PARADE: Slik protesterte folk i Albany mot nedstengningene.

Fem demonstranter til VG: Derfor tar myndighetene feil

ALBANY, NEW YORK/OSLO (VG) Mens folk i Europa stort sett støtter sine myndigheter, er det mange amerikanere som protesterer mot nedstengningen. Her forteller fem av dem hvorfor.

Ole Kristian Strøm

Thomas Nilsson

Nå nettopp

De frykter at tapte friheter under pandemien ikke blir gjenvunnet når dette er over, og et populært slagord på protestplakatene er «Jeg foretrekker farlig frihet fremfor fredelig slaveri».

VG har vært på en demonstrasjon i Albany i staten New York og snakket med folk som mener at det har gått for langt med restriksjonene. Vi spurte:

1. Hvorfor er du her i dag?

2. Mener du at restriksjonene bør fjernes straks?

3. Er du ikke redd for at virus vil spre seg hvis restriksjonene blir fjernet nå?

4. Hvordan synes du guvernør Andrew Cuomo har håndtert denne krisen?

5. Hvordan synes du president Donald Trump har håndtert denne krisen?

PROTESTERER: Diana O’Hare mener at nok er nok, og at USA må åpnes opp igjen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Diane O’Hare (46):

1. Hver dag er det en frihet, en rettighet, som blir tatt fra oss. I starten godtok jeg det. Jeg gjorde min del. Jeg var hjemme. Jeg mistet jobben. Min datter kunne ikke gå på college. Nå er det nok. Nok er nok.

2. De vil gi dem tilbake veldig sakte. Jeg vet ikke hvilke svar som er. Jeg har mange flere spørsmål enn svar. Jeg vet bare at ting må komme i gang igjen. Som det er nå, vil det presse oss inn i en større depresjon.

3. Vel, jeg har jobbet nesten 29 år som kelner, bartender. Det jeg er redd for, er at vi må ha maske og hansker når jeg skal servere folk. Vi mister den menneskelige kontakten. Det er det jeg er redd for.

4. Jeg er ikke noen stor fan av Cuomo, nei! Nå sier han at han ikke vil åpne opp før han får penger fra Washington. Enda mer føderal hjelp? Han har sagt at folk som har mistet jobben, skal gå og finne seg en annen jobb. Hvor? Hvor i helvete skal jeg finne en annen jobb.

5. Jeg er hverken republikaner eller demokrat. Jeg er opprørt over at han lar dette skje på sin vakt, men så dumt det høres ut, så tror jeg at det er hans måte å løse det på, og han har gjort sitt beste ut fra den informasjonen han har hatt.

PROTESTERER: Steve Narby har stilt seg opp utenfor State Capitol i Albany for å si sin mening. Foto: Thomas Nilsson / VG

Steve Narby (50):

1. Jeg vil ikke at jeg og mine barn skal bo i et samfunn basert på frykt og desperasjon. Jeg vil ikke ha et samfunn der vi ikke kan se hverandres ansikter. Jeg føler at de vanlige mediene nå sender ut masse ting som ikke nødvendigvis er sant.

2. Jeg mener at det må åpnes opp igjen, og at det må tas hensyn til lokale forskjeller. En plan for alle er ikke bra. Jeg synes en gradvis gjenåpning er bedre enn å vente.

3. Jeg er ikke redd. Jeg lever ikke i frykt. Å leve i frykt er ikke den måten Amerika skal være. Det var ikke frykt dette landet ble grunnlagt på. Hvis våre forfedre hadde levd i frykt, så hadde de aldri flyttet vestover.

4. Jeg ville ikke ha hatt Cuomos jobb. Jeg må bare respektere ham, og jeg har ikke lyst til å måtte ta de avgjørelsene som han må ta. Jeg håper at han tar avgjørelser som er bra for hele staten, ikke bare for deler av den.

5. Jeg er stor fan av president Trump. Jeg mener han gjør en god jobb.

PROTESTERER: Dorsey Kuchler Rohrer mener at nedstengningene i staten New York får henne til å føle seg som om hun bodde i nazi-Tyskland. Foto: Thomas Nilsson / VG

Dorsey Kuchler Rohrer (63):

1. Jeg er her for disse tre ordene: «Amerika er fritt».

2. De burde gi anbefalinger, ikke befalinger. Å ta bort vårt frihet til å samles, vår religionsfrihet, vår frihet til å jobbe, vår frihet til utdanning, min frihet til å gå rundt kvartalet sammen med hvem jeg vil, min frihet til å ha mine voksne barn hjemme hos meg. Jeg føler det som om jeg bor i nazi-Tyskland.

3. Nei, det er jeg ikke. Hvis folk vil være hjemme, så støtter jeg deres rett til å gjøre det. Og hvis jeg vil ut, så kan jeg gå ut.

4. Jeg kaller ham «kong Cuomo». Han har ingen rett til å ta fra oss våre rettigheter. Jeg har vært demokratisk sosialist i hele mitt liv. Jeg trodde aldri at regjeringen skulle ta fra oss våre friheter med et fingerknips. Cuomo har tråkket på rettighetene. Han kan ikke gjøre det. Amerika er fritt.

5. Jeg er ingen Trump-tilhenger. Jeg har vært med på fire demontrasjoner mot Trump og har aldri vært redd for å bli arrestert, men med Cuomo må jeg være redd for å gå i parken uten maske. Hvem er den virkelige trusselen?

PROTESTERER: Tom Zmich mener at guvernør Cuomo bare er en «showmann» som ikke vet hva han driver med. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tom Zmich (55):

1. Guvernør Cuomo vil være diktator. Han vil diktere folk. Det er vi som er folket, dette er Amerika, alle skal kunne si hva de mener om våre folkevalgte. Han har fått makt og vet ikke hva han driver med. Hvorfor kan ikke all business åpne igjen? Vi kan jo bare ha på oss masker og hansker og det som må til. Vi må alle tilbake til jobbene våre. Ingen har lyst til å sitte hjemme og mottak sjekk fra regjeringen.

2. De fleste restriksjonene kan fjernes, men det kan skje over noen dager. Folk kan holde avstand, og det kan være andre restriksjoner - men la folk åpne sin business igjen!

3. De må fase det inn litt etter litt. Antallet døde og smittede har vært feil fra starten - de skrudde opp antallet for å lure folk. De sa at alle døde av corona-viruset, men det var feil tall. Folk som døde av hjerteinfarkt, ble feilaktig telt som corona-døde. Akkurat som tallene fra Kina og WHO. Alle lyver om alt, fordi de vil ha penger ut av dette.

4. Cuomo er først og fremst en showmann. Slik har det vært fra starten. Jeg tror ikke han vet hva han driver med. Han burde ha sett fra starten hvordan dette ville gå. Så snart som de føderale myndighetene begynte å snakke om å åpne opp, så spratt dødstallene opp. Plutselig hadde New York flere døde. Det er ikke det vi hører fra folk som jobber i frontlinjen.

5. Trump har håndtert dette veldig bra. Han har gjort så godt han kunne. Han er bare ett menneske. Det er folkene under ham. Og folkene som har gitt råd til ham kan ha gjort feil. Vi har funnet ut at Fauci (Trumps rådgiver om corona, red. anm.) hadde forbindelser til WHO og til Clinton-administrasjonen.

PROTESTERER: Emily O’Hara mener myndighetene bruker covid-19 for å frata folk sine rettigheter. Foto: Thomas Nilsson / VG

Emily O’Hara (18):

1. For å protestere mot at regjeringen bruker covid-19 for å ta fra oss våre rettigheter. Jeg synes at dette er blåst ut av proporsjoner. De regner med 60.000 døde, det er på nivå med en vanlig influensa. De mener de bruker dette for å stenge ned alt mulig.

2. Ja, de aller fleste. Jeg synes vi bør åpne opp restauranter, særlig fordi min mor og jeg begge mistet jobbene våre i restauranter. Og alle steder der det er mulig å opprettholde sosial distanse, bør det åpnes opp.

3. Nei, jeg tror ikke det. Hvis folk er virkelig redde for å bli syke, så bør de bli hjemme. Din frykt skal ikke kontrollere mitt liv.

4. Cuomo gjør det ikke bra. Han bryr seg ikke om oss. Han bryr seg om byen New York og penger, og det er det.

5. Trump gjør sitt beste. Han gjør ingen fantastisk jobb, men han prøver å gjøre det beste ut av det.

Publisert: 24.04.20 kl. 02:34

