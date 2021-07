Stort jordskred i Japan - to bekreftet omkommet

To mennesker er funnet døde mens seks andre er reddet ut i live etter at et stort jordskred tok med seg flere hus i Japan lørdag.

Av NTB

TV-bilder viser en stor mengde gjørme som rammer bygninger i en skråning i byen Atami, mens mennesker løper vekk.

To kvinner er så langt bekreftet omkommet. De skal ha blitt skylt på sjøen av jordmassene.

Redningsarbeidet pågikk for fullt lørdag kveld lokal tid i et forsøk på å finne flere overlevende under restene av de ødelagte bygningene. Seks personer er funnet i live mens et titall personer fortsatt er savnet.

ØDELAGT: En rekke hus ble ødelagt da byen Atami vest for Tokyo ble rammet av et jordskred lørdag. Foto: Naoya Osato / Kyodo News via AP / NTB

Skredet inntraff etter flere dager med kraftig regnvær, som også har ført til store problemer for togtrafikken.

Om lag 25.000 mennesker har fått beskjed om å ta seg til tryggere områder, og myndighetene har erklært en krisesituasjon i området. Statsminister Yoshihide Suga har dessuten innkalt regjeringen til krisemøte.

Jordskredene ser ut til å ha rammet området flere ganger i rask rekkefølge. Bygninger ble feid over ende og knust, og jordmassene tok også med seg en rekke biler.

Atami ligger i et populært ferieområde ved stillehavskysten cirka 10 mil sørvest for Tokyo. Området som ble rammet, heter Izusan, og huser både boliger, butikker og en berømt helligdom.