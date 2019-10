MØTTE PRESSEN: Torsdag forrige uke orienterte sheriff Bob Johnson om det han omtalte som et forferdelig uhell. Foto: Skjermdump/SRSO

Politirapport om Florida-skyting: «Jeg skjøt sønnen min»

SANTA ROSA/NEW YORK (VG) Mannen som skjøt og drepte sin norske svigersønn, sa til nødetatene at det var et uhell. Den lokale sheriffen sier til VG at etterforskningen ikke fant annet motiv.

Tirsdag forrige uke ble en nordmann (37) skutt og drept i Florida da han skulle overraske svigerfaren på bursdagen hans. Politiet omtaler det som en tragisk ulykke og statsadvokaten har konkludert med at svigerfaren ikke skal straffeforfølges.

Overfor VG utdyper Sheriff i Santa Rosa, Bob Johnson, hva som ligger til grunn for vurderingen.

– Etterforskningen viste at de etter alt å dømme sto svært nære hverandre. Vi tok for gitt at det var tilfelle. Han fløy hele veien, tur-retur, kun for å overraske svigerfaren på bursdagen.

– Det er ikke noe bevis som tilsier at han hadde noe motiv for å skade svigersønnen. De stor nære hverandre og var glade i hverandre. Svigerfaren hadde ingen grunn til å drepe ham.

– Ekstremt sjokkert

Ifølge Floridas lover er det lov å forsvare seg dersom man har rimelig grunn til å tro at man er i fare.

Politiet har tidligere opplyst at svigerfaren hadde en konfrontasjon med et familiemedlem tidligere samme kveld.

– Omtrent to timer før skytingen, kom et familiemedlem og hamret på hoveddøren. Svigerfaren gikk ut og jaget ham bort fra huset. Jeg vet ikke hva de snakket om, men jeg tror svigerfaren sa «jeg vil ikke snakke mer med deg». Senere hørte han en lignende hamring på døren. I hans hode var det familiemedlemmet som var kommet tilbake.

– Var dette årsak nok til å tro at han var i fare?

– I Florida har vi lover som kalles «stand your ground». Det betyr at du har rett til å beskytte deg selv eller din eiendom dersom du føler deg truet. Svigerfarens bakgård var gjerdet inn. For å banke på bakdøren, må du klatre over et gjerde, sier Johnson, og forklarer hva som skjedde:

– Det var lys der, men svigersønnen sto i skyggen og hoppet mot ham. Svigerfaren ble ekstremt sjokkert. Han så noen komme ut av skyggene, og på refleks fyrte han av våpenet.

les også Nabo ba sammen med svigerfar i USA: – Jeg tror han var i sjokk

Våpenet var en Keltec 380, en semiautomatisk pistol. Sheriffen opplyser at avstanden mellom de to mennene var mindre enn 10 fot, mindre enn tre meter, da skuddet ble avfyrt. Svigersønnen ble truffet i brystet og døde på stedet.

37-åringen var født i USA og bodde mange år i Florida. Ifølge tidligere naboer som kjente ham godt, flyttet han til Norge i fjor sammen med kone og barn. Han hadde norsk statsborgerskap og familie i Norge.

«Stand your ground»-lovene i Florida * Dersom en farlig situasjon oppstår på et sted en person har rett til å være, er ikke vedkommende forpliktet til å søke tilflukt. Personen har rett til å forsvare seg der han eller hun befinner seg. * Dersom man har rimelig grunn til å tro at man står i fare for å bli drept eller alvorlig skadet, har man rett til å forsvare seg. Det gjelder også selvforsvar med dødelig utfall.

– Jeg skjøt sønnen min

Ifølge en rapport fra Santa Rosa-politiet ble 37-åringen funnet inne i huset. Sheriffen har ikke ønsket å svare på spørsmål om rapportens innhold.

I rapporten kommer det frem at svigerfaren sa til nødetatene at han hadde blitt skremt og at han hadde skutt sønnen sin ved et uhell.

Politiet som kom til stedet beskriver svigerfaren som opprørt. En politibetjent skriver at han kom gående ut av huset.

«Jeg skjøt sønnen min», sa han ifølge politibetjenten.

En annen politibetjent forklarer at hun hentet en stol til mannen, som er i begynnelsen av 60-årene.

– Da jeg tok den bort til ham, sa han bare «han skulle visst han skulle visst», skriver hun i rapporten.

Trolig ingen vitner

Ifølge politirapporten ble tre vitner intervjuet på stedet.

Svigerfarens kone og et annet familiemedlem var i huset da skytingen skjedde. Familiemedlemmet forklarte til politiet at han var på et av soverommene da han hørte skuddet.

En venn kjørte nordmannen til svigerfarens hus, men ifølge sheriffen ventet han trolig i bilen.

– Etter alt å dømme ble han ikke vitne til skytingen. Han ventet utenfor, hørte skuddet og fant vennen på bakken.

Åstedet ble sperret av og det ble gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet. VG har ikke fått svar på spørsmål om det er gjort flere etterforskningsskritt enn det som kommer frem i politirapporten.

ETTERFORSKET HER: Det lokale sheriffkontoret i Santa Rosa har ansvaret for etterforskningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ferdig etterforsket

Skytingen skjedde i 23.30-tiden tirsdag lokal tid. På en pressekonferanse to dager senere ble det opplyst at svigerfaren ikke vil bli straffeforfulgt.

– Vi samler inn bevis. Det er statsadvokaten som avgjør om det skal regnes som et uhell eller som et drap de vil straffeforfølge. I dette tilfellet avgjorde statsadvokaten at det var et uhell.

Den ansvarlige statsadvokaten, Amber Rowland, vil ikke kommentere saken over VG. På en pressekonferansen torsdag forrige uke uttalte hun:

– På kvelden da dette skjedde dro jeg til åstedet sammen med en av våre etterforskere. Vi undersøkte åstedet, bevisene, vi var på stedet da etterforskere avhørte vitner, basert på alt, alt er konsistent. Vi avgjorde at det ikke skulle bli noen siktelser i saken, det var et tragisk uhell.

Sa saken var åpen

Fredag forrige uke sa sheriffens presseansvarlige til VG at etterforskningen pågikk og at det gjensto undersøkelser.

Statsadvokaten viste både fredag og lørdag til at sheriffens kontor fortsatt etterforsket saken, og har ikke ønsket å kommentere saken over VG.

Tirsdag opplyste imidlertid sheriffen at de er ferdig med etterforskningen.

– Teknisk sett er etterforskningen lukket. Statsadvokaten går nå gjennom saken og skriver en oppsummering som de sender til oss for signering. Da blir saken formelt lukket. Men vi er ferdig med våre undersøkelser.

VG har ikke fått svar på spørsmål om når de siste undersøkelsene ble gjort.

