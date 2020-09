forrige











fullskjerm neste RYKKET UT: En brannmann kom til stedet da en stor brann blusset opp etter onsdagens storbrann i Moria-leiren.

Slik ser Moria-leiren ut etter storbrannen

MORIA (VG) Det eneste familien fra Afghanistan har å spise de neste timene og dagene, er en pakke kjeks. Selv om greske myndigheter har lovet at de skal dele ut mat, vet Ziwersheh Sefi (30) fortsatt ikke hvordan han skal skaffe familiens neste måltid.

Nå nettopp

I Moria-leiren er fortvilelsen altoverskyggende. Flere tusen migranter er spredt over et større område etter den enorme brannen natt til onsdag.

Mange vandrer tilsynelatende formålsløst rundt mens de leter etter vann og noe å spise i brannruinene. Andre drar hjemmesnekrede traller med vann etter seg. Noen har klart å berge noen få eiendeler som de bærer med seg i den stekende solen.

Hvor de skal få sitt neste måltid vet de ikke.

– Vi har ingenting, bare en pakke kjeks, sier Ziwersheh Sefi (30) mens han ser ned på sin fire år gamle datter Helen. Sammen med kona og de to døtrene har han bodd i leiren i to år.

De rømte i fortvilelse fra teltet sitt som måtte gi tapt for flammene natt til onsdag. Nå har de midlertidig søkt tilflukt hos naboen sin like ved.

Men mens VG snakker med den afghanske familien begynner det å brenne kraftig, og nok en gang må familien løpe. Svart røyk velter opp mot himmelen, og brannvesenet rykker inn.

MISTET ALT: Familien Sefi fra Afghanistan har måttet flytte inn i naboens telt, men nye branner truer også denne midlertidige bolige. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre. I morgen har vi ikke mat, sier Ziwersheh.

Den eneste løsningen han kan komme på er å dra nærmere sjøen, men der har allerede hundrevis av andre migranter tatt seg til rette før ham.

Hvordan han skal få tak i det neste måltidet for familien på fire, vet han ikke.

Brannskadde brødre

Selv om de greske myndighetene hevder at ingen har blitt skadet i brannene, møter VG to unge brødrene fra Afghanistan som blir fraktet til sykehus med det som trolig var kraftige forbrenninger.

De to unge brødrene gråter stille mens frivillige hjelpearbeidere smører krem på brannsårene deres. Moren deres er fortvilet, men lar VG få ta bilde av sønnene i sin dypeste desperasjon.

SKADET: Den unge gutten med brannskader i ansiktet og på brystet fikk hjelp av en frivillig hjelpearbeider før han ble fraktet bort av ambulansen. Foto: Gisle Oddstad, VG

De, i likhet med tusenvis av andre migranter, har mistet det lille de hadde i flammehavet. Brødrene havnet ifølge hjelparbeiderne i en gasseksplosjon forårsaket av brannene.

Nå står bare teltstengene igjen, men de er knapt synlige bak det kraftige røykteppet som henger over store deler av leiren. Det ser ut som en bombe har gått av i et område på mange hundre meter i hver retning.

En gang huset leiren opp mot 17.000 migranter fra hele verden. Nå er det bare noen hundre igjen inne i leiren. Resten har dratt til andre deler av øya.

les også Historiene fra marerittnatten: Slik flyktet de fra flammene i Moria

fullskjerm neste IKKE OVER: Flere migranter måtte plukke med seg tingene sine og rømme fra nye branner i Moria-leiren torsdag.

Plyndrer ruinene

– Brannen var veldig stor. Vi begynte å løpe, sier Ahmad Iafari (23) fra Afghanistan om da brannen først startet natt til onsdag.

Sammen med Fatemeh Hoseini (24) klarte de å komme seg unna storbrannen med livet i behold. De to kom fra Afghanistan via Tyrkia.

Nå plyndrer de mat og vann i brannruinene.

Noen hundre meter fra leiren har hundrevis av migranter samlet seg langs veien og i den omkringliggende olivenlunden. Der holder familien til elleve år gamle Amhadi Nazani fra Afghanistan på å steke brød på en provisorisk ovn for kvelden.

MISTER HÅPET: Amhadi Nazari (11) hadde håpet på et bedre liv i Europa sammen med familien sin fra Afghanistan. Nå står han på bar bakke. Foto: Gisle Oddstad, VG

Amhadi husker tilbake på natt til onsdag som den verste dagen i hans liv.

– Alt brant ned. Det var fryktelig. Jeg var så redd at jeg kan si at det var den verste dagen i mitt liv. Alt vi hadde har brent opp, sier han til VG.

På spørsmål om hva han hadde lyst til å gjøre med et nytt liv i Europa, forteller 11-åringen at han ville bli lege.

– Jeg vet ikke hva vår skjebne blir. Nå vil jeg dra fra denne leiren og denne øya. Vi vil dra til et sted hvor det er trygt. Vi vil ha et fint liv, et normalt liv, sier han.

VGs team på Lesvos Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 10.09.20 kl. 18:34

