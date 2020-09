STORBRANN: Det brenner i et område ikke sentralt i Portugal. Foto: PAULO CUNHA / EPA

Nær 1000 brannfolk kjemper mot skogbrann i Portugal

Rundt 1000 brannfolk og 15 fly og helikoptre er satt inn i kampen mot en skogbrann sentralt i Portugal.

NTB-AP

For mindre enn 10 minutter siden

Sterk vind har satt fart på brannen i et område med skogkledde åser rundt Proença-a-Nova, omkring 200 kilometer nord for Lisboa.

Brannfronten strekker seg over mer enn 55 kilometer, opplyser brannmyndighetenes talsmann Luis Belo Costa under en pressekonferanse. Han forteller at uvanlig tørr vegetasjon gir næring til brannen.

Noen titalls personer er evakuert fra landsbyer i området, og bulldosere er satt inn for å rydde branngater i området. Brannen brøt ut søndag. Fem brannfolk fikk da brannskader da utrykningskjøretøyet deres ble stående fast i flammene.

Publisert: 14.09.20 kl. 22:12

Mer om Brann Portugal