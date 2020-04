FINNMARKING: Anne Grethe Aanes (82) kom opprinnelig fra Sørøya. Tidlig på 2000-tallet flyttet hun til Østerrike etter ha gått av med pensjon. Foto: PRIVAT

Nina mistet moren Anne Grethe (82) til coronaviruset: – Fryktelig ikke å få tatt farvel

Mandag døde Anne Grethe Aanes (82) alene på et sykehus i Østerrike. Datteren Nina (56) er selv coronasmittet og har vært alene i isolasjon siden moren døde.

På telefon fra den østerrikske turistbyen Zell am See forteller Nina Aarnes Wanke (56) om moren som døde for bare tre dager siden.

Alene på sykehus, uten noen av sine nære og kjære rundt seg.

– Det jeg har opplevd nå, kommer veldig mange til å oppleve de neste ukene. Det er helt fryktelig ikke å få tatt farvel, sier Nina.

– Du får ikke være ved den du er glad i. Enten det er moren din, datteren din eller mannen din så må du bare sitte hjemme og vente til du får beskjed om at det er over.

56-åringen som opprinnelig kommer fra Drammen har et budskap hun vil formidle:

– Forbered dere. Dere aner ikke hva som kommer.

Hyttejamring

Nina har inntrykk av at mange ikke har forstått alvoret i pandemien som den siste tiden har rammet Europa spesielt hardt. Her hjemme i Norge er over 5000 bekreftet smittet og 50 personer er døde.

– Det gjør vondt når folk jamrer over at de ikke kan dra på hytta i påsken. De skjønner ikke hvor alvorlig dette er. Du kan dra på hytta neste år, men nå har vi viktigere ting å ta oss av, sier hun til VG.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

MOR OG DATTER: Anne Grethe Aanes (82) og Nina Aarnes Wanke (56) hadde et nært forhold. Foto: PRIVAT

Det er ikke mer enn to uker siden Anne Grethe Aanes ble innlagt på sykehus i Salzburg hvor hun fikk påvist coronasmitte. Dagen etter ble også Nina bekreftet smittet.

– Vi skjønte ikke at vi var syke. Men så fikk mamma høy feber og hun klarte knapt å stå på beina. Vi ringte lege og hun ble lagt inn, forteller hun.

Moren fikk behandling på sykehus på grunn av alderen og den høye feberen, men i utgangspunktet var det Nina som var sykest.

– Jeg var dausjuk. Jeg kastet opp, hadde en hodepine som ikke lar seg beskrive, melkesyre i lårene og hostet så jeg trodde innvollene skulle komme opp. Mamma var ikke like dårlig.

Nina forteller om et mor/datter-forhold som var svært nært.

– Mamma ringte meg mange, mange ganger om dagen. Hun sa «Nina, du må stå på» og «Vi står han av».

56-åringen har bodd i Zell am See de siste 23-årene. På starten av 2000-tallet flyttet foreldrene ned etter at de hadde pensjonert seg. I senere tid ble både mor og datter enker. De tilbrakte mye tid sammen. Hvordan de ble coronasmittet er uklart.

– Vi har ikke vært noen steder vi. Vi har ikke vært ute på byen, ikke kjørt ski, ikke vært på afterski, ikke sittet noen gondol. Jeg aner virkelig ikke hvordan vi fikk det, sier Nina.

DØDE AV VIRUSET: Anne Grethe Aanes ble 82 år gammel. Foto: PRIVAT

Torsdag i forrige uke snakket 56-åringen med sin mor for siste gang. Da begynte hun selv å bli bedre.

– Jeg lå hjemme i sengen min og hun lå på sykehus. Vi snakket sammen en stund før hun sa «Nina, vet du jeg er så trøtt». Det var jeg også, sier Nina.

Mor og datter gjorde en avtale om å snakkes dagen etter.

«Da snakkes vi i morgen»

«Det gjør vi. Natta.»

«Natta. Gla i dæ.»

«Gla i deg.»

Nina gikk å la seg. En time senere ringte telefonen.

– Da lå mamma i respirator etter å ha fått en akutt, massiv lungebetennelse. Jeg vil at folk skal skjønne hvilken styggedom dette er. Har man blitt smittet har man null kontroll, sier hun til VG.

les også Amalie (1 md.) er coronasmittet: – De sa vi ikke skulle være bekymret

Sørger i isolat

Mandag denne uken var livet over for Anne Grethe. Nina fikk beskjed om at hun kunne velge mellom om moren skulle legges på et kjølerom, uklart hvor lenge, eller om hun skulle kremeres. Noen begravelse kan de ikke holde.

– Vi får krukken hjem, men det blir ingen bisettelse. Det bli ingen avskjed. Det er ikke lov til å samle mer enn fem mennesker og grensen er stengt for nærmeste familie og venner som befinner seg i Norge.

Nå er Nina på bedringens vei. Den fysiske formen er god, selv om hun fremdeles hoster. Men hun sitter i isolat og ingen venner kan komme på besøk.

– Jeg har en fantastisk fastlege som kommer til meg hver dag. Han står tre meter ute i gaten og spør hvordan det går med meg. Han sier til meg «Sånn som du har det nå, er det mange som kommer til å ha det i ukene fremover».

Publisert: 02.04.20 kl. 23:31 Oppdatert: 02.04.20 kl. 23:42

