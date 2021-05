BLE ETT OFFER: Cui Zheng Yin og ektemannen Xiu Chang har følt hatkriminaliteten tett på kroppen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Cui (52) bærer kniv etter hatkriminalitet: − Vi føler oss utrygge

CHINATOWN, NEW YORK (VG) USA er i ferd med å gjenåpnes etter pandemien, men fremdeles preger hatkriminalitet hverdagen til mange amerikanere med asiatisk opphav. Xiu Chang (57) har selv fått kjenne det på kroppen.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ble dyttet i brystet så jeg falt bakover, sier Chang, og demonstrerer hvordan en fremmed la begge hendene sine på ham på vei ut av T-banestasjonen rundt en uke før dette intervjuet med VG.

– Jeg så bort på kona mi og var redd for at jeg ikke kunne beskytte henne.

I CHINATOWN: Ekteparet har flyttet til Queens men er stadig inne på Manhattan. De forsøker å unngå T-banen etter angrepet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

«Kung- Flu».

«Kina-viruset».

Dette var uttrykk Donald Trump gjentatte ganger brukte da han refererte til pandemien mens han var president.

Uttrykk som den gang ble møtt med massiv motstand – og som amerikanere med asiatisk opphav forteller til VG at fortsatt får konsekvenser for hvordan de nær 19 millioner asiat-amerikanerne blir behandlet i USA akkurat nå.

Og historiene om vold er mange:

KNIV I SEKKEN: Cui Zheng Yin viser frem den røde kniven som hun har lett tilgjengelig. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Samme dag som Xiu Chang ble angrepet – havnet en 61 år gammel mann, bosatt i New York med asiatisk opphav, i koma som følge av rasistisk motivert vold.

I mars ble åtte skutt og drept på en massasjestudio i Atlanta, seks av dem var av asiatisk opprinnelse.

Samme måned ble en kvinne som var på vei til kirken i nærheten av turistattraksjonen Times Square dyttet og sparket. Videoen av overfallet gikk viralt, og mannen er siktet for ulike former for hatkriminalitet.

GÅR SAMMEN: På sosiale medier de siste månedene har flere fortalt historier om hvordan den yngre generasjonen nå går sammen med de eldre når de skal handle – i frykt for angrep. Foto: Camilla S. Bergland / VG

En fersk studie gjennomført av det partipolitiske uavhengige forskningssenteret Pew Research fant at én av tre asiat-amerikanere frykter trusler og fysisk vold. Hele 81 prosent oppgir at de opplever at volden er økende.

I 2020 var det en nær 150 prosent økning av rapportert hatkriminalitet mot asiat-amerikanere.

Og fra første kvartal i 2021 vises det en økning på 169 prosent i 16 amerikanske storbyer sammenlignet med samme periode i 2020.

Tallene fra New York skiller seg likevel ut med en økning på hele 223 prosent.

Tallet har steget fra 13 rapporterte hatkriminalitet-episoder i første kvartal i 2020, til 42 samme periode i år.

– Vi føler oss utrygge, sier Cui og viser frem den røde kniven hun har liggende i sekken for å kunne forsvare seg hvis hun eller ektemannen skulle bli angrepet igjen.

CIL SLIPPE: Cui Zheng Yin forteller at hun skulle gjerne sett at hun slapp å gå rundt med kniv i sekken. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Ekteparet flyttet fra Kinas hovedstad, Beijing for tolv år siden. Xiu jobber nå som bussjåfør i New Yorks gater og er stolt over at han ikke har vært borte fra jobb en eneste dag under pandemien.

– Vi elsker New York. Vi elsker Manhattan og vi har aldri tidligere opplevd å føle oss utrygge, sier Cui før ektemannen følger opp:

– Nå sparer vi opp penger til å kjøpe oss en bil så vi slipper å ta T-banen for å komme oss rundt i byen.

REDD FOR BARNA: Jenny Li driver en butikk på Chinatown nå er hun redd for at familien skal bli utsatt for hatkriminalitet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Noen gater bortenfor møter VG Jenny Li (48). Hun ekspederer noen kunder inne i butikken sin, og forteller at hun har helt sluttet å ta T-banen for å komme seg til og fra jobb.

– Jeg er veldig nervøs for å være ute nå. Og vi passer på hvor vi går. Jeg er heldig, og ingenting har skjedd med meg – men jeg har venner som har opplevd å ha blitt kalt stygge ting, sier hun.

Jenny og ektemannen kom til New York i 1998 – og har i 15 år drevet butikk. Aldri før har de opplevd å føle seg så utrygge, forteller hun. Og de er spesielt redde for hva som kan skje med barna.

– Jeg har aldri før bekymret meg for at noe skal skje med barna mine. Men nå er jeg redd når de går ut av døren, sier hun.

– En ting er at vi er midt i pandemi, men i tillegg må vi bekymre oss over hatkriminalitet.

Chinatown på Manhattan denne uken. Foto: Camilla S. Bergland

I juni er det primærvalg for borgermesterjobben i verdensmetropolen – og tidligere presidentkandidat for demokratene, Andrew Yang, gjør det foreløpig bra på målingene.

– Det har vært en ødeleggende tid for samfunnet vårt, sa Yang i april.

Hvis han blir valgt, vil han bli den første asiat-amerikaneren til å holde denne jobben i New York City.

– Det har vært en ødeleggende tid for samfunnet vårt. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe det asiat-amerikanske samfunnet på beina igjen.

Jenny og ekteparet trekker frem pandemien og tidligere president Donald Trumps ordbruk som grunner til at de nå ikke lenger føler seg trygge i sin egen by.

Det er de ikke alene om – i Pew-undersøkelsen kom det frem at 20 prosent mener Trump har skyld i at det asiatiske miljøet i USA nå opplever mer vold. 16 prosent trakk frem rasisme i USA som årsaken, mens 15 prosent viste til coronapandemien og dens påvirkning på nasjonen.

Bildet er nok likevel sammensatt – og eksperter trekker både frem psykisk helse, et økende antall hjemløse, arbeidsledighet og økende kriminalitet under pandemien som et resultat av volden mot det asiatiske miljøet i USA.

Heldigvis kom Xiu kom fra det uten store skader, men ekteparet har valgt å anmelde voldshendelse.

– Jeg var sår her, sier Xiu og tar seg til brystet.

– Det er ikke sånn at jeg har lyst til å gå rundt med kniv, men vi føler oss ikke trygge, avslutter kona og legger kniven ned i sekken igjen.