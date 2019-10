MANGE I ARBEID: Politiet har jobbet hardt for å finne den beryktede seriemorderen. Dette bildet fra 1993 viser sørkoreansk politi som gjennomsøker et område hvor et drap fant sted. Foto: YONHAP

Sør-Korea: Mann innrømmer at han er beryktet seriemorder

En 56 år gammel mann tilstår nå at han står bak voldtekt og drap på 14 kvinner mellom 1986 og 1991.

Ifølge New York Times viste seriemorderen seg å være Lee Chun-jae.

Foreldelsesfristen for saken gikk ut i 2006, men det har ikke stoppet sørkoreansk politi i arbeidet med å finne seriemorderen.

Over to millioner politifolk skal ha jobbet med saken opp gjennom årene, men først nå har man klart å finne den skyldige, gjennom ny og moderne DNA-testing de ikke hadde da drapene fant sted.

Lee Chun-jae ble pekt ut som hovedmistenkt da politiet fant hans DNA på åstedene i Hwasong, sør for Seoul.

Skapte frykt i tiår

Etter å ha blitt fremlagt bevisene, skal han raskt ha innrømmet at han var seriemorderen, og at han hadde gjennomført ytterligere fem drap tidligere. I tillegg skal han ha stått bak 30 voldtekter eller voldtektsforsøk, hevder han selv, ifølge avisen.

Ofrene var kvinner mellom 14 og 71 år. De ble kvalt til døde etter at Lee Chun-jae stappet munnen deres med kvinnenes egne strømper, bh-er eller sokker. Noen var også skadet av paraplyer, gafler eller barberblader.

Drapene skapte i flere tiår frykt blant befolkningen i Hwasong og andre byer i nærheten.

Soner allerede livstid i fengsel

Over 21.000 menn ble avhørt i saken, mange mens den virkelige seriemorderen var fengslet. Han ble nemlig funnet skyldig i å ha voldtatt og drept svigerinnen sin i 1994. Dette medførte at han må sone en livstidsdom, ifølge New York Times.

Lee Chun-jae skal ha drept sitt første offer i 1986, etter at han kom hjem fra militærtjeneste. Politiet føler seg sikre på at han snakker sant, da han har vært svært behjelpelig, og har gitt dem tegnede kart over åstedene.

Han lå før tilståelsene an til å få prøveløslatelse.

