WUHAN: En arbeider desinfiserer området utenfor sykehuset Wuhan Central Hospital 6. februar.

WHO om coronavirusets opphav: Fire mulige scenarioer

I et utkast til sin rapport om coronaviruset lister WHO opp fire alternative scenarioer for coronavirusets opphav. Laboratoriehypotesen avfeies.

I januar besøkte flere eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) Wuhan i Kina i jakten på svar på hvordan coronaviruset ble en pandemi.

Rapporten deres har latt vente på seg, men nå har et utkast blitt lekket til nyhetsbyrået AP. Det er ventet at rapporten blir tilgjengelig for WHOs medlemsland tirsdag, før den senere blir offentliggjort.

Ekspertene bak rapporten vil tirsdag holde en pressekonferanse om funnene de har gjort.

I utkastet til rapporten, som AP har fått tilgang til, kommer det frem, som WHO tidligere har sagt, at hypotesen om at viruset stammer fra et laboratorium er «ekstremt usannsynlig».

Rapporten konkluderer med fire mulige scenarioer:

Smitteoverføring fra flaggermus via et annet dyr og til menneske: Teorien kalles sannsynlig til svært sannsynlig. Smitteoverføring fra flaggermus direkte til menneske: Teorien kalles sannsynlig. Smittespredning via en «kald kjede» – det vil si fra matprodukter: Teorien kalles mulig, men ikke sannsynlig. Viruset stammer fra et laboratorium: Teorien kalles ekstremt usannsynlig.

– Ut fra det jeg leser i rapporten, er alle hypotesene mulige. Jeg kommer til å ha mer å si etter nøyere gjennomgang og bredere forståelse av rapporten. Per nå er det slik at alle hypoteser er på bordet og må undersøkes nærmere, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge nyhetsbyrået AP er flaggermus kjent for å bære coronaviruset, og den nærmeste slektningen til viruset som forårsaker covid-19, er blitt funnet i flaggermus.

Men ifølge rapporten ser den evolusjonære avstanden mellom coronavirus blant flaggermus og SARS-CoV-2 ut til å være på flere tiår. Det peker i retning av en «missing link».

I rapporten står det også at det er funnet virus med store likhetstrekk i skjelldyr, men forskerne har ikke identifisert om det er samme coronavirus som er funnet hos dyr som har smittet mennesker.

Det blir anført at også mink og katter er mottagelige for det nye coronaviruset, noe som betyr at de kan være bærere.

– Når en ny sykdom dukker opp er det alltid som følge av en rekke usannsynlige hendelser. Det er vanskelig å fastslå eller utelukke noe, sier Mark Woolhouse, epidemiolog ved Universitetet i Edinburgh, til AP.

Han mener det er mulig man aldri får svaret på opphavet til viruset.

LEDER: Peter Ben Embarek har ledet WHOs team. Foto: Ng Han Guan / AP

USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci sier til nyhetsbyrået at han ønsker å lese rapporten selv før han kommenterer funnene.

– Da får man et inntrykk av hva de hadde tilgang til – og ikke tilgang til, sier han, og sikter til at Kina brukte lang tid før de i det hele tatt godkjente at WHOs eksperter fikk slippe inn i landet.

Flere medier har hevdet at den kinesiske regjeringen har holdt tilbake informasjon og hemmeligholdt covid-19-tall.

– Det er åpenbart at den kinesiske regjeringen ikke har gitt tilgang til all informasjonen. Inntil de gjør det, vil det være vanskelig å finne klare konklusjoner, mener Matthew Kavanagh ved Georgetown-universitetet.

Kinesiske myndigheter avviser ifølge AP påstandene om at ekspertene fra WHO ikke har fått den tilgangen de ønsket.