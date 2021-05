GIKK FINT: Den nybakte moren med lille Raymond om bord i flyet. Foto: Hawaii Pacific Health

Var gravid i uke 29 – fødte på fly

På en flytur fra Salt Lake City til Honolulu ble det akutt behov for lege da Lavinia Moungas fødsel satte i gang. Tilfeldigvis var både lege og tre nyfødtintensiv-sykepleiere om bord.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Det endte godt da lille Raymond Mounga ville ut i verden halvveis i den drøyt seks timer lange flyturen.

28. april var Lavinia «Lavi» Mounga på vei til Honolulu på ferie med familie. Hun var gravid i uke 29.

– Rundt halvveis i flighten kom det en nødmelding. Jeg har opplevd det før og de er vanligvis veldig tydelige og spør om det er en lege om bord, forteller doktor Dale Glenn i en pressemelding fra Hawaii Pacific Health der han jobber.

Helseforetaket har også delt historien på Twitter.

– Dette skjedde ikke på den måten og det hastet en del. Jeg sa ifra til flyverten at jeg er lege og hun sa «Vi har en kvinne som føder». Så jeg skyndte meg bort for å se hva jeg kunne gjøre, beskriver han.

Foruten legen, var det tilfeldigvis også tre nyfødtintensiv-sykepleiere fra North Kansas City Hospital på flyet. Disse var allerede på plass for å hjelpe.

Mimi Ho forteller at hun så moren med babyen i armene allerede da hun kom fram, og at hun la merke til at babyen var veldig liten.

FIKK HJELP: Lavinia Mounga med lege Dale Glenn. Foto: Hawaii Pacific Health

– Jeg forstår ikke hvordan noen kan være så heldig å ha tre nyfødtintensiv-sykepleiere om bord samme flight når hun føder for tidlig, men det var situasjonen vi var i, sier Glenn.

Han sier det var en utfordring å prøve å gi god pleie til begge pasienten på et trangt fly.

– Vi hadde ikke instrumentene de vanligvis har på nyfødtintensiven, så det var mange vitale tegn vi ikke kunne måle, understreker legen.

Ifølge People improviserte helsepersonalet ved å lage varmeflasker til babyen av flasker i mikrobølgeovnen og brukte en Apple Watch til å måle babyens puls. I tre timer holdt de babyen stabil.

Da de landet sto det helsepersonell klare til å frakte den nybakte moren og sønnen til sykehus. Fredag fikk sykepleierne komme på besøk.

– Vi bare gråt alle sammen. Hun kalte oss familie og sa vi alle var hans tanter. Det var så fint å se dem, sier sykepleier Ho.

SPESIALISTER: Sykepleierne Lani Bamfield, Mimi Ho og Amanda Beeding jobber til vanlig med for tidlig fødte barn. Foto: Hawaii Pacific Health

– Det har vært veldig overveldende, og jeg var bare så heldig som hadde tre sykepleiere og en lege på flyet som kunne hjelpe meg, hjelpe til å stabilisere ham og passe på at han hadde det OK på resten av flyturen, sier moren i pressemeldingen.

Hun er utskrevet fra sykehuset, mens sønnen blir på nyfødtintensiven til han er klar til å dra hjem.