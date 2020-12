Nytt jordskjelv i Kroatia: − Svært alvorlig situasjon

Et jordskjelv med styrke på 6,3 er målt utenfor Zagreb. Det kommer etter gårsdagens jordskjelv med styrke på 5,2.

Et jordskjelv med en styrke på 6.3 er registrert 46 km sørøst fra Kroatias hovedstad, Zagreb.

Det ble registrert av det internasjonale seismologiske senteret, EMSC.

Skjelvet ble registrert klokken 11.19 lokal tid.

Kroatiske Røde Kors melder om en «veldig alvorlig situasjon» i Petrinja etter dagens jordskjelv på Twitter.

– Sterkt jordskjelv igjen. Situasjonen i Petrinja er svært alvorlig. Røde Kors-team er på plass, står det.

På Twitter legger Røde Kors ut bilder og videoer av bygninger som har kollapset.

Reuters skriver at mennesker blir reddet ut av bygninger.

AFP melder om at atomkraftverket i Slovenia er stengt «for sikkerhetsskyld» på grunn av jordskjelvet.

I går var det også et større jordskjelv i Kroatia. Det ble målte 5,2 på skalaen, skrev NTB. Dette jordskjelvet var også i samme område. Ingen mistet livet, men lederen for Kroatias seismiske institutt, Kresimir Kuk, meldte om at noen ble skadd.