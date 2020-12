Nytt jordskjelv i Kroatia: − Minst seks døde

Et kraftig jordskjelv med styrke på 6,3 rammet Kroatia. Minst seks er bekreftet omkommet og flere er skadet, melder regjeringen.

Et jordskjelv med en styrke på 6,3 er registrert 46 km sørøst fra Kroatias hovedstad, Zagreb. Det ble registrert av det internasjonale seismologiske senteret, EMSC, rundt klokken 12.20.

Kroatiske Røde Kors melder om en «veldig alvorlig situasjon» i Petrinja etter dagens jordskjelv på Twitter.

Et barn er bekreftet dødt og flere er skadet, forteller ordføreren i byen til kroatiske medier.

Tirsdag kveld sier regjeringen at minst seks personer er døde etter jordskjelvet. Det melder Sky News.

– Svært alvorlig

– Sterkt jordskjelv igjen. Situasjonen i Petrinja er svært alvorlig, skriver Røde Kors.

På Twitter legger Røde Kors ut bilder og videoer av bygninger som har kollapset. Reuters skriver at mennesker blir reddet ut av bygninger.

Den kroatiske avisen Jutarnji skriver at et en jente på 12 år er bekreftet omkommet i jordskjelvet. Flere er skadet.

«En mor hvis barn døde blir hjulpet, hun er i alvorlig sjokk», sier avisens reporter.

— Som Hiroshima

Petrinjas ordfører Darinko Dumbovic sier til avisen 24sata.hr at flere er døde i byen Petrinja, og at over halvparten av byen er rasert. Ordføreren bekrefter også at et barn har omkommet.

Til HRT TV sier ordføreren at hjembyen hennes er helt ødelagt-

— Dette er som Hiroshima. Halve byen er borte, sier hun.

– Dette er forferdelig. Det er døde, det er skadde. Vi så et barn døde på torget. Sentrum av Petrinja ble ødelagt, sier en ingeniør som er der for å vurdere skadene til avisen.

– Våre syv ingeniører ble begravet i et kollapset bygg, men vi klarte å få dem ut. Dette er en katastrofe, send all hjelpen dere kan, sier han videre.

Mange skal være innesperret.

Avisen Al Jazeeras reporter Marin Versic var i Petrinja, og beskrev kaotiske scener i byen tirsdag.

— Vi er redd det er flere offere, sa hun til til avisen.

– Vi kjempet alle sammen. Sentrum var totalt ødelagt, brannmennene hadde nettopp trukket ut en mann og et barn som satt fast i en bil overfor oss. De så ut til å klare seg. Jeg hørte at det er døde, fortalte en innbygger i Petrinja til 24sata.hr.

Statsminister på vei

Kroatias statsminister Andrej Plenkovic skriver på Twitter at han er på vei til Petrinja.

– På vei til Petrinja etter et nytt ødeleggende jordskjelv i Sisak-Moslavina-fylket, som ble kjent mange steder i Kroatia. Vi mobiliserte alle tilgjengelige tjenester for å hjelpe mennesker og for å rydde opp ødeleggelsene. Det viktigste nå er å redde menneskeliv, skrev han.

20 skadde borgere av Petrinja ankom Sisak sykehus rundt klokken 14.35, skriver N1. To var alvorlig skadet.

– Vi tar i bruk militæret for å frakte skadde, sa helseminister Vili Beros, som er på Sisak sykehus.

Han sa også at det har blitt organisert transport av pasienter fra Petrinja til sykehus i Zagreb og Sisak.

Kjentes flere steder

AFP melder om at atomkraftverket i Slovenia er stengt «for sikkerhetsskyld» på grunn av jordskjelvet.

Flere naboland kjente jordskjelvet, blant annet Serbia, Slovenia og Bosnia. Skjelvet skal ha vart i et halvt minutt, etterfulgt av et mindre etterskjelv.

Kroatiske medier, deriblant N1, melder om skader på bygget til det kroatiske forsvarsdepartementet i Zagreb.

I tillegg ristet det kraftig i parlamentsbygningen i den slovenske hovedstaden Ljubljana, 15 mil unna. En video av en TV-sending fra parlamentet viser politikere som måtte søke tilflukt:

Jordskjelvet som hadde episenter utenfor Zagreb i Kroatia, førte til mindre skader i Slovenia, ifølge landets statsminister Janez Janša. Det skriver NTB.

Han skriver på Twitter at skadene heldigvis er få, men at det er registrert skader på bygninger, kirketårn og i piper.

Andre jordskjelv på to dager

I går var det også et større jordskjelv i Kroatia. Det målte 5,2 på skalaen, skrev NTB. Dette jordskjelvet var også i samme område. Lederen for Kroatias seismiske institutt, Kresimir Kuk, meldte om at noen ble skadet.

Reuters skriver at en person mistet livet i gårsdagens jordskjelv.

EUs president Charles Michel gir sin støtte til landet og lover hjelp fra EU, melder NTB.

– Våre tanker er med de skadde og hjelpemannskapene, skriver Michel på Twitter tirsdag ettermiddag.

– I denne vanskelige tiden vil EU bistå med all hjelp og støtte til det kroatiske folket og statsminister Andrej Plenkovic, legger presidenten til.

