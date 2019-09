Boris Johnson kan bli sendt til Brussel for å be om enda en utsettelse av brexit. Onsdag skal Underhuset debattere et lovforslag om å instruere Johnson om dette. Foto: Jessica Taylor / Underhuset / AP / NTB scanpix

Stygt brexit-nederlag for Johnson – vedtok ny utsettelse

LONDON (VG) Johnson går på et stygt nederlag i sin første votering som statsminister med 328 mot 301 stemmer. Det åpner for at Jeremy Corbyn kan kjempe videre for å utsette brexit, mens Boris Johnson er blitt dolket i ryggen av sine egne.

Opposisjonen, ledet av Jeremy Corbyn, ville ha debatten tirsdag for å få brexit utsatt til 31. januar neste år. Med denne seieren kan han og tory-rebellene kreve en lovendring, som enkelt og greit sier til Johnson at han er nødt til å gjøre en avtale med EU. No deal kan altså være utelukket

Nederlaget er særlig ille for Boris Johnson, ettersom opposisjonen flertall i underhuset er knappest mulig. Altså må flere av Johnsons partifeller ha gått mot statsministerens vilje.

Tory-Rebellene som stemte med opposisjonsleder Jeremy Corbyn klemmer hverandre i det de forlater underhuset. Selv om seieren i kveld smaker godt kan det hende Boris gjøre virkelighet av ryktene og ekskluderer dem fra partiet. Det vil skape ytterligere uro.

Journalist Shebab Khan har lagt ut en liste over rebellene som stemte mot Johnson:

Lang dag

Tirsdag var første dag etter sommerferien for parlamentarikerne, og som ventet ble brexit raskt hovedtema. Ved 18.30-tiden lokal tid kom forespørselen mange hadde ventet på. Konservative Sir Oliver Letwin ba om en hastedebatt, og parlamentsleder John Bercow innvilget ønsket.

De folkevalgte fikk tre timer på seg fram til klokken 22 på å diskutere om de skulle endre onsdagens dagsorden. Ti minutter før tiden var ute, fikk Bercow flertallet med seg på å avslutte debatten. Deretter ble det stemt over forslaget, noe som krevde deling av Underhuset og telling for å avgjøre utfallet.

Men tirsdagens debatt var bare det første slaget i denne seneste offensiven. Onsdag er det duket for nye verbale sverdslag når selve utsettelsesforslaget skal debatteres.

Vil ha nyvalg

Dersom motstanderne av en no deal-brexit vinner på onsdag, er det ventet at Johnson vil be om nytt parlamentsvalg allerede 14. oktober, ettersom parlamentet ikke er innstilt på å følge planen hans. Dette sier regjeringskilder til blant andre AFP og The Guardian, ifølge NTB.

– Jeg vil ikke ha nyvalg, dere vil ikke ha nyvalg. Men om Parlamentet stemmer for dette i morgen, må vi ta et valg om hvem som skal reise til Brussel og be om en utsettelse, sa Johnson.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn, som leder Det britiske arbeiderpartiet (Labour), vil ifølge britiske medier ikke støtte dette med mindre det innebærer en ny utsettelse av brexit.

Det er fremdeles uklart hvorvidt EU vil si ja til en ny utsettelse av brexit.

