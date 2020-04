AVVISTE SPØRSMÅL: Smittevernekspert Anthony Fauci (t.h.) og Donald Trump under pressekonferansen i Det hvite hus søndag. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Trump ville ikke la smittevernekspert svare på spørsmål: – Han har svart 15 ganger

Donald Trump fortsetter å anbefale malariamedisinen hydroksyklorokin som behandling mot covid-19. Da hans egen smittevernekspert ble spurt om å gi sin mening, fikk han ikke slippe til.

– Vet du hvor mange ganger han har svart på det spørsmålet? 15 ganger, sa Trump på podiet ved siden av smittevernekspert Anthony Fauci, skriver New York Times.

– Du trenger ikke stille det spørsmålet, sa han til journalisten.

– Men jeg vil ha en leges mening, svarer reporteren – som hadde bedt Fauci om å gi sitt syn på bruken av den velkjente malariamedisinen hydroksyklorokin på corona-pasienter.

– Han har svart 15 ganger, svarer presidenten, og lar ikke Fauci komme til orde.

Dagen før, på lørdag, sa smitteverneksperten at det foreløpig ikke finnes beviser for at medisinen fungerer som behandling på corona-syke pasienter, skriver Guardian.

Testes i Norge

Medisinen er et av legemidlene som testes i en internasjonal studie koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO), og testes også i Norge – sammen med tradisjonell behandling og ebolamedisinen remdesivir.

– De tre ulike behandlingene som prøves ut er vurdert til å være lovende, ut ifra klinisk erfaring og laboratorieforsøk, har direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, tidligere sagt til VG.

Han koordinerer WHO-studien.

Spørsmålet til smittevernekspert Fauci kom etter at Donald Trump lørdag rådet corona-syke amerikanere til å ta den malariamedisinen.

– Hva har du å tape? Jeg sier det igjen: Hva har du å tape? Ta den. Jeg synes virkelig de bør ta den. Men det er deres valg og legen deres sitt valg, eller legene på sykehuset. Men hydroksyklorokin, prøv den om du har lyst, sa Trump ifølge nyhetsbyrået AP.

Medisinen er foreløpig ikke godkjent for bruk som behandling mot covid-19.

Trump ble søndag igjen spurt om hvorfor han anbefaler malariamedisinen før resultatene av de pågående studiene er klare, etter at han sa at det finnes klare, sterke tegn på medisinens potensial, skriver NTB.

– Jeg vil ikke vente halvannet år for å finne ut av det, svarte han da.

Han bekrefter også at det er bestilt 29 millioner piller av den aktuelle medisinen.

USA er svært hardt rammet av corona-pandemien. Foreløpig har over 9500 amerikanere mistet livet, og over 337.310 er bekreftet smittet.

Megan L. Ranney, som forsker på akuttmedisin ved Universitetet Brown, sier til New York Times at hun aldri har sett en folkevalgt reklamere for en «mirakelkur» på samme måte som hun mener Trump nå gjør.

– Det kan hende at medisinen vil passe for noen mennesker, men å fortelle amerikanere at de ikke har noe å tape, det er ikke sant, sier hun, og viser til at medisinen har flere alvorlige bivirkninger, blant annet for hjertet.

Også amerikanske helsemyndigheter har slått fast at det er for tidlig å slå fast om medisinen virker mot covid-19, og at de må teste mer før de er sikre på at det er trygt, skriver AP.

