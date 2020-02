Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Migranter har allerede nådd Hellas

De første migrantene har allerede nådd den greske øya Lesvos etter at Tyrkia sa at de ikke lenger vil stanse flyktninger på vei til Europa.

En tyrkisk tjenestemann opplyste torsdag til nyhetsbyrået Reuters at Tyrkia ikke lenger vil stoppe syriske flyktninger fra å ta seg inn i Europa.

Myndighetskilden sa til nyhetsbyrået at både kystvakten, tyrkisk politi og grensekontrollen har blitt beordret til å unngå å hindre folk på grensene.

Det skjer kort etter at situasjonen i Syria eskalerte med et angrep som kostet 33 tyrkiske soldater livet.

Bilder fra nyhetsbyrået AP viser nå at flere migranter har nådd den greske øya Lesvos, etter å ha kommet til Ayvacik ved Tyrkias vestkyst og tatt seg over til Hellas i båt.

Ifølge Reuters skal også rundt 300 personer, inkludert barn og kvinner, ha kommet til den tyrkiske byen Erdine ved grensen til Hellas. De skal ha startet å gå mot byen rundt midnatt. Gruppen skal inneholde syrere, iranere og irakere.











Tyrkia frykter at en ny stor flom av flyktninger skal komme til landet fra Syria som følge av den syriske offensiven i Idlib-provinsen. Det er allerede 3,6 millioner flyktninger og migranter i landet, noe det er økende misnøye med i lokalbefolkningen.

Torsdag ble minst 33 tyrkiske soldater drept i et syrisk luftangrep i Idlib-provinsen, opplyser guvernør Rahmi Dogan i Hatay-provinsen i Tyrkia, som grenser til Idlib.

Ytterligere 32 soldater skal også være såret og lagt inn på sykehus.

I Idlib er syriske regjeringsstyrker i gang med en storstilt militæroffensiv for å gjenerobre områder i det som er blitt kalt Syrias siste opprørsbastion. De får luftstøtte fra Russland, men Tyrkia har så langt ikke skyldt direkte på Vladimir Putin etter torsdagens angrep.

Tyrkia ber fredag om at det innføres en flyforbudssone over Idlib-provinsen i Syria for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep fra syriske regimestyrker.

Tidlig fredag morgen bekrefter Russlands forsvarsdepartement at tyrkiske soldater som var sammen med syriske militante, ble truffet i et angrep i Idlib torsdag, melder Reuters.

De sier imidlertid at Tyrkia ikke hadde informert dem om at tyrkiske soldater oppholdt seg i det aktuelle området, og at det russiske luftforsvaret ikke utførte angrepet i denne regionen, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Ifølge Reuters sier det russiske forsvarsdepartementet også at de gjorde alt de kunne for å inngå våpenhvile så snart de fikk vite at det var tyrkiske soldater blant de drepte.

Russland har nå sendt to krigsskip utstyrt med missiler mot den syriske kysten, opplyser russiske myndigheter, ifølge Interfax.

NATO-sjef Jens Stoltenberg melder på Twitter at NATO-rådet, bestående av de 29 NATO-landenes ambassadører, fredag skal møtes og drøfte situasjonen i Syria.

I en samtale med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu fordømte Stoltenberg det han omtaler som «de fortsatte vilkårlige luftangrepene fra det syriske regimet og dets støttespiller Russland».

