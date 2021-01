MISTET LIVET: Politimann Brian Sicknick (til venstre) ble skadet under stormingen av kongressbygget i Washington D.C. og døde senere av skadene. Mannen til høyre er etterlyst, mistenkt for å ha kastet et brannslukkingsapparat i hodet på politibetjenten. Foto: Capitol Police/FBI

Angrepet mot Kongressen: Etterlyst for drap på politimann

Videoklipp viser hvordan mobben oppildnet av president Donald Trump utøver vold mot politimenn ved Kongressen. FBI etterlyser en mann i forbindelse med drapet på politimannen Brian Sicknick.

Stadig nye bevis kommer frem som viser at angrepet på Capitol Hill i forrige uke på ingen måte var et spontant opprør. Flere dager i forveien var det blitt lagt planer, både på åpne nettsider og i mer lukkede forum.

Én av dem som planla å delta i stormingen av Kongressen skriver for eksempel dette ifølge The New York Times:

«Hvis Kongressen stemmer mot folkets sanne vilje, når vi har bevis for valgfusk og korrupsjon, så ja, da bør man marsjere INN I KONGRESSEN».

En annen følger opp med at Trump-tilhengere må sørge for at de folkevalgte ikke bekreftet Joe Biden som vinner av valget:

«De forlater salen på én av to måter: Døde eller etter å ha bekreftet Trump som den rette vinneren».

Se videoklippet under: Slik ble politimenn angrepet av mobben:

I hele USA foregår det nå en klappjakt på etterlyste etter stormingen. Amerikansk politi har gått ut med en omfattende base med bilder av personer de vil pågripe.

Blant 25 personer som tidligere denne uken ble pågrepet og siktet for terror var to menn som ble avbildet bærende på strips av den typen som brukes som håndjern, og som man mistenkte at ville kidnappe kongressrepresentanter.

Nå har et bilde fra FBI av en skjeggete mann i en blå lue med bokstavene «CFD» på blitt offentliggjort av flere medier i USA, deriblant Fox13. Det er Bill Cassidy, den republikanske senatoren i Louisiana, som først la ut bildet på Twitter. Han skriver:

«Det amerikanske kongresspolitiet har delt dette bildet med meg. Det er mannen som er etterlyst for avhør i forbindelse med drapet på den falne politimannen Brian Sicknick. Dersom du kjenner ham igjen, ring FBI.»

Politiet i USA har bekreftet at Brian Sicknick er den femte personen som mistet livet under opptøyene ved Kongressen.

– Betjent Sicknick ble skadet etter klammeri med demonstranter. Han returnerte til politikammeret og kollapset. Han ble fraktet til et lokalt politisykehus hvor han døde av sine skader, heter det i en uttalelse fra politiet.

Den britiske tabloidavisen Daily Mail har fått tak i en video fra opptøyene som viser hvordan mobben angriper en politimann som trolig er Brian Sicknick. Først dyttes han over ende av en av Trump-tilhengerne, før en annen mann kaster et brannslukkingsapparat mot bakhodet på politimannen.

Mannen som kaster det røde brannslukkingsapparatet er kun synlig bakfra i denne videoen, men han er svært lik mannen på bildet som FBI har sendt ut.

Informasjon om planlegging av angrepet kan være sikret fra den omdiskuterte appen Parler, ettersom hackere kunne laste ned store deler av dette før kommunikasjonsplattformen ble stengt.

Det skriver flere aviser som USAToday og Business Insider.

Geodata fra Parler viser at brukere hadde appen slått på da de trengte dypt inn i selve kongressbygget, viser en gjennomgang gjort av Gizmodo.

Planlegging av angrepet på kongressen spores tilbake til en melding president Donald Trump la ut på Twitter den 19. desember, der han skrev:

«Stor protest i D.C. den 6. januar. Vær der, det blir vilt».

Det siste, om at det ville gå vilt for seg, ble tolket av flere brukere i ulike nettforum som en oppfordring til å bruke vold, skriver The New York Times.

Demokratene anklager Trump for å ha oppildnet til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger», da han rett før stormingen talte til sine tilhengere og oppfordret dem til å marsjere mot Kongressen.

