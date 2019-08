Naturbrann på den greske øyen Samos. Reisebyråene Tui og Apollo har evakuert gjester som bor i nærområdet. Foto: Svein Heibø

Brann på gresk øy – flere hoteller evakuert

I den lille byen Pythagorion på Samos står skogen i full brann. – Stemningen er hektisk, forteller norske Svein Heibø som er på familieferie.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var ved 17-tiden lokal tid at Svein Heibø og familien satt og spiste da de plutselig så usedvanlig mye røyk fra en ås i nærheten av hotellet der de bor.

– Hovedveien er stengt så vi kommer oss ingen steder. Det sies at brannen har spredd seg ganske kraftig i flere retninger. Det er flere vannfly og helikoptre som sirkulerer rundt her nå, sier Heibø til VG.

– Vi har fått svært lite informasjon rundt brannen, så det verste er vel ikke å vite hva som skjer. Jeg tror dette kommer til å gå veldig bra, men kona er gravid og trenger medisiner som ligger på hotellet så jeg håper det ikke tar så lang tid, sier Heibø.

Flere hoteller evakuert

Kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren fra Tui opplyser om at 16 nordmenn som bor på et hotell i området nå er flyttet.

– Vi har flyttet de av gjestene våre som ønsket det til Pythagorion, og jobber nå med å finne nye hotell til de. Totalt har vi 321 nordmenn på øya, men de er utenfor det berørte området slik situasjonen er nå.

– Det eneste vi vet foreløpig er at hovedveien er stengt, og at det er en del røyk og skiftende vindforhold. Vi følger med på situasjonen og jobber med å finne best mulig løsninger for gjestene våre som er i det berørte området.

Reisebyrået Apollo bekrefter også at de har evakuert to hoteller.

– Vi vet ikke hvor alvorlig brannen er, men så lenge den ikke er under kontroll har vi valgt å evakuere to hoteller i området, bekrefter kommunikasjonssjef Glenn Bisgaard til Danmarks Radio.

Publisert: 24.08.19 kl. 20:21

