IGNORERER HELSERÅD: Brasils president Jair Bolsonaro under en tidligere rundtur i Brasilia 15. mars. Foto: Adriano Machado / REUTERS

Facebook slettet video med Brasils president Jair Bolsonaro

En president som åpenbart bryter med helseråd gitt av myndighetene, ble for mye for Twitter, Facebook og Instagram.

Alle tre plattformene har slettet en video publisert av Brasils president Jair Bolsonaro, der han er på rundtur i byen Brasilia.

Her snakker han med en gateselger, og uttrykker nok en gang motstand mot rådene fra Verdens helseorgansisajon (WHO) og egne helsepolitikere, skriver BBC Brasil.

Presidenten har de siste dagene oppfordret innbyggerne sine til å dra tilbake på jobb og på skolen.

– De vil jobbe. Det er det jeg har sagt siden begynnelsen, sier han i videoen, og fortsetter:

– Den medisinen, hydroxyklorokin, den virker overalt.

Medisinen den brasilianske presidenten viser til er en velkjent malariamedisin som testes som coronabehandling flere steder i verden. Medisinen er foreløpig kun i utprøvingsfasen, og det er fortsatt knyttet usikkerhet til hva slags effekt den har på coronapasienter, skriver NTB.

Den brasilianske storavisen Globo har forsøkt å få en kommentar fra presidentens kontor, men ikke lyktes.

– Vi har fjernet innhold på Facebook og Instagram som bryter med våre retningslinjer, som ikke tillater desinformasjon som kan skade folk, sier selskapet i en uttalelse, ifølge BBC Brasil.

Twitter slettet søndag den samme videoen, i tillegg til en annen fra samme rundtur i Brasilia. De viste til at de ikke tillater innhold som strider mot helseinformasjon gitt av myndighetene og som utsetter folk for større risiko for å bli smittet av covid-19.

Brasil har natt til tirsdag over 4500 bekreftede smittetilfeller, og 159 dødsfall knyttet til coronaviruset.

Publisert: 31.03.20 kl. 02:58

