akkurat fått høre at israelske høyreekstreme kanskje skal ut på ny angrepstokt. Jeg må komme meg hjem. Jeg vil ikke bli angrepet igjen, forteller Mona Binyamin (23) på telefon til VG.

Hun jobber med visuell kunst og film. Ifølge henne selv bor hun i Haifa, Palestina. Ifølge den israelske staten bor hun i Haifa, Israel.

Samtidig som sivile og barn nok en gang rammes hardt på Gaza denne uken, skaper situasjonen inne i Israel også frykt.

Flere byer på innsiden av israelske grenser, hvor jøder og arabere har levd sammen i relativ ro, opplever nå gatekamper og sekterisk vold.

En av disse er kystbyen Haifa, som ligger nord i Israel.

I byen med 280.000 innbyggere bor det israelere og palestinere side om side. Jøder, kristne og muslimer.

Det har lenge boblet under overflaten, men nå koker det. Mandag denne uken tok palestinere til gatene for å demonstrere mot israelske sikkerhetsstyrker.

De demonstrerte mot maktbruken palestinere i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem ble utsatt for, og mot utkastelsen av palestinere fra Sheikh Jerrah.

– Litt lengre opp i gaten hadde det samlet seg en gruppe israelske høyreekstreme, og politiet var mellom dem og oss, forteller Mona. – Vi ropte frihet! Frihet! Motstå! Motstå! – Så kom sjokkgranatene fra politiet.

– Jeg har vært på flere propalestinske protester de siste ti årene, men har aldri opplevd slik vold.

Også andre steder over hele Israel og på Vestbredden var det demonstrasjoner.

– Er du nærme nok, ringer det i ørene lenge etter sjokkgranatene. Kroppen havner i en slags sjokktilstand, forteller Mona Binyamin.

Politiet skal ha kommet med vannkanoner fylt av illeluktende vann.

Mens rakettangrepene til og fra Gaza fortsatte utover natten og inn i morgentimene tirsdag, og verdens øyne var rettet mot den lille kystenklaven, skulle alt bli mye mer dramatisk også inne i Israel.

Torsdag denne uken var Mona hjemme i leiligheten sin i Haifa, byen med israelere og palestinere.

Så skulle alt plutselig endre seg i byen hun vokste opp i.

– Jeg hørte høye lyder som kom nærmere og nærmere gaten jeg bor i, så jeg gikk ut på balkongen min i fjerde etasje for å se. Jeg hørte folk rope «death to arabs!»

Mona har sendt disse dramatiske videoklippene som hun og naboen under har filmet.

Unmute video

– Jeg så kanskje 200 israelske høyreekstreme som gikk med balltrær og kniver og israelske flagg.

– Jeg fikk panikk. Du rekker ikke helt å skjønne hva som skjer. Jeg var i sjokk, og var bekymret for naboen min som gikk ut.

Mona forteller at hun ser hvordan mobben utenfor forsøker å angripe naboen i underetasjen, som fikk skulderen ut av ledd.

– Jeg løp mellom vinduene for å prøve å se hva som skjedde på gaten, samtidig som vi løp for å låse døren.

– De forsøkte å lynsje oss, hevder Mona.

Hun forteller at hun så israelske høyreekstreme hamre løs på en bil som sto parkert langs veien, som noen palestinske tenåringsjenter forsøkte å beskytte. Da politiet etter hvert kom, ropte tenåringsjentene at de måtte arrestere dem som nettopp hadde hamret på bilen.

Politibetjentenes skal ha svart ved å løfte batongene sine og true tenåringsjentene, hevder Mona.

Hendelser som denne er nå i ferd med å splitte befolkningen ytterligere og deles hyppig i sosiale medier.

Både propalestinske og proisraelske mobber har tatt til gatene.

Bilen til en palestiner blir steinet av israelske høyreekstreme i byen Lod. Israelske politiet blir angrepet av ytterliggående palestinere. Hendelsesforløpet kommer an på hvem du spør, men en israelsk bil kastes stein på, og mannen inni kjørte på en palestiner. Så ble det gatekamp. Flere synagoger er blitt satt fyr på av ytterliggående palestinere. Her bæres hellige jødiske skrifter ut. Israeliske spesialsoldater er satt inn for å forsøke å få ro. – Ingenting rettferdiggjør at arabere lynsjer jøder, og ingenting rettferdiggjør at jøder lynsjer arabere, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Sameksistens

En av byene som har stått i flammer denne uken, er Lod i Israel.

Ordføreren i byen, Yair Revivo, sammenlignet det som skjer der med en borgerkrig – med drepte på begge sider.

– Sameksistensen har kollapset, sa han.

Byen skulle egentlig forblitt arabisk etter FNs plan for deling av Palestina, men ble erobret av Israel i 1948.

Flere hundre tusen arabere ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine. De som ble igjen i det som i dag er kjent som Israel, har fått innvilget statsborgerskap og er kjent som israelsk-arabere, som nå utgjør omkring 21 prosent av Israels befolkning.

Selv vil israelsk-arabere ofte bare kalles palestinere.

Israelske myndigheter sier at deres arabiske innbyggere har de samme sosiale og politiske rettighetene som resten av befolkningen.

Men de sier selv at de blir behandlet som andrerangs innbyggere og møter ofte institusjonell, juridisk og sosial diskriminering.

– Sameksistens er egentlig ikke noe som er sant. Vi bor i segregerte nabolag, som ghettoer. Sameksistensen i blandede byer skjer bare når israelere vil spise hummus sammen med arabere, forteller palestinske Bekriah Baqa til VG.

ØVELSE: Skolebarn i Lod øver på å håndtere kjemiske rakettangrep i dette arkivbildet fra 2007. Foto: Oded Balilty / AP

Lenge ble byen sett på som et eksempel på at jøder og arabere kan leve sammen i relativ ro. Men det har ulmet lenge.

I 2010 reiste myndighetene i Lod en tre meter høy mur gjennom byen, som separerte jødiske og arabiske nabolag. Myndighetene mente det var for å redusere kriminalitet, men palestinerne sier det var for å forsterke segregeringen.

Denne uken ligger israelske skarpskyttere i gaten og forsøker å få ro mellom illsinte propalestinere og proisraelere.

Foto: Yael Rasner

– Netanyahu har skylden

– Jeg hadde et sammenbrudd for to timer siden, da jeg forsto alvoret i galskapen som foregår, sier Tom Koren (29) på telefon til VG.

Hun er født i Tel Aviv og er israelsk, men pleier å kalle seg talavivian.

Etter hvert som hun ble eldre, ble hun stadig mer bevisst på forskjellene mellom palestinere og israelere, og ønsket å være med på å bygge broer.

Så flyttet hun og kjæresten inn i et palestinsk nabolag i kystbyen Haifa.

De siste dagene har hun vært ute i gatene og protestert mot den israelske okkupasjonen av Palestina sammen med sine palestinske venner.

– Men ting eskalerte, og det ble etter hvert for skummelt fordi politiet var helt gale mot oss. Det var sjokkgranater overalt.

Etter hvert som mobber bestående av proisraelere og propalestinere tok til gatene, skulle hun også bli rammet.

For selv om hun støtter palestinerne, hadde butikken rett under leiligheten hun bor i, hengt opp et israelsk flagg i vinduet. Det var nok til at ytterliggående palestinere gikk til angrep på butikken.

– Jeg fryktet for livet mitt mens de angrep. Dagen før hadde vi sett lynsjing av en mann her på direktesendt TV.

– Vi var også livredde fordi butikken under oss inneholdt propanflasker. Jeg var redd de skulle sette fyr på noe eller kaste en molotow cocktail og hele huset skulle eksplodere.

Men selv om det var ytterliggående propalestinere som gikk til angrep, har hun ikke skiftet mening.

– Jeg vet at disse ungdommene ødelegger ting, og jeg forstår hvor de kommer fra. Jeg vet bedre enn å dømme alle palestinere basert på hva noen voldelige ungdommer gjør.

Hun mener skylden for eskaleringen ligger på den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.

– Rasisme og hat har bygd opp til det øyeblikket vi står i nå, og det er blitt tydeligere under hans regime. Jeg hadde aldri trodd det ville komme til dette. Det er på en måte den aller største «det var det jeg sa».

– På den verst mulige måten.

Foto: Privat

– Hamas har skylden

18 år gamle Eliran Ben Yair fra Israel beskriver seg selv som «israelsk og jødisk rettighets- og fredsaktivist». Han var til stede ved al-Aqsa-moskeen da det sto på som verst.

Men hans egen beskrivelse av hendelsene er ulik det palestinere forteller.

– Jeg så det med egne øyne. Det var flere fotografer der enn palestinere i begynnelsen. Så kom flere palestinske ungdommer til og lagde mer bråk. Soldatenes tilstedeværelse var også med på å øke spenningen.

At Hamas så svarte med raketter, mener han de gjør for å vinne makt.

– Jeg var i Jerusalem da de første rakettene kom. Jeg snakket med en palestiner som begynte å rope: «Hamas! Fuck the jews! Slaughter all jews!»

– Hamas bryr seg ikke om folket sitt. Jo flere sivile liv som går tapt på Gazastripen, desto bedre mediedekning får Hamas.

18-åringen trener for å bli klar til å tre inn i det israelske militæret til høsten.

– Jøder er blitt banket og knivstukket. De har brent jødiske synagoger, og nå reagerer jødene tilbake. Det er mye hat på begge sider.

– Jeg er veldig opprørt over volden som kommer fra begge sider, og skriver mye om det i sosiale medier.

Han anser seg selv som sionist, med definisjonen om at jøder har rett til selvbestemmelse over sitt hjemland. Det er en annen definisjon enn den utlendingene bruker, hevder han.

– Det er så mange utlendinger som omdefinerer sionismen til et dårlig ord.

Foto: Privat

– Israel har skylden

– Dette er den verste situasjonen vi har opplevd. Vi møter ikke bare på okkupasjonsmakten, men også ekstreme bosettere som vil drepe arabere. Og militæret støtter det, sier Adnan Barq (21) til VG.

Palestineren er selv bosatt i gamlebyen i Jerusalem, en by det stadig er konflikt om. Jerusalem anses som en av de viktigste byene for både jøder, kristne og muslimer.

– Det som skjer nå, viser hvordan dette stedet er bygd på apartheid og koloniserende bosettere. I tillegg kommer det som foregår på Gaza, der sivile drukner i sitt eget blod.

21-åringen har vært aktiv i sosiale medier for å dele propalestinsk innhold de siste dagene.

– Jeg ser klipp fra Lod hvor arabere blir stoppet på gaten, og en video av arabere som blir banket opp, med det israelske flagget som slagvåpen. Byen Lod er egentlig arabisk – og nå ser vi arabere som kjemper tilbake mot bosetterne.

– Det er trist, for der har de bodd side om side. Der hadde palestinerne og israelerne kjærlighet for hverandre. Men i løpet av én natt er det blitt et helvete. Jeg kan ikke se hvordan sameksistensen kan fortsette etter dette, forteller han til VG.

– Når du sporer historien tilbake, er staten Israel roten til alt. Staten forsøker å bygge en jødisk suverenitet, men vi er ikke inkludert i det.

– Frykter du borgerkrig?

– Du kan ikke kalle det en borgerkrig. Det er de undertrykte mot dem som undertrykker. De undertrykte kjemper med enkle våpen eller raketter. Kjemper du tilbake, blir du stemplet som terrorist eller arrestert, i motsetning til dem som undertrykker.

– Vi snakker ikke om en borgerkrig, vi snakker om et system som støtter en spesifikk gruppes suverenitet over annen gruppe på et landområde.

2000 raketter

251 israelere er blitt drept i konflikten mellom Israel og Palestina, mens 5590 palestinere har måttet bøte med livet mellom 2008 og 2020.

De siste dagene sier IDF at 2000 raketter er blitt skutt opp fra Gaza mot byer i Israel, som har ført til at flere titalls tusen israelere har søkt tilflukt i bomberom. Selv har de svart med tunge luftangrep.

Palestinske helsemyndigheter har meldt at ti palestinere er drept og over hundre personer skadet av israelske militære på Vestbredden fredag.

Som følge av kampene mellom Israel og Gaza er 119 er drept på Gaza, og syv i Israel.

Ifølge Al Jazeera er seks barn blitt drept i løpet av natten.

10 000 er blitt internt fordrevet fra sine hjem grunn av de tunge angrepene på Gaza, melder FN.

– Verden må fortsette å høre på vår stemme, sier 21 år gamle Adnan Barq til VG.

Kilder: SNL, BBC, Times of Israel, Jerusalem Times, Morgenbladet, VG og AP.

VGs Midtøsten-kontor Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Midtøsten, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

BAKGRUNN: