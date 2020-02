MARKERING: Kim Jong-un ble observert for første gang på 21 dager i anledning fødselsdagen til hans avdøde far, Kim Jong-Il. Dagen kalles «Den skinnende stjernes dag». Foto: Korean Central News Agency / AP

Nord-Korea sårbart for coronavirus: – Stor frykt for spredning

Offisielt er det fremdeles ikke meldt om noen tilfeller av coronavirus i Nord-Korea. Samtidig er landet dårlig rustet til å håndtere et epidemiutbrudd, sier Torben Henriksen i Røde Kors.

– Det hersker en stor frykt for spredning i landet akkurat nå, sier han.

Henriksen er landansvarlig for Nord-Korea i Røde Kors, og har besøkt landet over 30 ganger.

Kan få katastrofale følger

Den nordkoreanske partiavisen Rodong Simun melder at det så langt ikke har blitt påvist virus i landet.

Henriksen forklarer at det er umulig å vite hvorvidt dette stemmer, eller om viruset har sluppet inn i landet. Han påpeker uansett at konsekvensene kan være fatale dersom coronaviruset får spre seg.

– Nord-Korea står i denne situasjonen ekstremt sårbart. Selv om de har gjort seg erfaringer fra blant annet SARS-utbruddet i 2003, har de hverken utstyr eller medisiner til å behandle smittede, forteller Torben Henriksen.

Mangelen er stor på blant annet beskyttelsesdrakter og munnbind for å begrense smitte. Også mangelfull hygiene, og begrenset tilgang på såpe og rent vann kan gjøre nordkoreanere sårbare om viruset først kommer inn i landet.

SMITTEVERN: En gruppe fremmøtte ved markeringen av «Den skinnende stjernes dag» i Pyongyang. Selv om alle avbildede her har ansiktsmaske, er dette som mangelvare å regne i store deler av landet. Foto: Korean Central News Agency / AFP

Dersom epidemien blir et faktum, kan den få katastrofale konsekvenser for den nordkoreanske befolkningen.

– Coronaviruset har vist seg å ramme hardest de som allerede har dårlig helse. Befolkningen i Nord-Korea har generelt dårlig allmenntilstand, forteller Henriksen.

FN anslo i 2019 at mer enn 10 millioner nordkoreanere lider av underernæring.

Landet er stengt

De to kinesiske regionene Jilin og Liaoning grenser til Nord-Korea, men er ikke blant de delene av Kina som er hardest rammet. Til sammen er 210 mennesker så lang smittet i disse regionene.

– Vi vet rett og slett ikke om det er noen tilfeller av viruset, men det er satt i gang ekstreme tiltak for å begrense smitte. Landet er i praksis stengt, forklarer Henriksen.

Alle flyginger til og fra Kina inn til Nord-Korea er avlyst inntil videre. Samtidig er alle utlendinger som ankom landet etter virusutbruddet i Kina i desember, nå satt i karantene på et internasjonalt hotell utenfor Pyongyang.

Der må de oppholde seg i totalt tre uker, fram til slutten av februar.

Samtidig som tiltakene skal sørge for å minske smittefaren, understreker Henriksen at det fratar landet viktige inntektskilder.

– Offisielt er det nå ingen trafikk over grensen. Det kan nok på kort sikt ramme hardt på en økonomi som allerede sliter, og et land som mangler det meste fra før, får nå enda tøffere vilkår.

– Paradoksale sanksjoner

Forsker Geir Helgesen ved Nordisk institutt for Asiastudier i København (NIAS), mener derimot at stengingen av grensene ikke trenger å ha så mye å si for landet.

– Nordkoreanerne er verdensmestere i å leve med dårlig økonomi. Jeg tror nok handelen med Kina kommer til å fortsette også nå, selv om ingen får krysse grensen, sier Helgesen.

Helgesen forteller at nordkoreanerne nok opplever sanksjonene mot landet som paradoksale.

– Når sanksjonene mot Nord-Korea også omfatter medisin, oppleves det som selvmotsigende at begrunnelsen er brudd på menneskerettighetene. Tilgang på medisin bør også sees på som en menneskerettighet, mener NIAS-forskeren.

– Nordkoreanerne er nok ganske engstelige nå, men jeg tviler samtidig på at det blir en epidemi i Nord-Korea. Med den samfunnsformen de har, kan de reagere totalt og lukke grensene helt, sier Helgesen.

Torben Henriksen i Røde Kors er også usikker på situasjonen i landet, men påpeker at det uansett er behov for humanitær bistand i landet.

– Til en viss grad bistår blant andre FN og Røde Kors de 11 millionene som har behov for bistand i landet, men det er langt ifra nok til å dekke behovet, sier han.

