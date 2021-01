PRESIDENT OG VISEPRESIDENT: Donald Trump og Mike Pence i Det ovale kontor Foto: Evan Vucci / AP

Flertall for å be visepresidenten fjerne Trump – Pence sier nei

Representantenes hus i den amerikanske Kongressen stemte i natt for å be visepresident Mike Pence om å fjerne Donald Trump ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget.

Den oppfordringen kommer de trolig ingen vei med.

Mens saken ble debattert i Representantenes hus, gjorde nemlig visepresident Mike Pence det helt klart at han ikke vil gjøre som demokratene ønsker.

– Jeg mener ikke at en slik handling er i vår nasjons beste interesser, og jeg mener heller ikke at det er i tråd med grunnloven, skriver visepresidenten i et brev til leder i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi.

Demokratene har varslet at de vil stemme over å stille Trump for riksrett om ikke Pence tar affære innen 24 timer, og det går dermed mot en avstemning allerede onsdag kveld.

DEMOKRAT: Lederen i Representantenes hus Nancy Pelosi ønsker at Mike Pence skal fjerne Trump umiddelbart. Foto: ERIN SCOTT / REUTERS

Skal det 25. grunnlovstillegget tas i bruk, må både Pence og et flertall på åtte ministre i kabinettet erklære Donald Trump ute av stand til å utføre sine plikter som president.

Pence skriver i sitt brev til Pelosi at han ikke mener grunnlovstillegget skal brukes som «straff», og at han mener loven ble utformet til tilfeller der fysisk eller psykisk sykdom setter presidenten ut av spill.

– Jeg vil ikke bøye meg for forsøkene fra Representantenes hus på å drive politisk spill i en tid som er så alvorlig for vår nasjon, skriver han videre, og ber Pelosi og resten av Kongressen om å «senke temperaturen» og forberede seg på en fredelig maktovertakelse.

Joe Biden skal tas i ed som USAs president 20. januar.

223 stemte for forslaget

Resultatet av avstemningen i Representantenes hus natt til onsdag var som ventet, ettersom Demokratene har flertall i Representantenes hus.

Egentlig ønsket de å vedta den såkalte resolusjonen om å be Pence avsette Trump allerede mandag, uten avstemning. Dette blokkerte Republikanerne, som krevde debatt før avstemning.

Dermed ble det hele utsatt til tirsdag.

Men etter en lengre debatt fikk Demokratene det altså likevel som ventet: 223 av de 435 medlemmene av Representantenes hus stemte for forslaget.

Blant dem var én republikaner; Adam Kinzinger fra Illinois. Han er også en av fire republikanere som har sagt at de kommer til å stemme for å stille Trump for riksrett i Representantenes hus.

Avstemningen endte 223 mot 205.

Forslaget gir visepresidenten et døgn til å avsette presidenten, for så å selv overta midlertidig som president frem til Joe Biden skal innsettes om en uke.

Går mot riksrett

Siden Pence allerede har varslet at han ikke vil gjøre dette, går det mot ny riksrettssak i den amerikanske Kongressen.

Flertallsleder Nancy Pelosi kunngjorde natt til onsdag at demokraten Jamie Raskin fra Maryland vil lede saken i Representantenes hus, sammen med åtte partifeller.

Stormløpet Demokratene nå kjører er for å markere avsky og sinne etter angrepet mot Kongressen for en uke siden. De anklager Trump for å ha hisset opp sine tilhengere til å storme nasjonalforsamlingen onsdag.

I forslaget til riksrett, som allerede ligger klart, anklages presidenten blant annet for å hisse til opprør. Demokratene viser til:

Trumps gjentatte, falske påstander om at han vant presidentvalget.

Trumps tale 6. januar, før hans tilhengere stormet Kongressen.

Trumps telefonsamtale til den valgansvarlige i delstaten Georgia, for å finne nok stemmer til å omgjøre resultatet i Trumps favør.

Økende republikansk riksrettsstøtte

Demokratene hevder de allerede har sikret nok stemmer i Representantenes hus til at det blir en ny riksrettssak. Selve riksrettssaken føres i Senatet, Kongressens andre kammer.

Da Trump ble stilt for riksrett i 2019, var det ingen republikanere i Representantenes hus som stemte for, skriver New York Times.

Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy har sagt at han ikke forventer at partikollegene nødvendigvis følger partiets offisielle linje denne gangen.

Ifølge CNN forventer en kilde ved Det hvite hus at mellom 10 og 25 republikanske kongressmedlemmer vil stemme for riksrett. En annen kilde sier at tallet trolig blir mindre enn 20.

Fire republikanere i Representantenes hus har nå allerede gått åpent ut og sagt at de vil stemme for å stille Trump for riksrett.

Disse er Fred Upton fra Michigan, John Katko fra New York, Adam Kinzinger fra Illinois og Liz Cheney fra Wyoming. Cheney en av republikanernes partitopper i Representantenes hus, og er rangert som nummer tre fra toppen.

– En amerikansk president har aldri før stått bak et så stort svik mot grunnloven. Jeg vil stemme for å stille presidenten for riksrett, sier partitoppen Cheney i en uttalelse, og viser til at hun mener Donald Trump har skyld i den voldelige stormingen av Kongressen.

Demokraten Ted Lieu, som har vært med på å utforme riksrettsanklagene, sier til ABC at han er glad for Cheneys uttalelse.

– Jeg håper andre republikanere leser den og at de stemmer for riksrett i morgen, sier han.

STØTTER RIKSRETT: Partitoppen Liz Cheney er en rangert som den tredje mektigste republikaneren i Representantenes hus. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

For at presidenten skal bli felt, må to av tre senatorer stemme for et slikt utfall. Republikanerne har fremdeles flertall i Senatet.

Tidligere tirsdag meldte New York Times at Mitch McConnell, som er republikanernes leder i Senatet, skal være fornøyd med at Demokratene har startet riksrettsprosessen.

Ifølge kilder i Det republikanske partiet som CNN har snakket med, kan potensiell støtte fra McConnell føre til at de minst 17 republikanerne som trengs for å felle Trump, stiller seg bak demokratene i en riksrettssak.

Senatorene Pat Toomey og Lisa Murkowski har allerede sagt at de vil ha Trump fjernet.

Trump: – Vil hjemsøke Biden

Dersom det ender med riksrettssak mot Trump vil han bli den første i historien som opplever at bli stilt for riksrett to ganger. Første gang var for rundt et år siden.

Donald Trump ga for sin del tirsdag uttrykk for at han ikke frykter å bli avsatt ved bruk av det 25. grunnlovstillegget.

Tirsdag kveld norsk tid talte han i Alamo i delstaten Texas, foran grensemuren mot Mexico:

– Ytringsfriheten er under angrep som aldri før. Det 25. grunnlovstillegget er ingen trussel mot meg. Det vil slå tilbake på og hjemsøke Biden og hans administrasjon, fremholdt Donald Trump i Alamo.

Presidenten viste til et halvkvedet ordtak:

– Som uttrykket går, vær forsiktig med hva du ønsker deg ...

Før avreise til Texas nektet presidenten å ta selvkritikk, og mente han ikke hadde oppildnet tilhengerne sine til å angripe Kongressen, slik til og med hans tidligere stabssjef John Kelly mener han gjorde.

Slik fungerer det 25. grunnlovstillegget: