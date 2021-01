STENGT PERMANENT: Twitter-kontoen @RealDonaldTrump Foto: Skjermdump fra Twitter, via Reuters Foto: Skjermdump fra Twitter via Reuters

Derfor stengte Twitter Trumps konto

Nedstigningen av Trumps konto kommer etter stormingen av den amerikanske kongressbygningen. I sin begrunnelse sier selskapet at de fryktet at presidentens meldinger ville kunne oppildne til «ytterligere vold».

Twitter besluttet tidligere i uken å stenge presidentens konto i 12 timer, og advarte om at nye brudd på retningslinjene kunne føre til at kontoen ble stengt ned permanent.

Sent fredag kveld gjorde de alvor av truslene, og stengte Trumps Twitter-konto permanent.

I sin begrunnelse skriver Twitter at de tidligere i uken var tydelige på at nye brudd på retningslinjene kunne forårsake en permanent nedstengning av kontoen.

– Vi gjorde det klart at ytterligere brudd på Twitters retningslinjer potensielt ville resultere i akkurat dette, skriver selskapet videre, og viser til to konkrete meldinger fra presidenten etter at kontoen hans ble gjenåpnet torsdag.

Viser til melding om president-innsettelse

Disse var:

«De 75.000.000 fantastiske amerikanske patriotene som stemte på meg, USA FØRST, og GJØR USA FANTASTISK IGJEN, vil ha en STOR STEMME langt inn i fremtiden. De vil ikke bli behandlet med respektløshet eller bli behandlet urettferdig på noen som helst måte».

«Til alle dere som har spurt, jeg kommer ikke til å delta på innsettelsen 20. januar».

Disse meldingene må leses i lys av den pågående spente situasjonen i USA og den voldelige stormingen av kongressbygningen, mener Twitter.

Spsiale medier og Trump Dette har sosiale medier foretatt seg i forbindelse med president Donald Trumps kontoer. Listen er oppdatert klokken 02 natt til lørdag norsk tid: Twitter: Har stengt Trumps konto permanent.

Facebook og Instagram: Har blokkert Trumps konto på ubestemt tid, og minst i to uker.

TikTok: Har blokkert alle emneknagger som kan assosieres med stormingen av den amerikanske kongressbygningen 6. januar.

Twitch: Har stengt Trumps konto i de neste to ukene. Vis mer

– Etter å ha vurdert språket i disse meldingene opp mot våre retningslinjer for glorifisering av vold, har vi besluttet at disse Twitter-meldingene bryter med våre retningslinjer om glorifisering av vold, og at brukeren @RealDonaldTrump umiddelbart utestenges fra tjenesten permanent.

Tidligere fredag valgte Twitter også å fjerne kontoene til tidligere advokat for Trump-kampanjen Sidney Powell og Trump-støttespiller Michael Flynn.

Kraftige reaksjoner

Twitter beslutning om å stenge Trumps konto har blitt møtt med kraftig kritikk fra flere republikanere.

– Twitter vil kanskje stenge meg ute for dette, men jeg vil akseptere den skjebnen: Deres beslutning om å utestenge president Trump er en stor feil. Ayatollahen kan tvitre, men ikke Trump, skriver skriver den republikanske senatoren Lindsey Graham på Twitter.

– Det sier mye om menneskene som styrer Twitter, legger han til.

Graham, som representere Sør-Carolina i Senatet, kom tidligere i uken med kritikk mot Trumps oppførsel etter valget, etter stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. onsdag.

Jason Miller, som er rådgiver ved Det hvite hus, kaller Twitters utestengelse for «motbydelig», mens presidentens sønn Donald Trump Jr. kaller det «absolutt galskap».

– Å stilne folks stemmer, ikke minst presidentens, er det som skjer i Kina, ikke i vårt land, skriver USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley på Twitter.