Hun ble symbolet på opptøyene med dette sparket. Så feiret hun bryllup blant demonstrantene

BEIRUT (VG) I forrige uke sparket Malak Alaywe Herz (40) en væpnet sikkerhetsvakt til en minister i skrittet. Videoen gikk viralt og hun ble et symbol på den gryende motstanden mot landets politiske elite. Onsdag kveld feiret hun og ektemannen bryllupet der opprøret startet.

Malak Alaywe Herz og hennes ektemann Mohammed Herz ble tatt imot som helter da de ankom plassen foran regjeringsbygget i Libanons hovedstad Beirut onsdag kveld.

VG var til stede.

Malak var i brudekjole og Mohammed i svart dress. De ble løftet i været, mens de omfavnet hverandre til full jubel. Rundt dem var flere tusen demonstranter, som samtidig som de to kysset, ropte taktfaste slagord mot regjeringen i landet og veivet med libanesiske flagg.

De to hadde ønsket dette. De ville feire bryllupet sitt i hjerte av de største protestene i Libanon på flere tiår.

OVERVELDET: Malak og Mohammed ankommer torget der de største demonstrasjonene mot landets regjering har funnet sted. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Sparket som gjorde Malak kjent

Torsdag i forrige uke var Libanons hovedstad i ferd med å koke over i sinne.

Korrupsjon, kollapsende økonomi og totalt mangel på tillit til landet politiske elite hadde i flere år gjort befolkningen mer og mer frustrerte.

Det var da regjeringen bestemte å innføre enda en avgift, denne gangen på Whatsapp-samtaler med mobiltelefon, at folket fikk nok.

Mens innbyggere tok til gatene sentralt i Beirut endte den svarte, pansrede bilen til landets utdanningsminister opp midt blant demonstrantene. En av ministerens sikkerhetsvakter gikk opp på bilens tak og skjøt med gevær i luften, for å skremme unna demonstrantene.

Det gjorde bare folkemengden enda sintere.

Det var da den 40 år gamle libanesiske kvinnen Malak Alaywe Herz valgte sparke den væpnede mannen alt hun kunne i skrittet. Hendelsen ble fanget opp av en ukjent person som filmet alt med telefonen sin.

To av grafikkene som er laget etter den virale videoen. Grafikk: Til venstre: ukjent. Til høyre: Ahmad Amer

Videoen gikk siden viralt, og inspirerte mange til å fortsette kampen mot det folk beskrev som «en arrogant politisk elite».

Sparket ble gjort om til kunst og kan nå også ses som graffiti på vegger rundt om i Libanon.

Feiret bryllup onsdag

Sent onsdag kveld dukket den nå kjente kvinnen opp på nasjonal TV i brudekjole.

Til intervjueren sa Malak at hun og ektemannen hadde møttes under en demonstrasjon året i forveien, og at de hadde giftet seg for to måneder siden, men ønsket å feire bryllupet i demonstrasjonen onsdag.

VG satte seg i en taxi og dro til torget der bruden sa hun ville feire. Hun smilte, ganske overveldet, da vi spurte om å få intervju midt inne i folkemengden.

– Disse dagene har vært fantastiske. De dagene vi nå er inne i, er virkelig et mirakel, sier hun til VG.

– Hvordan føler du om å ha blitt et symbol på dette opprøret?

– Jeg bryr meg ikke. Det viktigste er at folket er ute på gatene, sier hun.

Deretter ble bruden dratt videre inn i folkemengden. Alle ville ha en bit av den revolusjonære stjernen.

PS: VG befinner seg i Beirut og følger demonstrasjonene i landet tett i dagene som kommer.

INN I NATTEN: Ekteparet under feiringen onsdag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

