FLERE TILFELLER AV MISTENKTE BIVIRKNINGER: Norge og flere andre europeiske land har rapportert om mistenkte alvorlige bivirkninger blant personer som har blitt vaksinert med AstraZeneca.

Tysk ekspert om AstraZeneca-svar: − Som å lete etter nåla i høystakken

Professor Andreas Greinacher leder Tysklands arbeid med å finne ut av hva som utløser de alvorlige blodproppene hos vaksinerte. Han tror de har et svært sjeldent fellestrekk.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det må være noe som er spesielt i disse 40–50 personene ut av 1,5 millioner mennesker. Men det er som å lete etter nåla i høystakken, sier professor og blodekspert Andreas Greinacher i et digitalt pressemøte VG deltok i.

Han leder en tysk forskningsgruppe ved Greifswald universitetssykehus, som i likhet med norske eksperter, har jobbet på spreng for å finne ut av hva som har skjedd med de syke pasientene etter å ha tatt Astrazeneca-vaksinen.

Greinacher og hans team kom forrige uke til samme konklusjon som de norske ekspertene som har undersøkt de mistenkte alvorlige bivirkningene:

At vaksinen har utløst en kraftig immunrespons, som har trigget systemet og ledet til en sjelden kombinasjon av blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

EKSPERT: Andreas Greinacher leder undersøkelsene som gjøres ved Greifswald universitetssykehus i Tyskland. Foto: Greifswald-universitetet

Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA har så langt registrert 62 tilfeller av denne sjeldne tilstanden, blant totalt 5,5 millioner AstraZeneca-vaksinerte i Europa. 31 av disse er funnet i Tyskland. Et fortsatt ubesvart spørsmål er hva som har gjort at akkurat disse få pasientene har blitt rammet.

Tyskland har hatt 31 tilfeller av den sjeldne tilstanden, og er blant flere land som har gjenopptatt AstraZeneca-vaksinen for personer over 60 år.

Greinacher tror det kan være noen likhetstrekk mellom de syke pasientene som gjorde dem utsatt for å få den kraftige immunreaksjonen som har ført til sykdommen.

– Det kan hende at vaksinen bare trigger en kofaktor (en ukjent faktor som kan forklare mekanismen i kroppen, red.anm.) som ikke er et problem i 99,9 prosent av befolkningen, men at disse individene har to eller tre kofaktorer til stede som sammen med vaksinering, trigger antistoffene. Kanskje de har en genetisk bakgrunn. Men det er for tidlig å si.

Dersom man hadde klart å identifisere et likhetstrekk som bare finnes hos disse pasientene, eller blant svært få individer, ville det ha vært et viktig gjennombrudd.

– Men det krever veldig detaljert arbeid, understreker forskeren.

«Aner ikke» om det er trygt gi vaksinen til eldre

Norske helsemyndigheter har forlenget pausen for AstraZeneca-vaksineringen. Det samme har Danmark. Finland og Sverige anbefaler kun vaksinen for personer eldre enn 65 år.

På spørsmål fra VG om han tror det er trygt å vaksinere eldre aldersgrupper med AstraZeneca, svarer Greinacher:

– For å være helt ærlig, aner jeg ikke. Det vi vet, er det vi ser fra Storbritannia: Der er vaksinen gitt til millioner av eldre mennesker og det er ingen store faretegn der, sier han, og legger til at det ikke er uventet å finne blodpropper hos eldre.

Han mener det gjør at det er mer krevende skille mellom hva som er vanlige blodpropper og hva som er disse helt spesielle tilfellene hos den eldre aldersgrupper.

– Risikoen er veldig, veldig liten

Til tross for at de ennå ikke har løst AstraZeneca-mysteriet, er Greinacher tydelig på at alt så langt tyder på at nytteverdien veier opp for risikoen.

– Det ville vært feil ikke å informere offentligheten om risikoen, men den er veldig, veldig liten. Risikoen er mye mindre enn risikoen vi tar i våre daglige liv, for eksempel ved å kjøre motorsykkel. Hvis folk blir redde for å vaksinere seg, kan det gjøre mer skade fordi man da står overfor covid-risikoen.

Professoren sier imidlertid at han ikke kan svare på om nytten veier opp for risikoen blant personer i 20- og 30-årene:

– Det er ikke min ekspertise, jeg er ikke epidemiolog og kan ikke balansere alle disse viktige argumentene og aspektene på en optimal måte. For å svare på det må man samle en gruppe eksperter, som kan vurdere disse aspektene og deretter gi en anbefaling.

Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo har tidligere sagt til VG at hun mener Norge og Tyskland bør samarbeide når de jobber med de samme teoriene:

– Det som er ganske rart er at Greinacher ikke slår seg sammen med de norske når de har samme funnene. Det er helt vanlig å samarbeide internasjonalt om sjeldne pasientgrupper. Og nå er vi midt i en pandemi, der alle, også forskere, deltar i dugnaden for å få begrense skadevirkningene av viruset mest mulig. Dette er ikke tiden for å holde viktig forskningsinformasjon hemmelig.