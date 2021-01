TRIST: Jeff Cantron er opprinnelig fra DC men bor i Florida. Han, kona og sønnen deltok på demonstrasjonen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-supporter utenfor Kongressbygningen: − Jeg er lei meg

WASHINGTON DC (VG) Til tross for at demonstrasjonene og stormingen av Kongressbygningen kostet fem menneskeliv, har Donald Trump fortsatt støtte hos tilhengerne sine som står utenfor Kongressbygningen dagen etter dramaet.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er lei meg, sier Jeff Cantron til VG utenfor Kongressbygningen etter han har lagt ned blomster til minne om Ashli Babbit som ble skutt og drept etter okkupasjonen av det demokratiske hjertet i hovedstaden onsdag.

Babbit ble skutt inne i Kongressen idet hun forsøkte å forsere den siste døren inn til kongress-salen.

– Jeg våknet opp i dag tidlig og var lei meg for kvinnen som ble drept her i går. Det burde ikke skjedd. Jeg ville komme ned for å be for henne og hennes familie. Og be for landet vårt.

DØDE: Ashli Babbit Foto: Privat

Det er rolig utenfor Kongressbygningen dagen etter okkupasjonen. Det er synlig politi som holder vakt.

Da VG går rundt på området som i onsdag var full av Trump-supportere, holder arbeidere på å sette opp høye gjerder på fremsiden av bygget. Gjerder som ikke var der på onsdag før demonstrasjonen begynte.

Store områder er også sperret av.

På plenen foran Kongressbygningen, hvor det onsdag utspant seg dramatiske scener, er dagen etter dramaet helt tom.

Se VG-fotografens bilder under og etter okkupasjonen av Kongressbygningen. Det skiller én dag mellom de to bildene:

fullskjerm neste LA NED BLOMSTER: Jeff bestemte seg for å hendre Ashli Babbit som ble skutt og drept.

– Vi forsto at noe kom til å skje, sier Jeff på spørsmål om han deltok på demonstrasjonene.

Han og familien hadde kjørt helt fra Florida for å delta, men valgte å trekke seg tilbake før det smalt.

– Hva tenker du om det som skjedde her?

– Med en gang var jeg ikke motstander av at det skjedde. Men jeg er fortsatt ikke sikker på hva jeg mener om det. Jeg er sønderknust over at dette valget ikke er riktig.

– Du tror Trump vant?

– Han vant, og han vant med mye.

SETTER OPP GJERDER: Høye gjerder blir torsdag formiddag satt opp rundt kongressbygningen. Disse var ikke der i går.

– Men hva med alle domsavgjørelsene som ikke har funnet bevis for påstandene hans?

– Jeg tror det er korrupsjon i alle ledd. Inkludert høyesterett, FBI og CIA. Det er korrupte folk i det bygget der, sier han og peker på Kongressbygningen.

– Det gjelder ikke bare demokrater, men også republikanere. Landet har blitt tatt over av utenforstående og store selskaper, sier han og legger til:

– Det som har skjedd her er galt. Dette valget er totalt korrupt. Det handler ikke bare om Trump, det er bare ikke riktig, sier han knekker sammen i gråt og avbryter intervjuet.

NB: Det er ikke funnet grunnlag, etter flere rettsrunder, for påstandene som Trump hevder.

STØTTER IKKE VOLDSBRUKEN: Will Thomas mener volden var uakseptabel. Foto: Thomas Nilsson / VG

Foran Kongressbygningen denne torsdags formiddagen er også Will Thomas. Han ønsker å presisere at han ikke støtter volden, men at han synes det greit at folk tok seg inn i Kongressen.

– Protestene gikk bra, men det som skjedde etterpå var uakseptabelt, sier han.

Han forteller at han er lei seg for dem som har mistet livet, men at man skal ha rett til å protestere.

– Tenker du Donald Trump må ta skylden for hva som skjedde her i går?

– Nei. Vi er alle individer, og han tvang ingen til å dra ned hit.

VISER STØTTE TIL PRESIDENTEN: Trump-supportere utenfor Kongressbygningen torsdag formiddag, amerikansk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Diana Davis var i hovedstaden onsdag, men deltok ikke selv på demonstrasjonen.

– Jeg ber for at Biden ikke kommer til å bli valgt, sier hun.

Diana føyer seg dermed inn i rekken av Trump-supportere som tror på presidents udokumenterte påstander om at valget var rigget - og at Biden ikke er den demokratisk valgte presidenten.

På spørsmål om hva Diana tenker om det som skjedde innenfor bygningen , forteller hun at hun ikke tror at det var Trump-supportere som sto bak, men Antifa som hadde kledd seg ut som Trump-supportere.

LOV OG ORDEN: Diana Davis mener Trump ikke har noe skyld. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG konfronterer henne med at det var Jake Angeli – fra konspirasjonsmiljøet QAnon, som ledet mobben, men Diana forteller til VG at det vet hun ikke noe om.

QAnon er en internettkult som oppsto i 2017. De høyreradikale tilhengerne hevder at verden styres av en mektig elite som knyttes til satanisme, pedofili og kannibalisme og regner Donald Trump som folkets redningsmann.

En Trump-Trump-supporter med et flagg med påskriften «Stop The Steal». Foto: Thomas Nilsson / VG

På spørsmål om hva hun tenker om at fem personer mistet livet som følge av protestene sier hun at det var «unødvendig bruk av vold» Og at «det ikke skulle skjedd».

– Tenker du at Trump er ansvarlig?

– Nei, han fremmer ikke vold. De forsøker å legge skylden på Trump, men han hadde ikke noe å gjøre med det. Han forteller alltid folk at lov og orden er viktig, sier hun til tross for at Donald Trump ba tilhengerne sine om å gå til Kongressen og sa; «dere kommer aldri til å ta tilbake landet med svakhet».

40 personer er nå siktet etter stormingen av kongressbygningen. Én mann skal ha blitt pågrepet i besittelse av et militært våpen og en «molotov cocktail» – en hjemmelaget brannbombe.

President Donald Trump skal overfor sin støttespillere ha ymtet frempå at han ønsker å benåde seg selv mot slutten av presidentskapet sitt. Det er uklart om en president faktisk kan benåde seg selv, fordi ingen annen president i amerikansk historie har forsøkt dette. En sittende president kan ikke bli dømt.

Leder for Representantenes hus Nancy Pelosi har også bedt om at Donald Trump fjernes som president umiddelbart.