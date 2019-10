Nordmann skutt av svigerfar i USA

Lokalt politi bekrefter at en norsk statsborger i 30-årene tirsdag ble drept i det som omtales som en skyteulykke i Florida.

Mannen hadde ifølge amerikanske medier reist til USA for å overraske svigerfaren sin på bursdagen hans.

Dagbladet har vært i kontakt med presseoffiser hos den lokale sheriffen som bekrefter hendelsen. Han forteller at den avdødes norske familie er varslet om hendelsen.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som sier at de undersøker saken.

Ifølge lokale medier skal svigerfaren, som er i 60-årene, ha hatt en diskusjon med et annet familiemedlem tidligere samme dag. Da svigersønnen banket på bakdøren uten å si hvem det var trodde svigerfaren ifølge politiet at det var personen han hadde kranglet med tidligere på dagen

Ifølge politiet var han derfor bevæpnet da han åpnet døren.

Under en pressekonferanse torsdag forklarte den lokale sheriffen at svigersønnen skal ha gjemt seg i en busk og hoppet frem for å overraske svigerfaren, og da skal svigerfaren ha skutt mannen som døde på stedet.

Ifølge lokale medier sier assisterende statsadvokat at svigerfaren ikke vil bli straffeforfulgt etter hendelsen.

