UNDERVISNING: En lærer holder nettundervisning for elevene sine ved en skole i Seoul. Skolene i landet er fortsatt stengt som del av tiltakene myndighetene har iverksatt for å stanse koronavirusspredningen. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix Foto: Ahn Young-joon / AP

Sør-Korea: Friskmeldte får påvist viruset på nytt

Minst 74 personer som har blitt friskmeldt etter koronasmitte i Sør-Korea, har fått påvist viruset på nytt, opplyser landets helsemyndigheter.

NTB

Nå nettopp

Sørkoreanske myndigheter har vært tilbakeholdne med å diskutere muligheten for at folk kan bli smittet med viruset på nytt etter å ha blitt friskmeldt.

Men torsdag opplyste Jeong Eun-kyeong, leder for det statlige Korean Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), at helsemyndighetene har igangsatt testing av virus- og serumprøver for å slå fast hvorvidt pasienter som har testet positivt på nytt, kan være i stand til å overføre viruset til andre, og om hvorvidt de har utviklet antistoffer.

les også Ny studie indikerer: Én blodtype smittes lettere av corona

– Immunsystem påvirket

Noen av de pasientene viste ingen tegn på symptomer før oppfølgingstester påviste viruset på nytt. Andre ble testet en gang til fordi de hadde luftveissymptomer, forklarer hun. Ingen av pasientene har så langt fått forverret sykdomsforløp, opplyser hun.

– Noen mennesker som har kommet seg etter et mildt sykdomsforløp, kan muligens ikke ha utviklet tilstrekkelig immunitet. I slike tilfeller kan infeksjoner selvsagt gjenoppstå etter en viss tid. Den andre muligheten er at folk blir utsatt for faktorer som påvirker immunsystemet etter at de har blitt sendt hjem fra sykehus, noe som også kan føre til at sykdommen gjenoppstår, sier Lee Hyuk-min, professor ved det medisinske fakultet ved Yonsei-universitetet i Seoul.

Modell for andre

Sør-Korea opplyste torsdag at det døgnet i forveien ble registrert 39 nye smittetilfeller i landet. I februar var det over 900 nye smittetilfeller på ett døgn, på det meste.

Så langt har 10.423 mennesker i landet testet positivt for covid-19, som er sykdommen som koronaviruset utløser. 204 dødsfall er koblet til sykdommen.

Mange land har sett på Sør-Korea som en modell for hvordan virusspredningen kan begrenses best, med omfattende testing. Sør-Korea har også tatt i bruk et storstilt prosjekt som følger smittedes bevegelser basert på kredittkortbruk, overvåkingskameraer og mobiltelefonsporing. Bevegelsene har blitt fulgt gjennom de 14 dagene forut for påvist smitte og blitt publisert på offentlige nettsteder.

Myndighetene har også sendt ut tekstmelding med varsel til folk når det dukker opp nye smittetilfeller områder der de bor eller arbeider.

Publisert: 09.04.20 kl. 14:46

Fra andre aviser