Kler seg ut for å gå med søpla – Facebookgruppen har over 650.000 medlemmer

Hva gjør du dersom du må sitte i isolasjon? Noen kler seg ut for å gå med søpla.

Det hele startet med at australske Danielle Askew utfordret en venninne til å kle seg ut da hun skulle gå ut med søpla. Det gjorde venninnen, og Askew selv fulgte etter, skriver CNN.

– Hun la ut en «meme» på siden sin hvor hun sa at «på dag seks av isolasjonen, søppelkvelden, er jeg begeistret for å gå ut». Jeg svarte med å utfordre henne til å kle seg ut for turen. Hun sa «ok», så jeg lagde denne siden så jeg kunne bli med på moroa for å more vennene mine, sier hun til VG.

KREATIVE: Også venner at Askew har bidratt i søppeltømmingen, sammen med resten av verden. Foto: PRIVAT

På to uker har over 650.000 mennesker har meldt seg inn i gruppen «Bin isolation outing» på Facebook.

Ved å starte denne gruppen sier Askew at hun med sin form for moro har samlet verden til smil og kommunikasjon via sosiale medier.

– Jeg har hatt mange personer som har sagt at de var nedfor og depressive, men som nå har alt dette å se frem til. Noen sier dette har gitt dem en grunn til å stå opp om morgenen.

Gruppen har ikke bare blitt populær i Australia, den har også spredt seg til utlandet.

FLERE KOSTYMER: Askew har ikke bare Elsa-kjolen, hun har også kledd seg ut som helt andre skapninger da hun har gått med søppelen. Foto: PRIVAT

– Det er medlemmer fra hele verden, mange personer deltar med å kle seg ut, mens andre har snille og positive kommentarer. Det har nådd Storbritannia, Amerika, Canada, Nederland, Filippinene og egentlig hele verden, sier hun.

Selv valgte hun å kle seg ut som Elsa fra Disney-filmen «Frozen» da hun startet gruppen.

– Jeg er en barnehagelærer, så dette er en mine mange kostymer jeg bruker for å få mine vakre barn til å smile.

TOK SØPPELEN I NORGE: Norske Andrea Benkeova fikk samboeren til å ta bilde av henne og hunden ute i snøen i Trondheim. Inntil videre har bildet fått over 16.000 «likes». Foto: PRIVAT

Også i Norge har gruppen blitt oppdaget. Norske Andrea Benkeova har fått over 16.000 «likes» på bildet hun la ut på siden søndag kveld.

– Etter så mye uflaks og nedturer i verden tenkte jeg at dette er en fantastisk idé. Folk der vist frem hvordan de har det gøy, det er jo en ordentlig «event» å ta ut søppel når man sitter hjemme i karantene, så man må jo kle seg ut.

Hun forteller at hun har sett flere fra Norge i gruppen, og at hun valgte å legge ut et bilde søndag etter at snøen hadde lavet ned i Trondheim.

– Jeg ropte etter samboeren min «Kan du kom å ta bilde? Jeg har en idé». Jeg tok på unicorn-greia og Toothless-kostyme på hunden, så gikk vi ut med søppelen. Jeg elsker selv å kle meg ut, hunden vår elsker snø og det ble et artig og meget entusiastisk bilde til slutt, sier hun.

