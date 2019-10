ALLERGISJOKK: EpiPen er en av adrenalinpennene mot allergisjokk som blir rammet av britenes eksportforbud. Foto: Mark Zaleski / TT NYHETSBYRÅN

Storbritannia med nytt eksportforbud: Brexit kan gi medisinmangel i Norge

Torsdag forbød britiske myndigheter parallelleksport av livsviktige medisiner ut av Storbritannia. Brexit kan få store konsekvenser for tilgangen på medisiner til norske pasienter.

– Dette kom totalt overraskende på oss, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

Forbudet gjelder så kalt parallelleksport, som betyr at medisiner som er importert til Storbritannia ikke kan eksporteres ut.

Årsaken er ifølge britiske myndighetene selv at deres borgere trenger medisinen selv.

– Legemiddelmangelen har vært et kjent problem i over ti år. Selv om det er verre nå enn tidligere, må vårt hovedfokus være pasientene. Alt regjeringen kan gjøre for å sikre at pasientene får medisinene sine, blir ønsket velkommen, sier leder for det britiske farmasiforbundet Sandra Gidlet til det britiske fagbladet The Pharmaceutical Journal.

Fra før har norske myndigheter merket uvanlig mange spørsmål fra britiske myndigheter om parallelleksport. Altså at medisiner som er importert til Norge, kan videre eksporteres til Storbritannia.

Årsaken kan være at de bygger seg opp store lagre, eller vil sikre fremtidige kontrakter fra andre land.

– Vi har fått 150 forespørsler om alle typer legemidler fra antibiotika, astmamedisiner og kreftlegemidler. Vi har bedt norske grossister være svært forsiktige med å selge legemidler ut av Norge i den uoversiktlige situasjonen brexit skaper, sier Madsen.

BEKYMRINGSFULLT: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket er bekymret og overrasket over britenes eksportforbud. Foto: Kyrre Lien

For Norges del, er medisinene som først og fremst rammes av dagens forbud adrenalinpenner som brukes ved allergisjokk. I Norge selges de under navnene EpiPen og Jext, og rivaroxaban som er et blodfortynnende middel som selges under navnet Xarelto i Norge.

I dag er det slik at dersom det blir en legemiddelmangel, pleier grossistene i Norge å få tillatelse til å importere medisiner fra utlandet, men nå vil ikke Storbritannia lenger være behjelpelige.

Madsen mener situasjonen er bekymringsfull, særlig for små land med lite medisinproduksjon selv.

– Vi er redd for at vi nå bli en del av et spill der Storbritannia vil kjøpe medisiner fra andre land, samtidig som de beskytter seg selv ved ikke å selge legemidler ut av landet. Norge er 100 prosent avhengige av import av legemidler. Nå frykter vi en smitteeffekt, der andre land gjør det samme for å beskytte seg selv. Hvis store legemiddelprodusenter som Tyskland, Italia, Frankrike og Spania gjør det samme, er det krise for oss, sier Madsen.

Hvis britene selv hamstrer, men ikke selger noe ut, er det jo en form for proteksjonisme som kan smitte over på andre, der alle første og fremst vil sikre seg selv. For små land med liten egenproduksjon, kan det bli en alvorlig situasjon, fremholder Madsen.

MANGLER MEDISIN: Einar Trulsen får ikke lenger tak i nødvendig medisin. Apoteket sier brexit kan være årsaken. Foto: Janne Møller-Hansen

Einar Trulsen fra Lenvik i Troms har Diabetes 2, og i flere måneder allerede har han slitt med å få tak i den nødvendige medisinen Metformin.

– På apoteket sier de det kan forklares med brexit, sier han.

Steinar Madsen mener mangelen på Metformin nok har flere årsaker, blant annet problemer ved fabrikken som produserer legemiddelet.

– Men vi kan ikke utelukke at brexit og hamstring kan være en medvirkende årsak, sier han.

Europa har lenge slitt med alvorlig mangel på mange legemidler.

Allerede ved forrige brexit-korsvei i april, var det opprettet medisinlagre i Storbritannia som var tenkt å kunne forsyne landet med medisiner i seks måneder. Prislappen var flere titalls millioner pund.

